Doble grado online de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas
Presentación
La UOC ofrece la posibilidad de cursar la doble titulación del grado de Derecho y lo grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) por 378 ECTS en total, integrando los contenidos y las asignaturas de ambas titulaciones. El estudiante de este itinerario obtiene dos títulos oficiales: graduado en Derecho y graduado en Administración y Dirección de Empresas.
Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad creciente de profesionales con un perfil interdisciplinario.
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¿Por qué estudiar la doble titulación de Derecho y ADE?
Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad creciente de profesionales con un perfil interdisciplinario.
Con la doble titulación de Derecho y ADE el estudiante obtiene una formación completa para desarrollarse profesionalmente en las áreas de empresa con componente jurídico, ámbitos fiscal, mercantil y laboral,entre otros, el sector del asesoría y la consultoría de empresas y el Administración pública. En cuanto a los profesionales del derecho, los permitirá aplicar los conocimientos relativos a la gestión y la administración de las organizaciones empresariales y el emprendimiento.
Con la doble titulación de Derecho y ADE el estudiante obtiene una formación completa para desarrollarse profesionalmente en las áreas de empresa con componente jurídico, ámbitos fiscal, mercantil y laboral,entre otros, el sector del asesoría y la consultoría de empresas y el Administración pública. En cuanto a los profesionales del derecho, los permitirá aplicar los conocimientos relativos a la gestión y la administración de las organizaciones empresariales y el emprendimiento.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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378
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.