Assignatura de Seminari de temàtiques sociològiques emergents

L'assignatura treballa dues temàtiques sociològiques emergents: "emocions i sentits" i "risc i emergències", que s'alternen segons el semestre. Es basa en l'avaluació contínua a partir de quatre reptes, que combinen anàlisi audiovisual, casos pràctics i reflexió teòrica. La feina de l'estudiant es desenvolupa a partir de lectures, entrevistes i una prova oral final on s'integren els coneixements de manera crítica i personal.
- Dues temàtiques emergents en semestres alterns: "emocions i sentits" i "risc i emergències".
- Enfocament aplicat amb combinació de teoria i pràctica.
- Avaluació contínua mitjançant quatre reptes estructurats.
- Ús de materials diversos: pel·lícules, casos, entrevistes i bibliografia especialitzada.
- Fomenta la reflexió crítica i la integració de coneixements.
