Assignatura d'Estructura social en perspectiva comparada

Assignatura Online d'Estructura social en perspectiva comparada
Presentació
L'assignatura analitza les desigualtats socials des d'una perspectiva comparada, centrant-se en el paper del mercat, l'estat i els capitals cultural, social i relacional. Mitjançant mirades teòriques i empíriques, tant quantitatives com qualitatives, s'aprofundeix en la jerarquia social i la relació centre-perifèria en clau comparada, és a dir, constatant diferents contextos nacionals i ampliant també la mirada, en alguns casos, a l'àmbit global.
Estudiant Estructura social en perspectiva comparada obtindràs coneixements sobre:
- Anàlisi empírica i teòrica de la desigualtat.
- Estudi del paper del mercat i l'estat en l'estructuració de la desigualtat.
- Atenció als capitals cultural, social i relacional.
- Combinació de metodologies quantitatives i qualitatives.
- Anàlisi de la jerarquia social i la dinàmica centre-perifèria.
- Perspectiva nacional i internacional.
