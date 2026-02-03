Què és un doble grau i quan val la pena estudiar-ne un?

Estàs acabant batxillerat o un CFGS i algú t'ha dit que un doble grau "obre més portes". Un doble grau és un itinerari que et permet cursar dues titulacions oficials dins d'un mateix pla d'estudis integrat, en menys temps que si les curses per separat. Val la pena quan t'interessen realment les dues disciplines, pots assumir una càrrega de treball elevada i tens un objectiu professional en què es complementin; no quan el tries només perquè "sembla que té més sortides".
La pregunta no és si un doble grau és millor que un grau. És si encaixa amb tu: amb el que t'interessa, amb el temps que pots dedicar-hi i amb el perfil professional que vols construir. No hi ha una resposta única, però sí uns quants criteris que t'ajudaran a respondre-la.
Què és un doble grau i què el diferencia d'altres itineraris
En aquest apartat trobaràs la resposta a les preguntes bàsiques: què és un doble grau, si equival a fer dues carreres, com s'organitza el pla d'estudis i en què es diferencia realment d'un grau simple o de cursar dues titulacions per separat.
Un doble grau són dues carreres?
No exactament. Un doble grau no és el mateix que cursar dues carreres per separat. És un itinerari únic i integrat que et porta a dues titulacions oficials, però amb un pla d'estudis dissenyat perquè les dues formacions comparteixin matèries i s'evitin duplicitats. Per això el volum total de crèdits i el temps necessari són menors que si cursessis cada grau de manera independent.
Com funciona un doble grau?
Et matricules en un únic programa que combina les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives de les dues disciplines, normalment alternant semestres o blocs dedicats a cada grau. En acabar, obtens les dues titulacions oficials per separat, cadascuna amb la validesa pròpia del grau corresponent.
Quina diferència hi ha entre un grau, un doble grau i estudiar dues carreres per separat?
Un grau se centra en una sola disciplina. Un doble grau combina dues disciplines dins d'un mateix pla d'estudis integrat i condueix a dues titulacions oficials. Cursar dues carreres per separat vol dir matricular-te a dos graus independents, sense cap integració entre plans d'estudis: normalment implica més crèdits totals i més temps, perquè no hi ha aprofitament de matèries comunes.
La diferència pràctica és aquesta: el doble grau estalvia temps i evita duplicar continguts comuns entre les dues disciplines, però manté una càrrega de treball superior a la d'un únic grau. No és "estudiar el doble", però tampoc és un "camí fàcil".
Quan val realment la pena estudiar un doble grau
Aquesta és la pregunta que importa. Un doble grau sol tenir sentit quan hi convergeixen diversos factors alhora, no un de sol. Més que parlar dels estudis, val la pena parlar de tu: del teu moment, dels teus interessos i de com encaixen amb aquesta exigència.
El doble grau acostuma a encaixar millor amb persones que senten un interès genuí per dues disciplines, no només perquè "dues titulacions queden bé al currículum", que tenen una bona capacitat d'organització i que es motiven amb reptes llargs, no només davant dels nous. Si només una de les dues disciplines et desperta interès real, probablement rendiràs millor fent un sol grau ben aprofitat.
Quin nivell de dedicació requereix i com el pots valorar
Un doble grau pot implicar més assignatures per semestre que un grau simple, encara que el ritme es pugui adaptar. Cal ser honest amb el temps real de què disposes, sobretot si també treballes o tens altres responsabilitats. Una manera senzilla de valorar-ho és mirar com gestiones avui els teus compromisos actuals: si ja et costa compaginar-los, comença amb un ritme de crèdits reduït.
A més a més, un doble grau té més valor quan les dues disciplines es complementen en un perfil professional concret: Dret i Criminologia per treballar en l'àmbit de la justícia penal, o Enginyeria Informàtica i ADE per liderar projectes tecnològics amb visió de negoci. Si no veus com s'articulen les dues formacions en la teva trajectòria, val la pena repensar-ho.
Pot encaixar si...
No és la millor opció si…
T'interessen genuïnament les dues disciplines, no només una.
Si només t'interessa realment una de les dues disciplines.
Tens un objectiu professional on es complementin.
Si el teu objectiu és una especialització molt concreta que s'assoleix millor amb un grau i un màster.
Pots assumir una càrrega de treball elevada durant uns quants anys.
Si la càrrega addicional pot comprometre l'aprofundiment en el que aprens.
Prefereixes construir un perfil polivalent i busques diferenciar-te en un mercat laboral que valora la interdisciplinarietat.
Si tries un doble grau únicament perquè “sembla que té més sortides laborals”, sense haver valorat si encaixa amb tu.
Factors personals que cal valorar abans d'escollir
Més enllà de l'interès acadèmic, val la pena mirar la teva situació amb perspectiva: el temps disponible cada setmana, la flexibilitat que necessites per compaginar estudis amb feina o altres responsabilitats, i la motivació real que sents, no la que "hauries de sentir". En un model com el de la UOC, en què pots ajustar el nombre de crèdits matriculats cada semestre segons la teva disponibilitat, una doble titulació de grau es pot adaptar millor a una vida amb feina o altres compromisos. Això no elimina l'exigència, però permet distribuir-la de manera més realista.
Doble grau o... quina és la millor opció?
