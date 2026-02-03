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Asignatura Online de Taller de escritura y comunicación

Presentación

El Taller de escritura y comunicación está pensado esencialmente como un espacio de práctica o experiencia de escritura, tanto creativa como técnica o académica. A partir de una serie de nociones básicas sobre el acto comunicativo y el proceso de composición de un texto, y sobre las propiedades textuales y los diversos tipos y géneros de texto, los profesores colaboradores acompañarán al estudiante en ejercicios intensivos de escritura vinculada a la creación y a la presentación y la difusión de la práctica artística.
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Como sabemos, la lengua está presente en todos los campos del conocimiento porque, oral o escrita, es su principal vehículo de transmisión, junto a los vehículos específicos de cada disciplina. Por eso un profesional de cualquier ámbito no puede desatender la manera en que selecciona las ideas, estructura el mensaje y construye el texto, poniendo más o menos énfasis en la vertiente creativa o en la técnica según la necesidad comunicativa.

Esta asignatura forma parte del grado de Artes. Los contenidos que se tratan y las competencias que se trabajan pretenden dar herramientas a los profesionales de los distintos campos artísticos para que puedan comunicar por escrito de una manera atractiva y eficiente cualquier mensaje que tengan que transmitir, desde la presentación de una obra propia a un resumen sobre la trayectoria de una personalidad del mundo del arte, pasando por una invitación, la expresión de una emoción creativa o la valoración de una obra ajena.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 801 €

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Asignatura de Taller de escritura y comunicación

Contenidos

Contenidos

De acuerdo con el carácter de taller (práctico, aplicado) que tiene la asignatura, no hay unos contenidos teóricos que se irán presentando por orden, sino que se trabajará sobre múltiples propuestas concretas a partir de breves introducciones teóricas que los consultores facilitarán sobre la marcha, basadas en los materiales y recursos del aula.

En este sentido, el aprendizaje se construye a partir de actividades. Así, pues, a partir de las distintas actividades iremos desgranando la base teórica, que cubre aspectos como los siguientes:

  • El proceso de composición del texto: planificación, textualización y revisión
  • Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión
  • Tipo y géneros textuales: apuntes y notas de artista, informes y proyectos, textos académicos y críticos
  • Arte y literatura
  • Escritura, creación y difusión en la red: páginas web y redes sociales
  • Terminología y fraseología propias de cada especialidad artística
  • Recursos digitales útiles para la redacción y la presentación de textos
  • Herramientas fundamentales de investigación y selección de información
  • Imbricación entre escritura y arte a lo largo de la historia
  • Actitud digital:

Contenidos


De acuerdo con el carácter de taller (práctico, aplicado) que tiene la asignatura, no hay unos contenidos teóricos que se irán presentando por orden, sino que se trabajará sobre múltiples propuestas concretas a partir de breves introducciones teóricas que los consultores facilitarán sobre la marcha, basadas en los materiales y recursos del aula.

En este sentido, el aprendizaje se construye a partir de actividades. Así, pues, a partir de las distintas actividades iremos desgranando la base teórica, que cubre aspectos como los siguientes:

  • El proceso de composición del texto: planificación, textualización y revisión
  • Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión
  • Tipo y géneros textuales: apuntes y notas de artista, informes y proyectos, textos académicos y críticos
  • Arte y literatura
  • Escritura, creación y difusión en la red: páginas web y redes sociales
  • Terminología y fraseología propias de cada especialidad artística
  • Recursos digitales útiles para la redacción y la presentación de textos
  • Herramientas fundamentales de investigación y selección de información
  • Imbricación entre escritura y arte a lo largo de la historia
  • Actitud digital: etiqueta, identidad digital y uso adecuado de los contenidos en la red
  • Estrategias de trabajo colaborativo en red

Objetivos y competencias

 

Objetivos

 
  • Entender, analizar y reproducir un texto (resumiéndolo, ampliándolo, parafraseándolo...).
  • Utilizar la escritura como elemento expresivo y comunicativo de la obra artística propia.
  • Identificar los diversos mecanismos de producción de sentido que se activan en la hibridación interdisciplinar entre escritura y obra artística.
  • Producir textos escritos claros, cohesionados y adaptados a las necesidades de cada contexto artístico.
  • Argumentar ideas complejas de forma coherente y persuasiva sobre fenómenos artísticos y culturales.
  • Ser conscientes de la relación entre la escritura y la obra artística a través de la historia.
  • Crear, editar presentar y difundir contenidos en la red utilizando los canales digitales más adecuados.

 

Competencias

 
  • Conocer y desarrollar un marco de referencias históricas, teóricas y críticas, y articularlo de manera fundamentada con los contextos artísticos y con la práctica propia.

Objetivos y competencias


 

Objetivos

 
  • Entender, analizar y reproducir un texto (resumiéndolo, ampliándolo, parafraseándolo...).
  • Utilizar la escritura como elemento expresivo y comunicativo de la obra artística propia.
  • Identificar los diversos mecanismos de producción de sentido que se activan en la hibridación interdisciplinar entre escritura y obra artística.
  • Producir textos escritos claros, cohesionados y adaptados a las necesidades de cada contexto artístico.
  • Argumentar ideas complejas de forma coherente y persuasiva sobre fenómenos artísticos y culturales.
  • Ser conscientes de la relación entre la escritura y la obra artística a través de la historia.
  • Crear, editar presentar y difundir contenidos en la red utilizando los canales digitales más adecuados.

 

Competencias

 
  • Conocer y desarrollar un marco de referencias históricas, teóricas y críticas, y articularlo de manera fundamentada con los contextos artísticos y con la práctica propia.
  • Escoger los medios y los formatos adecuados de expresión, representación y comunicación en la argumentación, exposición y difusión de las prácticas artísticas, presentando el trabajo propio en un contexto profesional.
  • Experimentar, asumir riesgos, explorar caminos divergentes y desarrollar la creatividad.
  • Reconocer y reflexionar sobre cómo las dimensiones culturales, intelectuales y emocionales se materializan en el trabajo práctico.
  • Explorar formas de uso no convencional y transgredir el uso de lenguajes, técnicas y herramientas, y trabajar los diversos medios desde una perspectiva crítica de la tecnología integrando las perspectivas del software libre y el código abierto.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Taller de escritura y comunicación

Profesorado

Asignatura de Taller de escritura y comunicación

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

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Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
801 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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