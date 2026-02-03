Si la titulación de acceso es un máster oficial o un título de otra formación complementaria —como títulos propios universitarios de máster o posgrado con contenidos curriculares de psicología clínica y de la salud—, se ponderan de la manera siguiente:

2) Formación académica o profesional complementaria específica en el ámbito de la psicología clínica y de la salud.

1) Nota media del expediente académico del título de acceso Ponderación máxima 60 puntos

Los criterios de admisión, por orden de prioridad, son los siguientes:

Consulta el documento de preguntas frecuentes (FAQs) .

La comisión coordinadora del máster evaluará la candidatura de cada solicitante teniendo en cuenta los requisitos de acceso y los criterios de admisión que se especifican más abajo. Para cada criterio se señala su ponderación sobre la base de una escala de un máximo de 100 puntos.

Criterios de admisión

La comisión coordinadora del máster evaluará la candidatura de cada solicitante teniendo en cuenta los requisitos de acceso y los criterios de admisión que se especifican más abajo. Para cada criterio se señala su ponderación sobre la base de una escala de un máximo de 100 puntos.

Consulta el documento de preguntas frecuentes (FAQs).

Los criterios de admisión, por orden de prioridad, son los siguientes:





1) Nota media del expediente académico del título de acceso

Ponderación máxima 60 puntos

2) Formación académica o profesional complementaria específica en el ámbito de la psicología clínica y de la salud.

Si la titulación de acceso es un máster oficial o un título de otra formación complementaria —como títulos propios universitarios de máster o posgrado con contenidos curriculares de psicología clínica y de la salud—, se ponderan de la manera siguiente:

Ponderación máxima 14 puntos

Criterios:

Máster universitario oficial (8 puntos)

Título propio de máster o máster de formación permanente (de 60 a 120 ECTS) (6 puntos).

Otros títulos propios de posgrado, diploma de especialización o diploma de experto: (hasta 4 puntos). títulos de 30 ECTS hasta 59 ECTS: (2 puntos por cada título hasta 4 máx) títulos de 12 ECTS hasta 29 ECTS: (1 punto por cada título hasta 3 máx)

Estudios de doctorado relacionados con la psicología clínica y de la salud (hasta 10 puntos) Título de doctor/a (10 puntos) Diploma de estudios avanzados / 32 créditos ECTS investigación (5 puntos) Periodo docente (2 puntos)



3) Experiencia profesional, con la categoría profesional como psicólogo/a, en el ámbito de la psicología clínica y de la salud.

Se valora la experiencia laboral en los ámbitos temáticos del máster a partir de una certificación de la empresa o institución en la que conste el tiempo, la categoría profesional y las tareas desarrolladas; o a través del documento que ofrece la UOC para acreditar la experiencia profesional junto a otras evidencias (vida laboral, contrato profesional o nombramientos donde conste la categoría profesional como psicólogo/a).

Ponderación máxima 14 puntos.

Criterios:

De 300 a 799 horas: 3 puntos.

De 800 a 1.499 horas: 6 puntos.

De 1.500 a 2.499 horas: 9 puntos.

De 2.500 a 3.499 horas: 12 puntos.

De 3.500 o más horas: 14 puntos.

4) Conocimiento de inglés.

Se ha de acreditar documentalmente a través de los certificados siguientes: Puedes consultar la lista actualizada en el Diari Oficial de la Generalitat (RESOLUCIÓ EMC/3414/2020 - Tabla 1 de certificados y diplomas que acrediten los conocimientos de una tercera lengua / Inglés).

También pondera el título de bachillerato internacional o que el inglés sea lengua materna.

Ponderación máxima 10 puntos.



Criterios:

B1: 4

B2: 8

C1: 9

C2: 10

5) Experiencia en el modelo online de enseñanza. Haber realizado formación universitaria en formato online.

Ponderación máxima 2 puntos.

De 12 a 30 ECTS 1 punto.

Más de 30 ECTS 2 puntos.

El proceso de admisión

Calendario del proceso de admisión y matrícula

Solicitud de admisión: del 8 al 21 de abril de 2026.

Rellenar el formulario de admisión con los datos y la adjunción de los documentos requeridos.

Publicación lista provisional: 20 de mayo de 2026.

Se publicará en el e-Tauler de la Sede electrónica de la UOC la lista provisional con los/las admitidos/as y no admitidos/as.

Periodo de alegaciones: del 20 al 24 de mayo de 2026.

Se podrán presentar las alegaciones a través de este formulario.

Bases / Criterios de las alegaciones:



Las personas que hayan resultado admitidas, así como las personas que se encuentren en lista de espera, dispondrán de un plazo de cinco (5) días naturales, a partir del mismo día de la publicación de la adjudicación provisional, por renunciar a la plaza otorgada, o bien, por presentar alegaciones en el formulario de alegaciones que se indica. Si transcurrido este plazo, no se presenta ninguna alegación, la adjudicación provisional tendrá la consideración de adjudicación definitiva.

de la publicación de la adjudicación provisional, por renunciar a la plaza otorgada, o bien, por presentar alegaciones en el formulario de alegaciones que se indica. Si transcurrido este plazo, no se presenta ninguna alegación, la adjudicación provisional tendrá la consideración de adjudicación definitiva. Las alegaciones deben circunscribirse a la valoración de la candidatura, de acuerdo con los criterios de admisión establecidos en el proceso. En ningún caso se admitirán alegaciones que tengan como finalidad aportar documentación que debiera haberse acompañado a la solicitud de la candidatura durante el período de enmiendas.

Las alegaciones serán resueltas por el órgano de admisión antes de la publicación de la adjudicación definitiva. La resolución del órgano de admisión no será objeto de recurso.



Publicación lista definitiva: 23 de junio de 2026.

Se publicará en el e-Tauler de la Sede electrónica de la UOC la lista definitiva con los/las admitidos/as y no admitidos/as. Y se notificará por escrito a los/las admitidos/as como realizar el acceso y matrícula.

Periodo de acceso y matrícula (1ª asignación): del 23 de junio al 2 de julio de 2026.

Se podrá acceder al campus virtual de la UOC y contactar con el/la tutor/a y formalizar la matrícula.

Notificación para hacer el acceso y matrícula a los primeros de la lista de espera: 6 de julio de 2026.

En caso de que haya plazas vacantes, se contactará con las personas que estén en lista de espera según orden

Periodo de acceso y matrícula (2ª asignación): del 6 al 13 de julio de 2026.

Se podrá acceder al campus virtual de la UOC y contactar con el/la tutor/a y formalizar la matrícula.

Notificación para hacer el acceso y matrícula a los primeros de la lista de espera: 8 de septiembre de 2026.

En caso de que haya plazas vacantes, se contactará con las personas que estén en lista de espera según orden

Periodo de acceso y matrícula (3ª asignación): del 8 al 14 de septiembre de 2026.

Se podrá acceder al campus virtual de la UOC y contactar con el/la tutor/a y formalizar la matrícula.

Notificación para hacer el acceso y matrícula a los primeros de la lista de espera:



En caso de que haya plazas vacantes, se contactará con las personas que estén en lista de espera según orden.

Documentación para adjuntar en el formulario de admisión:

