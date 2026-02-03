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Próxima admissió: abril 2027

Màster universitari Online en Psicologia General Sanitària

Presentació

El màster universitari de Psicologia General Sanitària online té per objectiu habilitar per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de professional de la psicologia general sanitària (Ordre ministerial ECD/1070/2013). Es tracta d'un títol de caràcter professionalitzador per a les persones llicenciades o graduades en Psicologia que vulguin desenvolupar la seva activitat en l'àmbit sanitari.
Titulacions oficials UOC

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Més informació

 

Per què estudiar el Màster de Psicologia General Sanitària de la UOC?

El Màster Universitari a distància de Psicologia General Sanitària permet desenvolupar l'activitat professional de psicologia sanitària, tant per compte propi com aliena, en centres assistencials registrats com a centres sanitaris.     

El programa està dissenyat des d'una perspectiva teòrica plural i amb un marcat èmfasi en el desenvolupament d'habilitats terapèutiques. Es pretén dotar al professional de la psicologia d'una formació de qualitat que pugui aplicar-se a la prevenció, promoció i intervenció, en diferents contextos i poblacions per les quals el títol habilita com a psicòleg general sanitari.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    22 set. 2027

  • 100%

    Online

  • 90

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Aquest programa compta amb un procés d'admissió.

Consulta tots els detalls a l'apartat Requisits d'accés.

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Pla d'estudis

90
ECTS
12
ECTS
Optativa
36
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final
30
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsicaCrèdits
6
Assignatures obligatòriesCrèdits
5
3
6
5
5
6
Assignatures optativesCrèdits
4
5
3
4
5
5
5
3
4
Assignatures pràctiquesCrèdits
12
18
Assignatures treball finalCrèdits
12

 

Planificació en 3 semestres

Semestre 130 crèdits
Fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària
6
Avaluació i formulació de cas en psicologia clínica i de la salut
5
Entrenament en habilitats terapèutiques
6
Intervenció psicològica en salut mental
5
Assignatures optatives
8
Semestre 230 crèdits
Pràctiques I
12
Avanços en la personalització de la psicoteràpia
5
Promoció, prevenció i intervenció en psicologia de la salut
6
Recerca en salut i qualitat de vida
3
Assignatures optatives
4
Semestre 330 crèdits
Pràctiques II
18
Treball final de màster
12

 

Planificació en 5 semestres

Semestre 122 crèdits
Fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària
6
Avaluació i formulació de cas en psicologia clínica i de la salut
5
Entrenament en habilitats terapèutiques
6
Intervenció psicològica en salut mental
5
Semestre 223 crèdits
Promoció, prevenció i intervenció en psicologia de la salut
6
Avanços en la personalització de la psicoteràpia
5
Pràctiques I
12
Semestre 326 crèdits
Assignatures optatives
8
Pràctiques II
18
Semestre 47 crèdits
Recerca en salut i qualitat de vida
3
Assignatures optatives
4
Semestre 512 crèdits
Treball final de màster
12

Càrrega lectiva

Per obtenir la titulació de Màster en Psicologia General Sanitària, s'han de superar 90 crèdits ECTS, que configuren la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per aconseguir les competències associades a cadascuna, tenint en compte que s'estableix que 1 crèdit ECTS equival a 25 hores d'estudi. Ara bé, el nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant pot variar segons els coneixements previs, les destreses i les circumstàncies que té. 

Pràctiques

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre es refereix al semestre actual.

El procediment i les dates per sol·licitar les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Psicologia General Sanitària el treball final té una càrrega docent de 12 crèdits. 

El treball final de màster universitari consisteix en la realització, per part de l'estudiant, d'un projecte que condueixi a l'elaboració d'una memòria, un article de recerca o qualsevol altre producte cientificoacadèmic en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les competències i les habilitats apreses durant la titulació.

Els treballs finals de màster estan orientats a avaluar competències associades al títol i conclouen amb la defensa, l'avaluació i la qualificació del treball. Per a cada programa es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d'avaluació d'acord amb la memòria d'implantació de l'estudi.

