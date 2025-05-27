Assignatura de Societat digital

Assignatura Online de Societat digital
Presentació
L'assignatura Societat digital estudia com l'ús intensiu de la tecnologia digital i el creixent intercanvi i tractament de la informació transformen la societat contemporània, i com influeixen en les relacions, les estructures organitzatives i la vida quotidiana. També analitza els reptes que això comporta, com la desigualtat, la privadesa, la desinformació, la dependència tecnològica i l'impacte ambiental.
Per a les assignatures que inicien docència al febrer. No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
Per què estudiar l'assignatura lliure Societat digital amb la UOC
Estudiant Societat digital obtindràs coneixements sobre:
- La influència de les tecnologies digitals en la societat actual.
- Els canvis lligats a l'ús intensiu de la tecnologia digital i al creixent intercanvi i tractament de la informació.
- Els principals reptes de les societats digitals:
- Desigualtat en l'accés i les habilitats digitals.
- Privadesa i seguretat de la informació.
- Impacte de les notícies falses i la desinformació.
- Dependència tecnològica i impacte ambiental.
- Desigualtat en l'accés i les habilitats digitals.
- Privadesa i seguretat de la informació.
- Impacte de les notícies falses i la desinformació.
- Dependència tecnològica i impacte ambiental.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.