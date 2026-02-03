¿Qué es un doble grado y cuándo merece la pena estudiar uno?

Estás acabando bachillerato o un CFGS y alguien te ha dicho que un doble grado "abre más puertas". Un doble grado es un itinerario que te permite cursar dos titulaciones oficiales dentro de un mismo plan de estudios integrado, en menos tiempo que si las cursas por separado. Merece la pena cuando te interesan realmente las dos disciplinas, puedes asumir una carga de trabajo elevada y tienes un objetivo profesional en el que se complementen; no cuando lo eliges solo porque "parece que tiene más salidas".
La pregunta no es si un doble grado es mejor que un grado. Es si encaja contigo: con lo que te interesa, con el tiempo que le puedes dedicar y con el perfil profesional que quieres construir. No hay una respuesta única, pero sí unos cuantos criterios que te ayudarán a responderla.
Qué es un doble grado y qué lo diferencia de otros itinerarios
En este apartado encontrarás la respuesta a las preguntas básicas: qué es un doble grado, si equivale a hacer dos carreras, cómo se organiza el plan de estudios y en qué se diferencia realmente de un grado simple o de cursar dos titulaciones por separado.
¿Un doble grado son dos carreras?
No exactamente. Un doble grado no es lo mismo que cursar dos carreras por separado. Es un itinerario único e integrado que te conduce a dos titulaciones oficiales, pero con un plan de estudios diseñado para que las dos formaciones compartan materias y se eviten duplicidades. Por eso el volumen total de créditos y el tiempo necesario son menores que si cursaras cada grado de manera independiente.
¿Cómo funciona un doble grado?
Te matriculas en un único programa que combina las asignaturas básicas, obligatorias y optativas de las dos disciplinas, normalmente alternando semestres o bloques dedicados a cada grado. Al acabar, obtienes las dos titulaciones oficiales por separado, cada una con la validez propia del grado correspondiente.
¿Qué diferencia hay entre un grado, un doble grado y estudiar dos carreras por separado?
Un grado se centra en una sola disciplina. Un doble grado combina dos disciplinas dentro de un mismo plan de estudios integrado y conduce a dos titulaciones oficiales. Cursar dos carreras por separado significa matricularte en dos grados independientes, sin ninguna integración entre planes de estudios: normalmente implica más créditos totales y más tiempo, porque no se aprovechan las materias comunes.
La diferencia práctica es esta: el doble grado ahorra tiempo y evita duplicar contenidos comunes entre las dos disciplinas, pero mantiene una carga de trabajo superior a la de un único grado. No es "estudiar el doble", pero tampoco es un "camino fácil".
Cuándo vale realmente la pena estudiar un doble grado
Esta es la pregunta que importa. Un doble grado suele tener sentido cuando convergen varios factores a la vez, no uno solo. Más que hablar de los estudios, merece la pena hablar de ti: de tu momento, de tus intereses y de cómo encajan con esta exigencia.
El doble grado suele encajar mejor con personas que sienten un interés genuino por dos disciplinas, no solo porque "dos titulaciones quedan bien en el currículum", que tienen una buena capacidad de organización y que se motivan con retos largos, no solo ante los nuevos. Si solo una de las dos disciplinas te despierta interés real, probablemente rendirás mejor haciendo un solo grado que puedas aprovechar muy bien.
Qué nivel de dedicación requiere y cómo lo puedes valorar
Un doble grado puede implicar más asignaturas por semestre que un grado simple, aunque el ritmo se pueda adaptar. Hay que ser honesto con el tiempo real de que dispones, sobre todo si también trabajas o tienes otras responsabilidades. Una manera sencilla de valorarlo es ver cómo gestionas hoy en día tus compromisos actuales: si ya te cuesta compaginarlos, empieza con un ritmo de créditos reducido.
Además, un doble grado tiene más valor cuando las dos disciplinas se complementan en un perfil profesional concreto: Derecho y Criminología para trabajar en el ámbito de la justicia penal, o Ingeniería Informática y ADE para liderar proyectos tecnológicos con visión de negocio. Si no ves cómo se articulan las dos formaciones en tu trayectoria, merece la pena repensarlo.
Puede encajar si...
No es la mejor opción si…
Te interesan genuinamente las dos disciplinas, no solo una.
Si solo te interesa realmente una de las dos disciplinas.
Tienes un objetivo profesional en el que se complementen.
Si tu objetivo es una especialización muy concreta que se alcanza mejor con grado y un máster.
Puedes asumir una carga de trabajo elevada durante unos cuantos años.
Si la carga adicional puede comprometer el profundización en lo que aprendes.
Prefieres construir un perfil polivalente y buscas diferenciarte en un mercado laboral que valora la interdisciplinariedad.
Si eliges un doble grado únicamente porque “parece que tiene más salidas laborales”, sin haber valorado si encaja contigo.
Factores personales que hay que valorar antes de elegir
Más allá del interés académico, merece la pena repasar tu situación con perspectiva: el tiempo disponible cada semana, la flexibilidad que necesitas para compaginar estudios con trabajo u otras responsabilidades, y la motivación real que sientes, no la que "deberías sentir". En un modelo como el de la UOC, en el que puedes ajustar el número de créditos matriculados cada semestre según tu disponibilidad, una doble titulación de grado se puede adaptar mejor a una vida con trabajo u otros compromisos. Esto no elimina la exigencia, pero permite distribuirla de manera más realista.
