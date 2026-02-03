Assignatura de Taller d'escriptura i comunicació

Assignatura Online de Taller d'escriptura i comunicació
Presentació
El Taller d'escriptura i comunicació està pensat essencialment com un espai de pràctica o experiència d'escriptura, tant creativa com tècnica o acadèmica. A partir d'una sèrie de nocions bàsiques sobre l'acte comunicatiu i el procés de composició d'un text, i sobre les propietats textuals i els diversos tipus i gèneres de text, els professors col·laboradors acompanyaran l'estudiant en exercicis intensius d'escriptura vinculada a la creació i a la presentació i la difusió de la pràctica artística.
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Com sabem, la llengua és present en tots els camps del coneixement perquè, oral o escrita, n'és el principal vehicle de transmissió, al costat dels vehicles específics de cada disciplina. Per això un professional de qualsevol àmbit no pot desatendre la manera com selecciona les idees, estructura el missatge i construeix el text, posant més o menys èmfasi en el vessant creatiu o en el tècnic segons la necessitat comunicativa.
Aquesta assignatura forma part del grau d'Arts. Els continguts que s'hi tracten i les competències que s'hi treballen volen donar eines als professionals dels diversos camps artístics perquè puguin comunicar per escrit d'una manera atractiva i eficient qualsevol missatge que hagin de transmetre, des de la presentació d'una obra pròpia a un resum sobre la trajectòria d'una personalitat del món de l'art, passant per una invitació, l'expressió d'una emoció creativa o la valoració d'una obra aliena.
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