Assignatura de Taller d'escriptura i comunicació

Com sabem, la llengua és present en tots els camps del coneixement perquè, oral o escrita, n'és el principal vehicle de transmissió, al costat dels vehicles específics de cada disciplina. Per això un professional de qualsevol àmbit no pot desatendre la manera com selecciona les idees, estructura el missatge i construeix el text, posant més o menys èmfasi en el vessant creatiu o en el tècnic segons la necessitat comunicativa.

Aquesta assignatura forma part del grau d'Arts. Els continguts que s'hi tracten i les competències que s'hi treballen volen donar eines als professionals dels diversos camps artístics perquè puguin comunicar per escrit d'una manera atractiva i eficient qualsevol missatge que hagin de transmetre, des de la presentació d'una obra pròpia a un resum sobre la trajectòria d'una personalitat del món de l'art, passant per una invitació, l'expressió d'una emoció creativa o la valoració d'una obra aliena.