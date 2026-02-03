Màster universitari Online en Psicologia General Sanitària
Presentació
El màster universitari de Psicologia General Sanitària online té per objectiu habilitar per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de professional de la psicologia general sanitària (Ordre ministerial ECD/1070/2013). Es tracta d'un títol de caràcter professionalitzador per a les persones llicenciades o graduades en Psicologia que vulguin desenvolupar la seva activitat en l'àmbit sanitari.
Estudis que et preparen per als teus reptes professionals.
Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en psicologia”
Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum
Per què estudiar el Màster de Psicologia General Sanitària de la UOC?
El Màster Universitari a distància de Psicologia General Sanitària permet desenvolupar l'activitat professional de psicologia sanitària, tant per compte propi com aliena, en centres assistencials registrats com a centres sanitaris.
El programa està dissenyat des d'una perspectiva teòrica plural i amb un marcat èmfasi en el desenvolupament d'habilitats terapèutiques. Es pretén dotar al professional de la psicologia d'una formació de qualitat que pugui aplicar-se a la prevenció, promoció i intervenció, en diferents contextos i poblacions per les quals el títol habilita com a psicòleg general sanitari.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
-
Inici
22 set. 2027
-
100%
Online
-
90
Crèdits ECTS
-
Idiomes: Català, Castellà
-
Titulació oficial
Aquest programa compta amb un procés d'admissió.
Consulta tots els detalls a l'apartat Requisits d'accés.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.