Assignatura de Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu

Assignatura Online de Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu
Presentació
L'assignatura Fisiologia de l'exercici i bases de l'entrenament esportiu proporciona informació sobre la fisiologia de l'esport, les bases de l'entrenament i la seva planificació per a l'optimització del rendiment esportiu.
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Aquesta assignatura està enfocada a adquirir coneixements fisiològics i d'entrenament esportiu en les activitats fisicoesportives. Per a això, s'explorarà principalment la fisiologia del sistema neuromuscular, de les fonts energètiques i del sistema cardiorespiratori en condicions d'exercici per entendre els diferents mètodes de l'entrenament i poder avaluar i controlar amb criteri el procés d'entrenament tant en la salut com en el rendiment esportiu.
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