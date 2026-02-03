Máster universitario Online en Psicología General Sanitaria
Presentación
El máster universitario de Psicología General Sanitaria online tiene por objetivo habilitar para el ejercicio de la profesión sanitaria titulada y regulada de profesional de la psicología general sanitaria (Orden Ministerial ECD/1070/2013). Se trata de un título de carácter profesionalizador para aquellas personas licenciadas o graduadas en Psicología que quieran desarrollar su actividad en el ámbito sanitario.
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¿Por qué estudiar el Máster Universitario de Psicología General Sanitaria de la UOC?
El Máster Universitario a distancia de Psicología General Sanitaria permite desarrollar la actividad profesional de psicología sanitaria, tanto por cuenta propia como ajena, en centros asistenciales registrados como centros sanitarios.
El programa está diseñado desde una perspectiva teórica plural y con un marcado énfasis en el desarrollo de habilidades terapéuticas. Se pretende dotar al profesional de la psicología de una formación de calidad que pueda aplicarse a la prevención, promoción e intervención, en diferentes contextos y poblaciones para las que el título habilita como psicólogo general sanitario.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
22 sept 2027
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100%
Online
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90
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Este programa cuenta con un proceso de admisión.
Consulta todos los detalles en el apartado Requisitos de acceso.
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La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.