Per matricular-se del treball final cal fer una sol·licitud prèvia segons els criteris i requisits que estableixi cada programa.

Treball final


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Psicologia General Sanitària el treball final té una càrrega docent de 12 crèdits. 

El treball final de màster universitari consisteix en la realització, per part de l'estudiant, d'un projecte que condueixi a l'elaboració d'una memòria, un article de recerca o qualsevol altre producte cientificoacadèmic en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les competències i les habilitats apreses durant la titulació.

Els treballs finals de màster estan orientats a avaluar competències associades al títol i conclouen amb la defensa, l'avaluació i la qualificació del treball. Per a cada programa es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d'avaluació d'acord amb la memòria d'implantació de l'estudi.

Per matricular-se del treball final cal fer una sol·licitud prèvia segons els criteris i requisits que estableixi cada programa. Cal tenir un nombre mínim de crèdits superats per fer el treball final de màster, atès que aquesta assignatura es considera l'últim pas previ per obtenir el títol. L'estudiant expressa la voluntat de fer el seu treball final dins dels àmbits de treball que s'hagin marcat en cada programa, si escau.

Perquè l'estudiant pugui elaborar el seu treball final, la UOC li assigna un docent que el guiarà i li proporcionarà les pautes necessàries per al bon desenvolupament del treball. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i l'assessora en cada un dels aspectes del treball final: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. Aquest docent fa el seguiment, avalua la seva elaboració i participa en l'avaluació final d'aquest. Per tant, el docent ha de vetllar pel progrés i la qualitat del treball final.

El treball final conclou amb una defensa pública, que es duu a terme de manera virtual i síncrona, en què l'estudiant ha de dur a terme una exposició d'aquest treball davant una comissió d'avaluació formada per membres del professorat.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball; (2) la memòria, el projecte, el producte o l'estudi final que s'ha fet, i (3) la defensa del treball.

Els treballs que obtinguin una qualificació mínima, establerta per cada programa, es posaran a disposició pública a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

Al final de l'any acadèmic, els estudis de la UOC organitzen una jornada per premiar els millors treballs finals d'aquest any.

Per obtenir més informació, heu d'accedir a la informació de l'assignatura de treball final de cada programa i la informació del pla docent de l'assignatura, que trobareu en l'espai Estudia a la UOC o a la secretaria del campus de la UOC.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, podeu consultar el pla docent, en la secretaria del campus, una vegada s'ha sol·licitat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

Es preveu que un estudiant pugui cursar tot el pla d'estudis en un any i mig (tres semestres), en cas que el cursi a temps complet, o en un termini de dos anys i mig (cinc semestres) o més, segons el model flexible de la Universitat.

Complements de formació

La UOC se cenyeix a l'acord de la Xarxa Espanyola d'Agències de la Qualitat Universitària (aprovat 15 de gener de 2020), pel qual s'estableix que els títols de Graduat o Graduada en Psicologia i Llicenciat o Llicenciada en Psicologia emesos a l'Estat espanyol prèviament a l'Ordre CNU/1309/2018 compten amb els requisits necessaris per a l'accés al màster universitari de Psicologia General Sanitària, i, per tant, els posseïdors d'aquests títols no poden quedar exclosos dels processos de selecció ni requereixen complements de formació.
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en psicología
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de la psicologia: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en psicologia i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Professorat

Direcció de programa

  • Elena Requena Varón

    Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Màster en Psicopatologia Clínica per la Universitat Ramon Llull. Professora en l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics en els estudis de Psicologia de la UOC. Habilitada com a psicòloga general sanitària. Experiència docent i de recerca en els àmbits de salut mental, gent gran, famílies en situació de vulnerabilitat social i mesures de protecció a la infància.


Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Sortides professionals

Sortides professionals

El màster universitari de Psicologia General Sanitària habilita per exercir com a professional de la psicologia sanitària i proporciona la formació adequada per treballar en diferents contextos i centres en què s'ofereix atenció psicològica, entre els quals hi ha els següents:

  • Consultes privades que ofereixen psicoteràpia individual, familiar o de parella
  • Centres o institucions que desenvolupin programes de prevenció i promoció de la salut mental o física, o atenció a la diversitat funcional
  • Centres de rehabilitació de persones amb problemes de salut
  • Centres d'atenció a persones amb problemes de drogodependència
  • Centres de desenvolupament infantil i intervenció primerenca
  • Centres o institucions que desenvolupin programes de prevenció o suport a famílies en situacions de risc
  • Residències i centres d'atenció a les persones grans
  • Institucions penitenciàries 
  • Centres d'educació especial

Objectius

El màster universitari de Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal preparar els estudiants com a professionals competents en l'àmbit de la psicologia general sanitària, d'acord amb el perfil i les competències que els són pròpies segons les directrius donades per l'Ordre ministerial. Aquesta fa referència a la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre els aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i la millora de l'estat general de la seva salut. 

S'ha concebut el màster com una formació avançada i de caràcter aplicat en un cos de coneixements conceptuals, procedimentals, tècnics i actitudinals que permetin als professionals sortir-se'n en l'àmbit de la psicologia sanitària i la psicoteràpia. A través dels continguts d'aquest màster es pretén també la formació investigadora bàsica i aplicada a l'àmbit clínic sanitari, així com un desenvolupament avançat de les capacitats crítiques i reflexives que redundin en una millora de la pràctica professional.

Objectius


El màster universitari de Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal preparar els estudiants com a professionals competents en l'àmbit de la psicologia general sanitària, d'acord amb el perfil i les competències que els són pròpies segons les directrius donades per l'Ordre ministerial. Aquesta fa referència a la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre els aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i la millora de l'estat general de la seva salut. 

S'ha concebut el màster com una formació avançada i de caràcter aplicat en un cos de coneixements conceptuals, procedimentals, tècnics i actitudinals que permetin als professionals sortir-se'n en l'àmbit de la psicologia sanitària i la psicoteràpia. A través dels continguts d'aquest màster es pretén també la formació investigadora bàsica i aplicada a l'àmbit clínic sanitari, així com un desenvolupament avançat de les capacitats crítiques i reflexives que redundin en una millora de la pràctica professional. 

Es vol, per tant, que els estudiants adquireixin les habilitats, les competències i els coneixements necessaris per abordar els diversos problemes que es poden plantejar en l'exercici de la professió de la psicologia general sanitària, i que siguin capaços d'anar assumint l'autonomia necessària per avaluar i formular hipòtesi sobre el comportament de les persones i intervenir sobre aquests comportaments amb la finalitat de promoure i millorar la salut en un context multidisciplinari.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari de Psicologia General Sanitària s'adreça a llicenciats i graduats en Psicologia que es vulguin especialitzar i vulguin exercir en l'àmbit de la intervenció psicològica, així com a les persones que vulguin prosseguir els seus estudis en el doctorat de psicoteràpia o en el camp de la psicologia clínica i de la salut.

Competències

Competències bàsiques

S'han de garantir, com a mínim, les competències bàsiques següents, en el cas del màster:

  • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d'estudi propi.
  • Tenir capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i els judicis.
  • Saber comunicar les seves conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències


Competències bàsiques

S'han de garantir, com a mínim, les competències bàsiques següents, en el cas del màster:

  • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d'estudi propi.
  • Tenir capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i els judicis.
  • Saber comunicar les seves conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Tenir habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


Competències generals:

  • Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral en què tinguin cabuda els seus components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
  • Fer servir les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
  • Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de manera crítica la informació per resoldre problemes aplicant el mètode científic.
  • Desenvolupar la feina des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per dur a terme una activitat professional responsable.
  • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per treballar en equip i en grups multidisciplinaris.


Competències transversals: 

  • Compromís ètic i global: actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a millorar aquestes pràctiques.


