Assignatura d'Introducció a la literatura europea

Assignatura Online d'Introducció a la literatura europea
Presentació
Seria ingenu, poc perspicaç o malintencionat ignorar en el present que la posició que ocupen les obres del cànon europeu en la cultura mundial no pot atribuir-se a valors intrínsecs i absoluts, a una suposada superioritat estètica, sinó a una agenda política secular, llargament teixida per Europa i l'Amèrica del Nord, que ha imposat uns textos al temps que n'ha controlat la seva interpretació. És indispensable avui una aproximació al cànon europeu des de la consciència històrica que permeti reconèixer aquesta circumstància; com ho és mantenir la convicció que aquest llegat tradicional, alliberat de la seva subjecció institucional -o revelats els seus mecanismes-, pot constituir-se en un corpus d'estudi particularment valuós.
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Aquesta assignatura s'articula entorn al tema del viatge, característic de la literatura occidental en totes les seves èpoques. A través d'un cànon de lectures de la tradició europea s'il·lustraran les perspectives principals d'aquest tema, que permet una àmplia reflexió sobre diferents modalitats literàries i sobre una qüestió de tant relleu com la constitució literària d'una determinada imatge d'Europa i la relació de la cultura europea amb altres cultures.
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