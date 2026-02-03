El TFG es un trabajo individual que se realiza con la tutoría y la orientación del director del trabajo final, que acompaña al estudiante para que pueda llevarlo a cabo con éxito.

Para matricularse del trabajo final, se ha de presentar previamente una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a evaluar las competencias asociadas al título. Por lo tanto, para matricularse de esta asignatura se tiene que haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de grado terminan con la elaboración de un trabajo final. En la doble titulación de Derecho y ADE, el estudiante tiene que cursar los dos trabajos finales (de 6 ECTS cada uno), que podrán realizarse coordinadamente.

Trabajo final

Los estudios de grado terminan con la elaboración de un trabajo final. En la doble titulación de Derecho y ADE, el estudiante tiene que cursar los dos trabajos finales (de 6 ECTS cada uno), que podrán realizarse coordinadamente.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a evaluar las competencias asociadas al título. Por lo tanto, para matricularse de esta asignatura se tiene que haber superado un número determinado de créditos del programa.

Para matricularse del trabajo final, se ha de presentar previamente una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El TFG es un trabajo individual que se realiza con la tutoría y la orientación del director del trabajo final, que acompaña al estudiante para que pueda llevarlo a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y realiza el seguimiento del proyecto y lo asesora en cada uno de estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante tiene que exponer el trabajo ante una comisión de evaluación formada por tres miembros.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) seguimiento y elaboración, (2) memoria, producto, proyecto o estudio final y (3) defensa.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, es necesario consultar el plan docente en la Secretaría del Campus, una vez se ha solicitado el acceso al programa.

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