Competències específiques:

  • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant l'exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
  • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per interaccionar de manera efectiva amb pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
  • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
  • Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
  • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
  • Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
  • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
  • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
  • Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
  • Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
  • Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i els procediments que se'n deriven per abordar els trastorns del comportament i en els factors psicològics associats als problemes de salut.
  • Planificar, fer i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats als problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
  • Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
  • Conèixer les activitats necessàries per constituir, posar en marxa i gestionar una empresa, les diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
  • Conèixer la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
  • Fer activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Requisits d'accés

Requisits acadèmics

Aquest màster es dirigeix a estudiants que hagin cursat la llicenciatura o el grau de Psicologia i estiguin interessats a dedicar-se professionalment a la psicologia general sanitària o vulguin continuar amb els estudis de doctorat. 

D'acord amb el que estableix la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, i el Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre, les titulacions necessàries per accedir al màster de Psicologia General Sanitària de la UOC són les següents:

  • Títol universitari espanyol de grau o llicenciatura de Psicologia.
Respecte a la necessitat d'haver obtingut durant el grau o la llicenciatura 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari: tot l'alumnat amb titulació espanyola tant de grau com de llicenciatura compleix aquest requisit segons l'acord de la 

Requisits acadèmics


Aquest màster es dirigeix a estudiants que hagin cursat la llicenciatura o el grau de Psicologia i estiguin interessats a dedicar-se professionalment a la psicologia general sanitària o vulguin continuar amb els estudis de doctorat. 

D'acord amb el que estableix la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, i el Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre, les titulacions necessàries per accedir al màster de Psicologia General Sanitària de la UOC són les següents:

  • Títol universitari espanyol de grau o llicenciatura de Psicologia.
Respecte a la necessitat d'haver obtingut durant el grau o la llicenciatura 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari: tot l'alumnat amb titulació espanyola tant de grau com de llicenciatura compleix aquest requisit segons l'acord de la REACU de 15 de gener de 2020.
 
  • Títol universitari estranger de Psicologia, homologat a llicenciatura de Psicologia pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya, fins al 2014. En aquest sentit, els estudiants que hagin obtingut una resolució d'equivalència emesa pel Ministeri d'Universitats no poden accedir a aquest màster perquè no és una homologació a efectes legals al títol de Psicologia espanyol.
  • Títol universitari estranger de Psicologia que hagi obtingut una resolució favorable en el tràmit d'acreditació d'accés al màster universitari de Psicologia General Sanitària emesa per una universitat espanyola a través de la qual s'hagi dut a terme una consulta a la Comissió d'Acreditació d'Estudis en Psicologia (CAEP) per a l'avaluació de l'expedient.

 

Sol·licitud de l’acreditació dels títols de Psicologia no homologats obtinguts a l'estranger

Si tens un títol universitari de Psicologia obtingut a l'estranger, per sol·licitar l'admissió del Màster Universitari de Psicologia General Sanitària en qualsevol universitat del sistema universitari espanyol, caldrà que tinguis l'informe definitiu favorable emès per la universitat on has adreçat la teva sol·licitud d'acreditació.

En el cas de la UOC, ja pots iniciar el tràmit per a la sol·licitud i obtenció de l’acreditació (dins dels terminis establerts). Et recomanem que, abans d’iniciar-lo, consultis i preparis la documentació que hauràs de presentar.

  • Si encara no tens accés al Campus Virtual, primer caldrà que el demanis. Un cop hi puguis accedir, ja podràs demanar l’acreditació.

 

  • Si ja tens accés al Campus Virtual (perquè has estudiat prèviament a la UOC, per exemple), pots iniciar el tràmit per sol·licitar l’acreditació.

 

Documentació necessària per demanar l’acreditació per a títols estrangers no homologats

  • Full de sol·licitud omplert: accedeix al campus i descarrega el PDF per poder-lo omplir (document en castellà).

  • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI), NIE o passaport

  • Títol/Diploma oficial* o Suplement Europeu al Títol (SET)* de Psicologia. Assegura’t que el títol compleix els següents requisits:

— Té el mateix nivell acadèmic que el títol espanyol de Grau en Psicologia.