No es tracta de triar la "millor" opció en abstracte, sinó la que encaixa amb el moment i els objectius que tens ara.
Criteri
Grau
Doble grau
Grau + màster / especialització posterior
Pot encaixar si...
Tens clar l'àmbit que vols estudiar i prefereixes aprofundir-hi
T'interessen dues disciplines complementàries i pots assumir una càrrega elevada
Vols una base sòlida en una disciplina i decidir l'especialització més endavant, amb més informació
Principal avantatge
Més temps per especialitzar-te en una disciplina
Dues titulacions oficials i un perfil més transversal en menys temps que cursant-les per separat
Flexibilitat per triar l'especialització quan tinguis més claredat
Aspecte que cal valorar
Menys transversalitat de perfil professional
Exigeix més dedicació sostinguda durant més anys
El perfil professional interdisciplinari s'assoleix més tard i en dos passos
En termes generals: un doble grau aporta més valor quan tens clar que vols un perfil interdisciplinari des del principi i pots sostenir l'esforç durant més temps. Un grau simple és millor decisió quan prefereixes flexibilitat o encara no tens clar l'àmbit d'especialització. I un grau amb màster posterior té sentit quan vols ajornar la decisió d'especialitzar-te fins a tenir més informació sobre la teva persona i sobre el mercat laboral.
Cap d'aquestes tres vies és superior a les altres. Depèn de si ja tens clar cap on vols anar o si prefereixes mantenir obertes diverses opcions mentre avances.
Un doble grau té més sortides professionals que un grau?
Un doble grau no garanteix automàticament més oportunitats laborals. El seu valor professional depèn de com es complementen les dues disciplines, del sector en què vulguis treballar i de les competències que desenvolupis, no del simple fet de tenir dos títols.
Ara bé, hi ha un benefici concret en triar sis anys en lloc de quatre: et gradues amb un perfil que combina dues disciplines des del primer dia, no afegint-hi una especialització a posteriori. Aquí és on es diferencien realment els graduats. Qui fa un sol grau i vol ampliar el seu perfil ha de buscar-ho després, amb un màster o formació complementària. Qui acaba un doble grau ja hi arriba amb aquesta doble base integrada, i sovint amb menys anys d'estudi total que si hagués cursat les dues titulacions per separat.
El mercat laboral està canviant de manera notable. Segons l'informe Future of Jobs Report 2025 del Fòrum Econòmic Mundial (WEF, per la sigla en anglès), elaborat a partir de dades de més de mil empreses d'arreu del món, gairebé el 40 % de les competències requerides en els llocs de treball es preveu que canviïn d'aquí al 2030. Entre les competències amb més demanda en creixement hi ha:
- Tecnològiques (intel·ligència artificial, big data, ciberseguretat)
- Pensament creatiu
- Resiliència
- Flexibilitat
- Aprenentatge continu
Aquest context afavoreix els perfils capaços de moure's entre dos àmbits de coneixement: entendre alhora el marc jurídic i la gestió empresarial, o la tecnologia i l'anàlisi de dades, per exemple. Les empreses busquen persones que puguin connectar competències complementàries per resoldre problemes que ja no encaixen dins d'una sola disciplina.
Estudiar una doble titulació de grau a la UOC hi suma un avantatge addicional: la metodologia et fa entrenar de manera natural competències transversals com ara l'autogestió, el pensament crític, l'aplicació de la IA o la resolució de problemes complexos. I, en cursar-les amb dues disciplines en paral·lel, les apliques en el doble de contextos reals. Això és el que diferencia un perfil amb una doble titulació de grau: no dos títols, sinó algú capaç de moure's entre dos marcs de coneixement i aplicar-los a situacions concretes.
Quins dobles graus hi ha i quin pot encaixar millor amb tu
A Espanya hi ha una oferta creixent de dobles graus, tant presencials com en línia. La UOC ofereix dobles titulacions de grau amb el mateix model 100 % a distància que la resta dels seus graus, sense classes ni horaris fixos.
- Si t'interessa l'àmbit jurídic des d'un vessant institucional i de gestió pública, el doble grau en Dret i Ciència Política combina l'anàlisi jurídica amb l'estudi de les estructures de poder i les polítiques públiques.
- Si t'interessa l'àmbit jurídic i el comportament criminal, el doble grau en Dret i Criminologia uneix el rigor jurídic amb les eines de prevenció, intervenció i anàlisi del fenomen delictiu.
- Si t'interessa combinar empresa amb el vessant jurídic, el doble grau en Dret i ADE et prepara per assessorar i dirigir projectes en què convergeixen la normativa i el negoci.
- Si busques un perfil internacional, el doble grau en Dret i Relacions Internacionals combina el coneixement jurídic amb la comprensió de les institucions i les dinàmiques internacionals.
- Si t'interessa combinar empresa amb un sector concret, el doble grau en ADE i Turisme aporta una visió estratègica i operativa d'un sector clau a Catalunya i a l'Estat espanyol.
- Si t'interessa la tecnologia amb visió de negoci, el doble grau en Informàtica i ADE forma perfils capaços de liderar projectes tecnològics amb criteri empresarial.
Descobreix tots els dobles graus oficials de la UOC i troba l'itinerari que millor encaixa amb els teus objectius acadèmics i professionals.
Preguntes freqüents per acabar de decidir si un doble grau és per a tu
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