Assignatura de Societat digital

Assignatura Online de Societat digital

Presentació

L'assignatura Societat digital estudia com l'ús intensiu de la tecnologia digital i el creixent intercanvi i tractament de la informació transformen la societat contemporània, i com influeixen en les relacions, les estructures organitzatives i la vida quotidiana. També analitza els reptes que això comporta, com la desigualtat, la privadesa, la desinformació, la dependència tecnològica i l'impacte ambiental.
Estudiant Societat digital obtindràs coneixements sobre:

  • La influència de les tecnologies digitals en la societat actual.
  • Els canvis lligats a l'ús intensiu de la tecnologia digital i al creixent intercanvi i tractament de la informació.
  • Els principals reptes de les societats digitals:
    • Desigualtat en l'accés i les habilitats digitals.
    • Privadesa i seguretat de la informació.
    • Impacte de les notícies falses i la desinformació.
    • Dependència tecnològica i impacte ambiental.
Continguts

Els continguts fonamentals de l'assignatura són els següents:

  • Tecnologies digitals en clau sociològica
  • Economia, ocupació i consum
  • Política i poder
  • Estats murallats, ciutats globals i poblacions desiguals
  • Transformació del vincle social
  • Viure en (la) xarxa

I s'estructuren en tres blocs temàtics:

Unitat 1. La societat digital

Unitat 2. Transformacions estructurals

Unitat 3. Efectes en la consciència. Transformacions i reconfiguracions de la subjectivitat

Objectius

Resultats d'aprenentatge:

  • Analitzar els factors de transformació de les tecnologies digitals en les diferents activitats humanes.
  • Aplicar una actitud cívica digital en relació amb la seguretat i la privacitat a la xarxa, la gestió d'identitats digitals i drets d'autor en diferents contextos.
  • Crear continguts digitals en diferents formats aplicant les eines i el llenguatge més pertinents.
  • Identificar mecanismes tecnosocials de producció de competència i desigualtat en la societat digital.
  • Reconèixer els canvis i les conseqüències no previstes de la vida en les xarxes tecnosocials.

Recursos per a l'aprenentatge

Principals recursos d'aprenentatge:

  • Societat digital. Història i perspectives (web).
  • Per a una crítica a la societat digital (audiovisual).
  • Una selecció curada i acurada de lectures i materials originals sobre la societat digital.
  • Entrevista a l'Alejandra López (audiovisual).
  • Entrevista a l'Antonio Calleja (audiovisual).
  • Entrevista al Toni Navarro (audiovisual).
Requisits d'accés

Requisits previs

No calen coneixements previs per cursar aquesta assignatura.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

