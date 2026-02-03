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Assignatura Online de Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu

Presentació

L'assignatura Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu proporciona informació sobre la fisiologia de l'esport, les bases de l'entrenament i la seva planificació per a l'optimització del rendiment esportiu.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Aquesta assignatura està enfocada a adquirir coneixements fisiològics i d'entrenament esportiu en les activitats fisicoesportives. Per a això, s'explorarà principalment la fisiologia del sistema neuromuscular, de les fonts energètiques i del sistema cardiorespiratori en condicions d'exercici per entendre els diferents mètodes de l'entrenament i poder avaluar i controlar amb criteri el procés d'entrenament tant en la salut com en el rendiment esportiu.
  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 879 €

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Metodologia 100% online

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    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

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Assignatura de Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu

Continguts

Continguts

  • Fisiologia del sistema neuromuscular.
  • Fisiologia de les fonts energètiques.
  • Fisiologia del sistema cardiorespiratori en condicions d'exercici.
  • Bases de planificació i entrenament esportiu.

Objectius i competències

 

Objectius

 
  • Identificar els tipus de fibres musculars i els mecanismes de contracció de múscul esquelètic.
  • Conèixer amb precisió la terminologia de la fisiologia de l'exercici aplicant els principis del moviment humà.
  • Interpretar la fisiologia neuromuscular, metabòlica i cardiorespiratòria, considerant les diferències biològiques per edat i gènere, i partint del coneixement dels efectes aguts i crònics provocats per l'exercici físic, com també de la seva avaluació mitjançant proves de camp i de laboratori.
  • Aplicar les bases i els fonaments de l'entrenament esportiu, la resposta i l'adaptació biològica a la càrrega, per conèixer, classificar, dissenyar i executar de forma eficient i segura mètodes d'entrenament de la força, de la resistència, de la velocitat i de la flexibilitat, per a l'optimització del rendiment i del fitnes cardiorespiratori i muscular.
  • Fer l'administració correcta de protocols de camp, idonis per a l'avaluació de les manifestacions de la força, de la resistència, de la velocitat i de la flexibilitat per tal de determinar de forma eficient l'administració personalitzada dels mètodes i dels diversos components de la càrrega que els caracteritzin, per a la millora de la salut i del rendiment.

Objectius i competències


 

Objectius

 
  • Identificar els tipus de fibres musculars i els mecanismes de contracció de múscul esquelètic.
  • Conèixer amb precisió la terminologia de la fisiologia de l'exercici aplicant els principis del moviment humà.
  • Interpretar la fisiologia neuromuscular, metabòlica i cardiorespiratòria, considerant les diferències biològiques per edat i gènere, i partint del coneixement dels efectes aguts i crònics provocats per l'exercici físic, com també de la seva avaluació mitjançant proves de camp i de laboratori.
  • Aplicar les bases i els fonaments de l'entrenament esportiu, la resposta i l'adaptació biològica a la càrrega, per conèixer, classificar, dissenyar i executar de forma eficient i segura mètodes d'entrenament de la força, de la resistència, de la velocitat i de la flexibilitat, per a l'optimització del rendiment i del fitnes cardiorespiratori i muscular.
  • Fer l'administració correcta de protocols de camp, idonis per a l'avaluació de les manifestacions de la força, de la resistència, de la velocitat i de la flexibilitat per tal de determinar de forma eficient l'administració personalitzada dels mètodes i dels diversos components de la càrrega que els caracteritzin, per a la millora de la salut i del rendiment.
 

Competències


Competències generals i transversals:

  • Desenvolupar en l'estudiantat les habilitats d'aprenentatge que li permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • Fer activitats acadèmiques i professionals de manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
  • Comunicar-se de manera efectiva en diferents mitjans i contextos.
  • Aplicar els coneixements adquirits al seu treball de manera professional i autònoma, amb l'elaboració i la defensa d'arguments i de resolució de problemes fonamentats en el coneixement científic.
  • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit acadèmic i profesionalitzador de la salut i el rendiment.


Competències específiques:

  • Integrar els principis de la fisiologia humana per al coneixement de les respostes i les adaptacions que es produeixen en l'exercici amb la finalitat de millorar el rendiment esportiu i el fitnes cardiorespiratori i muscular.
  • Identificar els riscos que es deriven per a la salut quan es practiquen activitats físiques i esportives inadequades, i proposar alternatives.
  • Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut i al rendiment, en condicions de seguretat per a aquests practicants.
  • Integrar els principis que regeixen el procés de l'entrenament esportiu per a l'aplicació adequada de la planificació i la metodologia d'entrenament en qualsevol població.
  • Planificar i perioditzar programes d'activitats físiques i esportives segons la qualitat física que es vulgui desenvolupar i de les característiques de la població.

Recursos per a l'aprenentatge (NIU)

A les aules es treballa en una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida a l'entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat

Aquesta modalitat permet un aprenentatge:

  • Flexible.
  • Proper al ritme i a l'esforç de l'estudiantat.
  • Contextualitzat en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

Es proporciona a l'estudiantat una selecció de recursos (NIU) per a la resolució dels reptes que es plantegen en les aules. El NIU té una estructura tipus mosaic i permet integrar recursos produïts per la UOC, uns altres que la UOC té a la biblioteca o recursos de la xarxa. Cada recurs s'acompanya d'informació que ajuda l'estudiant a planificar i organitzar el treball.

La UOC es planteja el repte de fer evolucionar el concepte de mòdul didàctic amb la intenció d'oferir diversitat de formats en funció de les necessitats pedagògiques.

Recursos per a l'aprenentatge (NIU)


A les aules es treballa en una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida a l'entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat

Aquesta modalitat permet un aprenentatge:

  • Flexible.
  • Proper al ritme i a l'esforç de l'estudiantat.
  • Contextualitzat en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

Es proporciona a l'estudiantat una selecció de recursos (NIU) per a la resolució dels reptes que es plantegen en les aules. El NIU té una estructura tipus mosaic i permet integrar recursos produïts per la UOC, uns altres que la UOC té a la biblioteca o recursos de la xarxa. Cada recurs s'acompanya d'informació que ajuda l'estudiant a planificar i organitzar el treball.

La UOC es planteja el repte de fer evolucionar el concepte de mòdul didàctic amb la intenció d'oferir diversitat de formats en funció de les necessitats pedagògiques. D'aquesta manera, el ventall de recursos s'amplia amb continguts innovadors i atractius per respondre als diferents estils d'aprenent i de generacions d'aprenents, incorporant-hi les noves tendències en aprenentatge en línia.

En aquest sentit, els recursos poden estar presents en diferents idiomes (català, castellà o anglès) en funció de la seva tipologia.

Assignatura de Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu

Professorat

Direcció d'estudis

  • Salvador Macip Maresma
    Salvador Macip Maresma

    Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Medicina Molecular al Departament de Biologia Molecular i Cel·lular a la Universitat de Leicester, on dirigeix el Mechanisms of Cancer and Ageing Laboratory.
    Docent de pregrau i postgrau des del 2008. Ha publicat més de cinquanta articles en revistes biomèdiques indexades a PubMed. Ha publicat onze llibres de divulgació científica i col·labora regularment amb diversos mitjans fent difusió de la ciència.

Assignatura de Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu

Requisits d'accés

Requisits previs

Es recomana tenir coneixements bàsics de biologia o de la branca científica.

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.

Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
879 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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