Asignatura de Seminario de temáticas sociológicas emergentes

Asignatura Online de Seminario de temáticas sociológicas emergentes
Presentación
La asignatura trabaja dos temáticas sociológicas emergentes: "emociones y sentidos" y "riesgo y emergencias", que se alternan según el semestre. Se basa en la evaluación continua a partir de cuatro retos, que combinan análisis audiovisual, casos prácticos y reflexión teórica. El trabajo del estudiante se desarrolla a partir de lecturas, entrevistas y una prueba oral final donde se integran los conocimientos de forma crítica y personal.
Para las asignaturas que inician docencia en febrero. ¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
Por qué estudiar la asignatura libre Seminario de temáticas sociológicas emergentes con la UOC
Estudiando Seminario de temáticas sociológicas emergentes obtendrás conocimientos sobre:
- Dos temáticas emergentes en semestres alternos: "emociones y sentidos" y "riesgo y emergencias".
- Enfoque aplicado con combinación de teoría y práctica.
- Evaluación continua mediante cuatro retos estructurados.
- Uso de materiales diversos: películas, casos, entrevistas y bibliografía especializada.
- Fomenta la reflexión crítica y la integración de conocimientos.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.