— Té un mínim de 180 crèdits ECTS (o 1800 hores lectives), dissenyats per adquirir competències o resultats d’aprenentatge propis de la Psicologia.

— Permet l’accés a estudis de màster o nivell equivalent en el país d’origen.

  • Certificat acadèmic oficial*, on consti la durada dels Estudis de Psicologia en anys acadèmics, la càrrega horària total i de cada assignatura, les qualificacions i totes les assignatures cursades i superades; o bé el SET/Diploma Suplement*.

  • Programes de les assignatures segellats per la teva universitat, on hi consti el contingut i la durada.

  • Certificat d’acreditació d’estudis per accedir a màster, omplert per la teva universitat (document en castellà i anglès).

  • La declaració responsable omplerta i signada (document en castellà).

(*) La documentació acadèmica, marcada amb un asterisc, haurà d’estar legalitzada segons el país d’expedició del títol. Si és en un idioma diferent del castellà, a més a més hauràs de presentar una traducció jurada.


Tens tota la informació detallada i els enllaços a la documentació de referència campus virtual.

Criteris d'admissió

La comissió coordinadora del màster avaluarà la candidatura de cada sol·licitant tenint en compte els requisits d'accés i els criteris d'admissió que s'especifiquen seguidament. Per a cada criteri s'assenyala la seva ponderació sobre la base d'una escala d'un màxim de 100 punts.

Consulta el document de preguntes freqüents (FAQs)

Els criteris d'admissió, per ordre de prioritat, són els següents:
 
1) Nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol d'accés
Ponderació màxima 60 punts.

2) Formació acadèmica o professional complementària específica en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut Si la titulació d'accés és un màster oficial o un títol d'una altra formació complementària —com ara títols propis universitaris de màster o postgrau amb continguts curriculars de psicologia clínica i de la salut—, es ponderen de la manera següent:

Criteris d'admissió


La comissió coordinadora del màster avaluarà la candidatura de cada sol·licitant tenint en compte els requisits d'accés i els criteris d'admissió que s'especifiquen seguidament. Per a cada criteri s'assenyala la seva ponderació sobre la base d'una escala d'un màxim de 100 punts.

Consulta el document de preguntes freqüents (FAQs)

Els criteris d'admissió, per ordre de prioritat, són els següents:
 
1) Nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol d'accés
Ponderació màxima 60 punts.

2) Formació acadèmica o professional complementària específica en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut Si la titulació d'accés és un màster oficial o un títol d'una altra formació complementària —com ara títols propis universitaris de màster o postgrau amb continguts curriculars de psicologia clínica i de la salut—, es ponderen de la manera següent:

Ponderació màxima 14 punts. 
Criteris:

  • Màster universitari oficial (8 punts)
  • Títol propi de màster o màster de formació permanent  (de 60 a 120 ECTS) (6 punts)
  • Altres títols propis de postgrau, diploma d'especialització o diploma d'expert (fins a 4 punts)
    • títols de 30 ECTS fins a 59 ECTS: 2 punts per cada títol fins a 4 máx
    • títols de 12 ECTS fins a 29 ECTS: 1 punt per cada títol fins a 3 máx
  • Estudis de doctorat relacionats amb la psicologia clínica i de la salut (fins a 10 punts)
    • Títol de doctor/a (10 punts)
    • Diploma d'estudis avançats / 32 crèdits ECTS recerca (5 punts)
    • Període docent (2 punts)

3) Experiència professional amb la categoria professional com a psicòleg o psicòloga, en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut. Es valora l'experiència laboral en els àmbits temàtics del màster mitjançant una certificació de l'empresa o institució en què constin el temps, la categoria professional i les tasques desenvolupades o mitjançant el document que ofereix la UOC per acreditar l’experiència professional juntament amb altres evidències (vida laboral, contracte professional o nomenaments on hi consti la categoria professional com a psicòleg o psicòloga).

