Asignatura de Fisiología del ejercicio y bases del entrenamiento deportivo

Asignatura Online de Fisiología del ejercicio y bases del entrenamiento deportivo
Presentación
La asignatura Fisiología del ejercicio y bases del entrenamiento deportivo proporciona información sobre la fisiología del deporte, las bases del entrenamiento y su planificación para la optimización del rendimiento deportivo.
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Esta asignatura está enfocada a adquirir conocimientos fisiológicos y de entrenamiento deportivo en las actividades fisicodeportivas. Para ello, se explorará principalmente la fisiología del sistema neuromuscular, de las fuentes energéticas y del sistema cardiorrespiratorio en condiciones de ejercicio para comprender los diferentes métodos del entrenamiento y poder evaluar y controlar con criterio el proceso de entrenamiento tanto en la salud como en el rendimiento deportivo.
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