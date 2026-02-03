Asignatura de Estructura de los mercados turísticos

El primer objetivo de la asignatura es conocer las definiciones fundamentales y los conceptos básicos en torno al sistema turístico, para facilitar una comprensión del fenómeno turístico en toda su dimensión. Es importante conocer las características distintivas de la demanda y la oferta turística, poniendo un énfasis especial en la estructura empresarial del sector y en los factores determinantes de su competitividad.

Las competencias específicas del grado en Turismo que se abordan en esta asignatura son:

La competencia transversa l de los grados de los Estudios de Economía y Empresa que se trabaja en esta asignatura es:

Objetivos y competencias

La competencia transversal de los grados de los Estudios de Economía y Empresa que se trabaja en esta asignatura es:

Capacidad de análisis crítico y de síntesis.

Las competencias específicas del grado en Turismo que se abordan en esta asignatura son:

Capacidad para reconocer los principios del turismo e identificar sus dimensiones espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

Capacidad para reconocer el funcionamiento de los destinos, las estructuras turísticas y sus sectores empresariales.

Todas estas competencias se concretan en los objetivos generales siguientes:

El primer objetivo de la asignatura es conocer las definiciones fundamentales y los conceptos básicos en torno al sistema turístico, para facilitar una comprensión del fenómeno turístico en toda su dimensión. Es importante conocer las características distintivas de la demanda y la oferta turística, poniendo un énfasis especial en la estructura empresarial del sector y en los factores determinantes de su competitividad.

Será también relevante comprender las particularidades de la evolución histórica y contemporánea de esta actividad económica, tanto en lo que respecta a los cambios en la provisión de servicios como a los patrones del consumo turístico.

Se identificarán posteriormente los principales recursos turísticos y se evaluará su potencialidad de futuro, ofreciendo los conocimientos hacia las nuevas tendencias y los retos que esta actividad tendrá que afrontar en un futuro próximo. Finalmente, se busca averiguar cómo las nuevas tecnologías pueden afectar al desarrollo futuro del sector.

