Asignatura de Taller de escritura y comunicación

Asignatura Online de Taller de escritura y comunicación
Presentación
El Taller de escritura y comunicación está pensado esencialmente como un espacio de práctica o experiencia de escritura, tanto creativa como técnica o académica. A partir de una serie de nociones básicas sobre el acto comunicativo y el proceso de composición de un texto, y sobre las propiedades textuales y los diversos tipos y géneros de texto, los profesores colaboradores acompañarán al estudiante en ejercicios intensivos de escritura vinculada a la creación y a la presentación y la difusión de la práctica artística.
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Como sabemos, la lengua está presente en todos los campos del conocimiento porque, oral o escrita, es su principal vehículo de transmisión, junto a los vehículos específicos de cada disciplina. Por eso un profesional de cualquier ámbito no puede desatender la manera en que selecciona las ideas, estructura el mensaje y construye el texto, poniendo más o menos énfasis en la vertiente creativa o en la técnica según la necesidad comunicativa.
Esta asignatura forma parte del grado de Artes. Los contenidos que se tratan y las competencias que se trabajan pretenden dar herramientas a los profesionales de los distintos campos artísticos para que puedan comunicar por escrito de una manera atractiva y eficiente cualquier mensaje que tengan que transmitir, desde la presentación de una obra propia a un resumen sobre la trayectoria de una personalidad del mundo del arte, pasando por una invitación, la expresión de una emoción creativa o la valoración de una obra ajena.
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