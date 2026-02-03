Asignatura de Taller de escritura y comunicación

Como sabemos, la lengua está presente en todos los campos del conocimiento porque, oral o escrita, es su principal vehículo de transmisión, junto a los vehículos específicos de cada disciplina. Por eso un profesional de cualquier ámbito no puede desatender la manera en que selecciona las ideas, estructura el mensaje y construye el texto, poniendo más o menos énfasis en la vertiente creativa o en la técnica según la necesidad comunicativa.

Esta asignatura forma parte del grado de Artes. Los contenidos que se tratan y las competencias que se trabajan pretenden dar herramientas a los profesionales de los distintos campos artísticos para que puedan comunicar por escrito de una manera atractiva y eficiente cualquier mensaje que tengan que transmitir, desde la presentación de una obra propia a un resumen sobre la trayectoria de una personalidad del mundo del arte, pasando por una invitación, la expresión de una emoción creativa o la valoración de una obra ajena.