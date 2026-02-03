Assignatura d'Estructura dels mercats turístics 

Assignatura Online d'Estructura dels mercats turístics
Presentació
En aquesta assignatura, s'ofereixen els conceptes bàsics que han de permetre a l'estudiant d'introduir-se plenament en l'àmbit de coneixement de l'economia turística i situar l'estudi del turisme a partir la comprensió de l'operativitat dels seus mercats i de les decisions que adopten els agents econòmics.
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A un país eminentment turístic com el nostre, té un interès indubtable el funcionament d'aquests mercats, observant amb detall l'estructura ja sigui dels denominats mercats genèrics com dels especialitzats, així com de les seves relacions i conflictes.
Per a qualsevol professional que desenvolupi les seves tasques en l'àmbit de l'activitat turística així com per a qualsevol persona interessada en el funcionament d'aquests fenòmens, resulta imprescindible una observació detinguda de la situació del seu entorn, així com de la seva projecció futura, disposant d'exemples de cada cas concret.
L'assignatura ofereix addicionalment una anàlisi de la influència que ha tingut, té i tindrà la progressiva irrupció de la societat del coneixement, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o el fenomen globalitzador en la configuració de l'estructura d'aquests mercats i en les seves expectatives futures.
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