Asignatura de Introducción a la literatura europea

Asignatura Online de Introducción a la literatura europea
Presentación
Sería ingenuo, poco perspicaz o malintencionado ignorar en el presente que la posición que ocupan las obras del canon europeo en la cultura mundial no puede atribuirse a valores intrínsecos y absolutos, a una supuesta superioridad estética, sino a una agenda política secular, largamente tejida por Europa y Norteamérica, que ha impuesto unos textos al mismo tiempo que ha controlado su interpretación. Es indispensable hoy una aproximación al canon europeo desde la conciencia histórica que permita reconocer esa circunstancia; como lo es mantener la convicción de que ese legado tradicional, liberado de su sujeción institucional -o revelados sus mecanismos-, puede constituirse en un corpus de estudio particularmente valioso.
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El curso se articula en torno al tema del viaje, característico de la literatura europea en todas sus épocas. A través de un canon de lecturas de la tradición europea se ilustran las perspectivas principales de este tema, que permite una amplia reflexión sobre diferentes modalidades literarias y sobre una cuestión tan relevante como la constitución literaria de una determinada imagen de Europa y la relación de la cultura europea con otras culturas.
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