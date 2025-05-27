Diploma d'Expert de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Diploma d'Expert Online de Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)
Presentació
El diploma d'expert en Gestió Estratègica i Logística en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (CID i AH) és un programa conjunt UOC-Creu Roja que ofereix un enfocament integral i professionalitzador en la gestió d'operacions en entorns complexos. El programa es concentra en les decisions d'alt nivell que garanteixen l'eficàcia i la sostenibilitat de les intervencions en tot el cicle del projecte, i inclou quatre àrees crítiques: l'anàlisi de contextos i afers humanitaris; la gestió estratègica d'equips; la seguretat i la gestió de riscos; i la logística.
L'eix central del diploma és dotar l'estudiant de les eines per a la gestió pràctica i eficient dels recursos en qualsevol fase d'intervenció (CID o AH). Això inclou el domini de la planificació logística i la gestió de les cadenes de subministrament per a la distribució d'ajuda, aplicable tant a la resposta d'emergència com a programes de desenvolupament a llarg termini. De la mateixa manera, el programa aborda la gestió de riscos i els protocols de seguretat, així com la reducció del risc de desastres i l'adaptació al canvi climàtic, proporcionant coneixements essencials per a l'organització d'una resposta eficaç i sostenible.
El programa posa un èmfasi estratègic en la gestió de l'equip humà. L'assignatura de Seguretat, Salut i Gestió d'Equips inclou la gestió de la diversitat, la cultura organitzacional i els lideratges, tot abordant aspectes essencials com la salut mental, el benestar i el suport psicosocial del personal. Aquest enfocament es complementa amb l'anàlisi de contextos i assumptes humanitaris, cosa que permet als participants analitzar les relacions de poder, els conflictes i els dilemes ètics.
El programa posa un èmfasi estratègic en la gestió de l'equip humà. L'assignatura de Seguretat, Salut i Gestió d'Equips inclou la gestió de la diversitat, la cultura organitzacional i els lideratges, tot abordant aspectes essencials com la salut mental, el benestar i el suport psicosocial del personal. Aquest enfocament es complementa amb l'anàlisi de contextos i assumptes humanitaris, cosa que permet als participants analitzar les relacions de poder, els conflictes i els dilemes ètics. Aquesta capacitat d'anàlisi complexa culmina amb l'estudi de marcs d'intervenció avançats, com el triple nexe (acció humanitària, desenvolupament i construcció de la pau), per tal de preparar els experts per a una presa de decisions fonamentada i adaptada a la realitat multifacètica del terreny.
