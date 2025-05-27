Diploma d'Expert de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Sol·licita informació
Diploma d'Expert Online de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Presentació

El diploma d'expert en Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (CID i AH) és un programa conjunt UOC-Creu Roja que ofereix un enfocament integral i professionalitzador en la gestió d'operacions en entorns complexos. El programa es concentra en les decisions d'alt nivell que garanteixen l'eficàcia i la sostenibilitat de les intervencions en tot el cicle del projecte, i inclou quatre àrees crítiques: l'anàlisi de contextos i afers humanitaris; la gestió estratègica d'equips; la seguretat i la gestió de riscos; i la logística.
L'eix central del diploma és dotar l'estudiant de les eines per a la gestió pràctica i eficient dels recursos en qualsevol fase d'intervenció (CID o AH). Això inclou el domini de la planificació logística i la gestió de les cadenes de subministrament per a la distribució d'ajuda, aplicable tant a la resposta d'emergència com a programes de desenvolupament a llarg termini. De la mateixa manera, el programa aborda la gestió de riscos i els protocols de seguretat, així com la reducció del risc de desastres i l'adaptació al canvi climàtic, proporcionant coneixements essencials per a l'organització d'una resposta eficaç i sostenible.

El programa posa un èmfasi estratègic en la gestió de l'equip humà. L'assignatura de Seguretat, Salut i Gestió d'Equips inclou la gestió de la diversitat, la cultura organitzacional i els lideratges, tot abordant aspectes essencials com la salut mental, el benestar i el suport psicosocial del personal. Aquest enfocament es complementa amb l'anàlisi de contextos i assumptes humanitaris, cosa que permet als participants analitzar les relacions de poder, els conflictes i els dilemes ètics.

L'eix central del diploma és dotar l'estudiant de les eines per a la gestió pràctica i eficient dels recursos en qualsevol fase d'intervenció (CID o AH). Això inclou el domini de la planificació logística i la gestió de les cadenes de subministrament per a la distribució d'ajuda, aplicable tant a la resposta d'emergència com a programes de desenvolupament a llarg termini. De la mateixa manera, el programa aborda la gestió de riscos i els protocols de seguretat, així com la reducció del risc de desastres i l'adaptació al canvi climàtic, proporcionant coneixements essencials per a l'organització d'una resposta eficaç i sostenible.

El programa posa un èmfasi estratègic en la gestió de l'equip humà. L'assignatura de Seguretat, Salut i Gestió d'Equips inclou la gestió de la diversitat, la cultura organitzacional i els lideratges, tot abordant aspectes essencials com la salut mental, el benestar i el suport psicosocial del personal. Aquest enfocament es complementa amb l'anàlisi de contextos i assumptes humanitaris, cosa que permet als participants analitzar les relacions de poder, els conflictes i els dilemes ètics. Aquesta capacitat d'anàlisi complexa culmina amb l'estudi de marcs d'intervenció avançats, com el triple nexe (acció humanitària, desenvolupament i construcció de la pau), per tal de preparar els experts per a una presa de decisions fonamentada i adaptada a la realitat multifacètica del terreny.
  • Inici

    15 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 18

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Diploma d'Expert de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Programa acadèmic

El programa està format per tres assignatures, totes de 6 crèdits ECTS.

 

Si comences el programa a l'octubre, cursaràs:

Semestre 1:

  • Anàlisi de contextos i afers humanitaris
  • Seguretat, salut i gestió d'equips

Semestre 2:

  • Gestió de riscos i logística humanitària

 

Si comences el programa al març, cursaràs:

Semestre 1:

  • Gestió de riscos i logística humanitària

Semestre 2:

  • Anàlisi de contextos i afers humanitaris
  • Seguretat, salut i gestió d'equips

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 
Diploma d'Expert de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Professorat

Direcció d'estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Diploma d'Expert de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Sortides professionals

Ocupabilitat

L’ocupabilitat dels nostres estudiants és clau per a l'èxit de la UOC. Identifiquem les competències clau que el mercat laboral demana i les incloem en els plans d’estudis.

També t’empoderem perquè siguis tu qui decideixi i gestioni la teva carrera.

Perfils

Aquest programa permet aprofundir en qüestions de gestió estratègica i logística per facilitar la presa de decisions d'alt nivell en l'àmbit de la cooperació i l'acció humanitària. Per aquest motiu, va especialment dirigit a professionals i voluntaris del sector, però també a totes aquelles persones interessades a complementar la seva formació personal per dedicar-s'hi professionalment o a professionals d'altres àmbits (periodistes, politòlegs, investigadors, etc.) que vulguin comprendre millor el camp de la cooperació.

Sortides professionals

Aquest programa ofereix una formació completa i especialitzada que facilita, entre d'altres, les sortides professionals següents: 

  • Professionals d'agències internacionals (lligades a les Nacions Unides, la UE, etc.) o nacionals (AECID, etc.) de desenvolupament o acció humanitària.
  • Responsables tècnics o polítics de polítiques de cooperació internacional al desenvolupament o l'acció humanitària, a escala estatal, regional, local, etc.
  • Professionals d'ONG internacionals o nacionals, de l'àmbit del desenvolupament o l'acció humanitària, tant a la seu com en el terreny.
  • Professionals del sector de la responsabilitat social corporativa en l'àmbit del desenvolupament i l'acció humanitària.
  • Professionals en l'àmbit de la consultoria privada en desenvolupament o acció humanitària.
  • Formadors en l'àmbit de la cooperació.

Diploma d'Expert de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Requisits d'accés

Titulació d'accés

Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no tenir-ne, es pot accedir al programa acreditant experiència professional.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar en funció d'on hagis cursat els estudis:
Documentació

Hauràs de lliurar la documentació que acrediti la teva titulació o la teva experiència professional durant els 10 dies posteriors a la formalització de la matrícula. Consulta quina documentació és necessària en cada cas i com i on l'has de presentar.

Experiència professional

En cas de no tenir una titulació universitària prèvia, s'hi pot accedir si es compleixen els requisits professionals següents:

Dos anys d'experiència laboral o professional en una entitat vinculada a la cooperació internacional per al desenvolupament o l'acció humanitària.

Aquests dos anys d'experiència han de ser treballant en projectes de cooperació o acció humanitària (identificació de necessitats, o formulació, o gestió, o avaluació, o seguiment de projectes).

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert.

Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
2.295 €
  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

L'opinió dels nostres graduats

