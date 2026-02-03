Doble grau online de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses
Presentació
La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació del grau de Dret i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per 378 ECTS en total, integrant els continguts i les assignatures d'ambdues titulacions. L'estudiant d'aquest itinerari obté dos títols oficials: graduat/graduada en Dret i graduat/graduada en Administració i Direcció d'Empreses. Aquest programa té com a principal objectiu donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinari.
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Per què estudiar la doble titulació de Dret i ADE?
Aquest programa té com a principal objectiu donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinari.
Amb la doble titulació de Dret i ADE l'estudiant obté una formació completa per desenvolupar-se professionalment en les àrees d'empresa amb component jurídic, àmbits fiscal, mercantil i laboral,entre d'altres, el sector de l'assessoria i la consultoria d'empreses i l'Administració pública. Pel que fa als professionals del dret, els permetrà aplicar els coneixements relatius a la gestió i l'administració de les organitzacions empresarials i l'emprenedoria.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Onlie
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378
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.