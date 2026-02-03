Asignatura de Estructura de los mercados turísticos

Asignatura Online de Estructura de los mercados turísticos
Presentación
En esta asignatura, se ofrecen los conceptos básicos que tienen que permitir al estudiante introducirse plenamente en el ámbito de conocimiento de la economía turística y situar el estudio del turismo a partir la comprensión de la operatividad de sus mercados y de las decisiones que adoptan los agentes económicos. En un país eminentemente turístico como el nuestro, tiene un interés indudable el funcionamiento de estos mercados, observando con detalle la estructura ya sea de los denominados mercados genéricos como de los especializados, así como de sus relaciones y conflictos.
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Para cualquier profesional que desarrolle sus tareas en el ámbito de la actividad turística, así como para cualquier persona interesada en el funcionamiento de estos fenómenos, resulta imprescindible una observación detenida de la situación de su entorno, así como de su proyección futura, disponiendo de ejemplos de cada caso concreto.
La asignatura ofrece adicionalmente un análisis de la influencia que ha tenido, tiene y tendrá la progresiva irrupción de la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o el fenómeno globalizador en la configuración de la estructura de estos mercados y en sus expectativas futuras.
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