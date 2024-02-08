Diploma de Experto de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Solicita información
Diploma de Experto Online de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Presentación

El diploma de experto en Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria (CID y AH) es un programa conjunto UOC-Cruz Roja que ofrece un enfoque integral y profesionalizador en la gestión de operaciones en entornos complejos. El programa se concentra en las decisiones de alto nivel que garantizan la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones en todo el ciclo del proyecto, e incluye cuatro áreas críticas: el análisis de contextos y asuntos humanitarios; la gestión estratégica de equipos; la seguridad y la gestión de riesgos; y la logística.
El eje central del diploma es dotar el estudiantado de las herramientas para la gestión práctica y eficiente de los recursos en cualquier fase de intervención (CID o AH). Esto incluye el dominio de la planificación logística y la gestión de las cadenas de suministro para la distribución de ayuda, aplicable tanto a la respuesta de emergencia como a programas de desarrollo a largo plazo. Del mismo modo, el programa aborda la gestión de riesgos y los protocolos de seguridad, así como la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, proporcionando conocimientos esenciales para la organización de una respuesta eficaz y sostenible.

El programa pone énfasis estratégico en la gestión del equipo humano. La asignatura de Seguridad, Salud y Gestión de Equipos incluye la gestión de la diversidad, la cultura organizacional y los liderazgos, abordando aspectos esenciales como la salud mental, el bienestar y el apoyo psicosocial del personal. Este enfoque se complementa con el análisis de contextos y asuntos humanitarios, lo que permite a los participantes analizar las relaciones de poder, los conflictos y los dilemas éticos.

    15 oct 2026

    Online

  • 18

    Créditos ECTS

  Idiomas: Español

  Titulación propia

  • Duración :

Diploma de Experto de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Programa académico

El programa está formado por tres asignaturas, todas de 6 créditos ECTS.

 

Si empiezas el programa en octubre, cursarás:

Semestre 1:

  • Análisis de contextos y asuntos humanitarios
  • Seguridad, salud y gestión de equipos

Semestre 2:

  • Gestión de riesgos y logística humanitaria

 

Si empiezas el programa en marzo, cursarás:

Semestre 1:

  • Gestión de riesgos y logística humanitaria

Semestre 2:

  • Análisis de contextos y asuntos humanitarios
  • Seguridad, salud y gestión de equipos

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses
Diploma de Experto de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Profesorado

Dirección de estudios

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente es Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Derecho por la Universitat Ramon Llull/ESADE, es licenciado en Derecho y Máster en Derecho por la misma universidad. Ha publicado extensamente en temas de la flexibilidad interna y externa del contrato de trabajo; los fenómenos de pluralidad empresarial; el riesgo de la tecnología sobre los derechos fundamentales y el impacto de la robotización y la inteligencia artificial en las relaciones de trabajo; las instituciones de protección social; las relaciones laborales del personal de la Administración Pública; y también sobre la psicología de la conducta y el análisis económico del derecho del trabajo.

Diploma de Experto de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Salidas profesionales

Perfiles

Este programa permite profundizar en cuestiones de gestión estratégica y logística para facilitar la toma de decisiones de alto nivel en el ámbito de la cooperación y la acción humanitaria. Por este motivo, va especialmente dirigido a profesionales y voluntarios del sector, pero también a todas aquellas personas interesadas en complementar su formación personal para dedicarse profesionalmente o a profesionales de otros ámbitos (periodistas, politólogos, investigadores, etc.) que buscan comprender mejor el campo de la cooperación.

Salidas profesionales

Este programa ofrece una formación completa y especializada que facilita, entre otras, las salidas profesionales siguientes: 

  • Profesionales de agencias internacionales (ligadas a las Naciones Unidas, la UE, etc.) o nacionales (AECID, etc.) de desarrollo o acción humanitaria.
  • Responsables técnicos o políticos de políticas de cooperación internacional al desarrollo o acción humanitaria, a escala estatal, regional, local, etc.
  • Profesionales de ONG internacionales o nacionales, del ámbito del desarrollo o la acción humanitaria, tanto en sede como en terreno.
  • Profesionales del sector de la responsabilidad social corporativa en el ámbito del desarrollo y la acción humanitaria.
  • Profesionales en el ámbito de la consultoría privada en desarrollo o acción humanitaria.
  • Formadores en el ámbito de la cooperación.

Diploma de Experto de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

Para cursar el programa es necesario tener una titulación universitaria previa. En caso de no tenerla, se puede acceder al programa acreditando experiencia profesional.

Consulta la información y la documentación que debes entregar en función de donde hayas cursado los estudios:
Documentación

Tendrás que entregar la documentación que acredite tu titulación o tu experiencia profesional durante los 10 días posteriores a la formalización de la matrícula. Consulta qué documentación es necesaria en cada caso y cómo y dónde tienes que presentarla.

Experiencia profesional

En caso de no tener ninguna titulación universitaria previa, se puede acceder si se cumplen los siguientes requisitos profesionales:

Dos años de experiencia laboral o profesional en una entidad vinculada a la cooperación internacional para el desarrollo o la acción humanitaria.

Estos dos años de experiencia deben ser trabajando en proyectos de cooperación o acción humanitaria (identificación de necesidades, formulación, gestión, evaluación o seguimiento de proyectos).

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

Titulación

Diploma de Experto de Gestión Estratégica y Logística en Cooperación Internacional al Desarollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
2.295 €
Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

El comprobante de la transferencia se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago.

Si elegís el pago por transferencia fraccionada, debéis hacer un ingreso con los datos siguientes:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES 15-0049-1806-9121-1186-9374

 

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera (transferencia, domiciliación o tarjeta de crédito).

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

