Asignatura de Estructura social en perspectiva comparada

Asignatura Online de Estructura social en perspectiva comparada
Presentación
La asignatura analiza las desigualdades sociales desde una perspectiva comparada, centrándose en el papel del mercado, el estado y los capitales cultural, social y relacional. A través de miradas teóricas y empíricas, tanto cuantitativas como cualitativas, se profundiza en la jerarquía social y la relación centro-periferia en clave comparada, es decir, constatando distintos contextos nacionales y ampliando también la mirada, en algunos casos, al ámbito global.
Estudiando Estructura social en perspectiva comparada obtendrás conocimientos sobre:
- Análisis empírico y teórico de la desigualdad.
- Estudio del papel del mercado y el estado en la estructuración de la desigualdad.
- Atención a los capitales cultural, social y relacional.
- Combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas.
- Análisis de la jerarquía social y la dinámica centro-periferia.
- Perspectiva nacional e internacional.