Ponderació màxima 14 punts.
Criteris:

  • De 300 a 799 hores: 3 punts.
  • De 800 a 1.499 hores: 6 punts.
  • De 1.500 a 2.499 hores: 9 punts.
  • De 2.500 a 3.499 hores: 12 punts.
  • De 3.500 o més hores: 14 punts.

4) Coneixement d'anglès.

S'ha d'acreditar documentalment a través dels certificats següents: Pots consultar la llista actualitzada en el Diari Oficial de la Generalitat (RESOLUCIÓ EMC/3414/2020 - Taula 1 de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d'una tercera llengua / Anglès).

També pondera el títol de batxillerat internacional o que l’anglès sigui llengua materna.

Ponderació màxima 10 punts. 

B1: 4 punts.
B2: 8 punts.
C1: 9 punts.
C2: 10 punts.

5) Experiència en el model online d’ensenyament. Haver realitzat formació universitària en format online.

Ponderació màxima 2 punts.

1. De 12 a 30 ECTS 1 punt

2. Més de 30 ECTS 2 punts

 

El procés d'admissió

Calendari del procés d'admissió i matrícula

Sol·licitud d’admissió: del 8 al 21 d'abril de 2026.

Omplir el formulari d’admissió amb les dades i l’adjunció dels documents requerits 

Publicació llista provisional: 20 de maig de 2026.

Es publicarà a l’e-Tauler de la Seu electrònica de la UOC la llista provisional amb els/les admesos/es i no admesos/es. 

Període d’al·legacions: del 20 al 24 de maig de 2026.

Es podran presentar les al·legacions a través d'aquest formulari.

    Bases / Criteris de les al·legacions:

  • Les persones que hagin resultat admeses, així com les persones que es trobin en llista d'espera, disposaran d'un termini de cinc (5) dies naturals, a comptar des del mateix dia de la publicació de l'adjudicació provisional, per renunciar a la plaça atorgada, o bé, per presentar al·legacions en el formulari d'al·legacions que s'indica. Si transcorregut aquest termini, no es presenta cap al·legació, l'adjudicació provisional tindrà la consideració d'adjudicació definitiva.
  • Les al·legacions han de circumscriure's a la valoració de la candidatura, d'acord amb els criteris d'admissió establerts al procés. En cap cas s'admetran al·legacions que tinguin com a finalitat aportar documentació que s'hagués d'haver acompanyat a la sol·licitud de la candidatura durant el període d'esmenes.
  • Les al·legacions seran resoltes per l'òrgan d'admissió abans de la publicació de l'adjudicació definitiva . La resolució de l'òrgan d'admissió no és objecte de recurs.

 

Publicació llista definitiva: 23 de juny de 2026.

Es publicarà a l'e-Tauler de la Seu electrònica de la UOC la llista definitiva amb els/les admesos/es i no admesos/es. I es notificarà per escrit als/es admesos/es com realitzar l’accés i matrícula.

Període d’accés i matrícula (1ª assignació): del 23 de juny al 2 de juliol de 2026.

Es podrà accedir al campus virtual de la UOC i contactar amb el/la tutor/a i formalitzar la matrícula.

Notificació per fer accés i matrícula als primers de la llista d’espera: 6 de juliol de 2026.

En cas que hi hagi places vacants, es contactarà amb les persones que estiguin en llista d’espera segons ordre

Període d’accés i matrícula (2ª assignació): del 6 al 13 de juliol de 2026.

Es podrà accedir al campus virtual de la UOC i contactar amb el/la tutor/a i formalitzar la matrícula.

Notificació per fer accés i matrícula als primers de la llista d’espera: 8 de setembre de 2026.

En cas que hi hagi places vacants, es contactarà amb les persones que estiguin en llista d’espera segons ordre

Període d’accés i matrícula (3ª assignació): del 8 al 14 de setembre de 2026

es podrà accedir al campus virtual de la UOC i contactar amb el/la tutor/a i formalitzar la matrícula.

