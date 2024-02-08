Asignatura de Sociedad digital

Asignatura Online de Sociedad digital
Presentación
La asignatura Sociedad digital estudia cómo el uso intensivo de la tecnología digital y el creciente intercambio y tratamiento de la información transforman la sociedad contemporánea, y cómo influyen en las relaciones, las estructuras organizativas y la vida cotidiana. También analiza los retos que ello comporta, como la desigualdad, la privacidad, la desinformación, la dependencia tecnológica y el impacto ambiental.
Por qué estudiar la asignatura libre Sociedad digital con la UOC
Estudiando Sociedad digital obtendrás conocimientos sobre:
- La influencia de las tecnologías digitales en la sociedad actual.
- Los cambios ligados al uso intensivo de la tecnología digital y al creciente intercambio y tratamiento de la información.
- Los principales retos de las sociedades digitales:
- Desigualdad en el acceso y las habilidades digitales.
- Privacidad y seguridad de la información.
- Impacto de las noticias falsas y la desinformación.
- Dependencia tecnológica e impacto ambiental.