Doble grado o... ¿cuál es la mejor opción?
No se trata de elegir la "mejor" opción en abstracto, sino la que encaja con el momento y los objetivos que tienes ahora.
Criterio
Grado
Doble grado
Grado + máster / especialización posterior
Puede encajar si...
Tienes claro el ámbito que quieres estudiar y prefieres profundizar en él
Te interesan dos disciplinas complementarias y puedes asumir una carga elevada
Quieres una base sólida en una disciplina y decidir la especialización más adelante, con más información
Principal ventaja
Más tiempo para especializarte en una disciplina
Dos titulaciones oficiales y un perfil más transversal en menos tiempo que cursándolas por separado
Flexibilidad para elegir la especialización cuando lo tengas más claro
Aspecto que hay que valorar
Menos transversalidad de perfil profesional
Exige más dedicación sostenida durante más años
El perfil profesional interdisciplinario se logra más tarde y en dos pasos
En términos generales: un doble grado aporta más valor cuando tienes claro que quieres un perfil interdisciplinario desde el principio y puedes sostener el esfuerzo durante más tiempo. Un grado simple es mejor decisión cuando prefieres flexibilidad o todavía no tienes claro el ámbito de especialización. Y un grado con máster posterior tiene sentido cuando quieres aplazar la decisión de especializarte hasta tener más información sobre ti y sobre el mercado laboral.
Ninguna de estas tres vías es superior a las otras. Depende de si ya tienes claro hacia dónde quieres ir o si prefieres mantener abiertas diversas opciones mientras avanzas.
¿Un doble grado tiene más salidas profesionales que un grado?
Un doble grado no garantiza automáticamente más oportunidades laborales. Su valor profesional depende de cómo se complementan las dos disciplinas, del sector en el que quieras trabajar y de las competencias que desarrolles, no del simple hecho de tener dos títulos.
Ahora bien, hay un beneficio concreto al elegir seis años en lugar de cuatro: te gradúas con un perfil que combina dos disciplinas desde el primer día, no añadiendo una especialización a posteriori. Aquí es donde se diferencian realmente los graduados. Quien hace un solo grado y quiere ampliar su perfil tiene que buscarlo después, con un máster o formación complementaria. Quien acaba un doble grado ya llega con esta doble base integrada y, a menudo, con menos años de estudio total que si hubiera cursado las dos titulaciones por separado.
El mercado laboral está cambiando de manera notable. Según el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), elaborado a partir de datos de más de mil empresas de todo el mundo, casi el 40 % de las competencias que se requieren en los puestos de trabajo se prevé que cambien de aquí a 2030. Entre las competencias con más demanda en crecimiento hay:
- Tecnológicas (inteligencia artificial, macrodatos, ciberseguridad)
- Pensamiento creativo
- Resiliencia
- Flexibilidad
- Aprendizaje continuo
Este contexto favorece los perfiles capaces de moverse entre dos ámbitos de conocimiento: entender a la vez el marco jurídico y la gestión empresarial, o la tecnología y el análisis de datos, por ejemplo. Las empresas buscan a personas que puedan conectar competencias complementarias para resolver problemas que ya no encajan dentro de una sola disciplina.
Estudiar una doble titulación de grado en la UOC suma a esto una ventaja adicional: la metodología te hace entrenar de manera natural competencias transversales como por ejemplo la autogestión, el pensamiento crítico, la aplicación de la IA o la resolución de problemas complejos. Y, al cursarlas con dos disciplinas en paralelo, las aplicas en el doble de contextos reales. Esto es lo que diferencia a un perfil con una doble titulación de grado: no dos títulos, sino alguien capaz de moverse entre dos marcos de conocimiento y aplicarlos a situaciones concretas.
Qué dobles grados existen y qué puede encajar mejor contigo
En España hay una oferta creciente de dobles grados, tanto presenciales como en línea. La UOC ofrece dobles titulaciones de grado con el mismo modelo 100 % a distancia que el resto de sus grados, sin clases ni horarios fijos.
- Si te interesa el ámbito jurídico desde una vertiente institucional y de gestión pública, el doble grado en Derecho y Ciencia Política combina el análisis jurídico con el estudio de las estructuras de poder y las políticas públicas.
- Si te interesa el ámbito jurídico y el comportamiento criminal, el doble grado en Derecho y Criminología une el rigor jurídico con las herramientas de prevención, intervención y análisis del fenómeno delictivo.
- Si te interesa combinar empresa con la vertiente jurídica, el doble grado en Derecho y ADE te prepara para asesorar y dirigir proyectos en los que convergen la normativa y el negocio.
- Si buscas un perfil internacional, el doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales combina el conocimiento jurídico con la comprensión de las instituciones y las dinámicas internacionales.
- Si te interesa combinar empresa con un sector concreto, el doble grado en ADE y Turismo aporta una visión estratégica y operativa de un sector clave en Cataluña y en España.
- Si te interesa la tecnología con visión de negocio, el doble grado en Informática y ADE forma a perfiles capaces de liderar proyectos tecnológicos con criterio empresarial.
Descubre todos los dobles grados oficiales de la UOC y encuentra el itinerario que mejor encaja con tus objetivos académicos y profesionales.
Consulta los planes de estudios de los dobles grados de la UOC.
Preguntas frecuentes para acabar de decidir si un doble grado es para ti
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