Notificació per fer accés i matrícula als primers de la llista d’espera: 

En cas que hi hagi places vacants, es contactarà amb les persones que estiguin en llista d’espera segons ordre

Documentació per adjuntar al formulari d’admissió:

  • Titulació de les diferents formacions indicades.

  • Certificat Acadèmic personal amb la nota mitjana del Grau o Llicenciatura de Psicologia (si has obtingut la titulació a la UOC, no farà falta).

  • Certificació de l'empresa o institució en què constin el temps, la categoria professional i les tasques desenvolupades o mitjançant el document que ofereix la UOC per acreditar l’experiència professional juntament amb la vida laboral i el contracte professional o els nomenaments on hi consti la categoria professional com a psicòleg o psicòloga.

  • Acreditació del nivell d’anglès dels centres indicats.

  • Títol de la formació online i el nombre de crèdits.

  • Acreditació igual o superior del 33% de Discapacitat, si és el cas.

Perfils d'ingrés recomanats

Aquest màster està dirigit a estudiants que hagin cursat la llicenciatura o el grau de Psicologia i estiguin interessats a dedicar-se professionalment a la psicologia general sanitària o vulguin continuar amb els estudis de doctorat en el camp de la psicologia clínica i de la salut.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.
90 Crèdits
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 90 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1,5 anys)5.790 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (3 anys)6.580€ Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'admissió

La sol·licitud d'admissió es fa a través d’un formulari, on en funció de la teva opció d’accés i la teva nota acadèmica es valorarà l’admissió per poder accedir al programa. 

Formulari d'admissió

En el formulari d'admissió has de registrar les dades personals sol·licitades, la teva opció d’accés als Estudis, la nota acadèmica i adjuntar la documentació requerida.

Documentació d'admissió

La documentació que necessites adjuntar en el moment de sol·licitar l’admissió, serà el certificat de notes segons la teva opció d’accés i la documentació acreditativa discapacitat si és el teu cas.

Sol·licitud d'accés

Un cop validada la teva admissió, podràs fer la sol·licitud d'accés. És el tràmit previ a la matrícula i en cas de no realitzar-ho dins dels terminis informats perdràs la plaça assignada. Un cop accedeixis al Campus se’t proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés i admissió

Abans de sol·licitar l'accés i l'admissió, comprova que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobarà detallada quan sol·licitis l'accés i puguis consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Hauràs d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80% del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Com s'estudia a la UOC

Ara pots estudiar aquest màster oficial 100 % en línia. La metodologia 100 % en línia de la UOC t'ofereix una total flexibilitat horària per estudiar al teu ritme, sense classes presencials ni horaris fixos. Aquest model de docència asíncrona està dissenyat perquè puguis compaginar els estudis amb la teva vida personal i professional des de qualsevol lloc.

El Campus Virtual és l'eix central de la teva activitat acadèmica. Disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, et permet accedir a les aules Canvas, consultar recursos digitals actualitzats, lliurar activitats i connectar amb els teus companys i el professorat expert. També és l'espai on gestionaràs fàcilment la matrícula i altres tràmits.

A la UOC optem per un aprenentatge pràctic dissenyat per respondre a les necessitats del mercat laboral. Aprendràs resolent casos reals i simulacions que et preparen de manera directa per als reptes del món professional. Aquest enfocament et permetrà analitzar situacions complexes, prendre decisions argumentades i desenvolupar competències altament valorades.

L'avaluació contínua és el sistema principal de la UOC. Consisteix a dur a terme activitats pràctiques i progressives al llarg del semestre, cosa que et facilita consolidar els coneixements i aprendre mentre avances. En algunes assignatures, aquest seguiment es completa amb una prova final en línia per validar els teus objectius acadèmics.

Des del principi, tindràs el suport de l'equip de tutoria per orientar-te en la matrícula, planificar els estudis i dissenyar el teu itinerari professional. A més, rebràs un acompanyament docent continu per part del professorat, que et resoldrà els dubtes i et donarà un feedback personalitzat en cada assignatura.

 

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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