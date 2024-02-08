Diploma de Experto de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Diploma de Experto Online de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)
Presentación
El diploma de experto en Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria (CID y AH) es un programa conjunto UOC-Cruz Roja que ofrece un enfoque integral y profesionalizador en la gestión de operaciones en entornos complejos. El programa se concentra en las decisiones de alto nivel que garantizan la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones en todo el ciclo del proyecto, e incluye cuatro áreas críticas: el análisis de contextos y asuntos humanitarios; la gestión estratégica de equipos; la seguridad y la gestión de riesgos; y la logística.
El eje central del diploma es dotar el estudiantado de las herramientas para la gestión práctica y eficiente de los recursos en cualquier fase de intervención (CID o AH). Esto incluye el dominio de la planificación logística y la gestión de las cadenas de suministro para la distribución de ayuda, aplicable tanto a la respuesta de emergencia como a programas de desarrollo a largo plazo. Del mismo modo, el programa aborda la gestión de riesgos y los protocolos de seguridad, así como la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, proporcionando conocimientos esenciales para la organización de una respuesta eficaz y sostenible.
El programa pone énfasis estratégico en la gestión del equipo humano. La asignatura de Seguridad, Salud y Gestión de Equipos incluye la gestión de la diversidad, la cultura organizacional y los liderazgos, abordando aspectos esenciales como la salud mental, el bienestar y el apoyo psicosocial del personal. Este enfoque se complementa con el análisis de contextos y asuntos humanitarios, lo que permite a los participantes analizar las relaciones de poder, los conflictos y los dilemas éticos.
El programa pone énfasis estratégico en la gestión del equipo humano. La asignatura de Seguridad, Salud y Gestión de Equipos incluye la gestión de la diversidad, la cultura organizacional y los liderazgos, abordando aspectos esenciales como la salud mental, el bienestar y el apoyo psicosocial del personal. Este enfoque se complementa con el análisis de contextos y asuntos humanitarios, lo que permite a los participantes analizar las relaciones de poder, los conflictos y los dilemas éticos. Esta capacidad de análisis complejo culmina con el estudio de marcos de intervención avanzados, como el triple nexo (acción humanitaria, desarrollo y construcción de la paz), para preparar a los expertos para una toma de decisiones fundamentada y adaptada a la realidad multifacética del terreno.
15 oct 2026
Online
18
Créditos ECTS
Idiomas: Español
Titulación propia
Duración :
