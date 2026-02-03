Asignatura de Teoría de la cultura

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Asignatura Online de Teoría de la cultura

Presentación

La asignatura reflexiona sobre la cultura, sobre cómo damos sentido al mundo que nos rodea y cuál es el lugar que ocupamos en él. Se trata de una aproximación introductoria a la teoría de la cultura que quiere clarificar los diferentes usos del concepto y algunas de las principales dimensiones a partir de las cuales pensar, estudiar y analizar la cultura en el mundo contemporáneo.
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La cultura es un término mucho más moderno de lo que solemos pensar -apenas hace dos o tres siglos que la utilizamos en un sentido similar al actual-, que ha sido clave para pensar nuestro mundo en el contexto de fuertes cambios producidos por lo que llamamos "modernidad". Lo utilizamos a menudo para pensar el papel de las artes, de la educación, pero también para concebir las diferencias entre países y etnias, o entre clases sociales, edades e incluso empresas. Es en este sentido un concepto que puede querer decir muchas cosas diferentes, pero que ha sido en su polisemia y los debates que ha aglutinado a su alrededor una pieza clave para pensar la relación entre modernización, democratización, identidad, sentido y muchos otros aspectos clave de nuestro mundo contemporáneo. Esta asignatura trabaja cómo se ha pensado y cómo se utiliza para entender el mundo que nos rodea.

El objetivo es proporcionar los fundamentos de una mirada necesariamente transversal que, aunque desplegada desde la mirada de la sociología de la cultura, incorpora aportaciones clave de la filosofía, las políticas culturales, la antropología, la gestión cultural, la comunicación o el ámbito de las artes y las producciones culturales.

La cultura es un término mucho más moderno de lo que solemos pensar -apenas hace dos o tres siglos que la utilizamos en un sentido similar al actual-, que ha sido clave para pensar nuestro mundo en el contexto de fuertes cambios producidos por lo que llamamos "modernidad". Lo utilizamos a menudo para pensar el papel de las artes, de la educación, pero también para concebir las diferencias entre países y etnias, o entre clases sociales, edades e incluso empresas. Es en este sentido un concepto que puede querer decir muchas cosas diferentes, pero que ha sido en su polisemia y los debates que ha aglutinado a su alrededor una pieza clave para pensar la relación entre modernización, democratización, identidad, sentido y muchos otros aspectos clave de nuestro mundo contemporáneo. Esta asignatura trabaja cómo se ha pensado y cómo se utiliza para entender el mundo que nos rodea.

El objetivo es proporcionar los fundamentos de una mirada necesariamente transversal que, aunque desplegada desde la mirada de la sociología de la cultura, incorpora aportaciones clave de la filosofía, las políticas culturales, la antropología, la gestión cultural, la comunicación o el ámbito de las artes y las producciones culturales. Los contenidos buscan, entre otras cosas, clarificar las diferentes acepciones de cultura que se han utilizado a lo largo de la historia y analizar cómo las diferentes maneras de entenderla y analizarla entrelazan con los cambios sociales ligados a la modernidad; el papel de la economía y la política en su configuración; las jerarquías sociales y de valor, el poder, la conformidad y la resistencia; y las tensiones entre cultura y naturaleza, entre cultura y tecnología, y las formas de identidad contemporáneas.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Teoría de la cultura

Contenidos

Contenidos

  1. La idea de cultura y el cambio cultural.
  2. Cultura, economía y política.
  3. El valor y la jerarquía en la cultura.
  4. Subjetividad, tecnología, cuerpo y emociones.

Objetivos y competencias

Los objetivos de esta asignatura son:

  • Visibilizar que el uso que hacemos del término cultura es muy reciente y está en continua evolución.
  • Identificar las principales acepciones actuales del término cultura en los usos cotidianos actuales del término.
  • Identificar el vínculo entre cultura y conformación de la subjetividad.
  • Identificar las diferentes maneras cómo autores, disciplinas o aportaciones entienden la cultura.
  • Dibujar los vínculos entre cultura, economía y política.
  • Incorporar las perspectivas actuales sobre el procomún y las formas de producción colaborativa en la cultura contemporánea.
  • Trazar el desarrollo y los principales debates sobre las principales orientaciones de las políticas culturales.
  • Identificar cómo se entrelazan las jerarquías de valor cultural y las jerarquías sociales.
  • Reconocer el carácter complejo y situado de los procesos de conformidad y resistencia en las prácticas culturales.
  • Utilizar una concepción de la diversidad cultural que incorpore una mirada crítica a las jerarquías de poder.

Objetivos y competencias


Los objetivos de esta asignatura son:

  • Visibilizar que el uso que hacemos del término cultura es muy reciente y está en continua evolución.
  • Identificar las principales acepciones actuales del término cultura en los usos cotidianos actuales del término.
  • Identificar el vínculo entre cultura y conformación de la subjetividad.
  • Identificar las diferentes maneras cómo autores, disciplinas o aportaciones entienden la cultura.
  • Dibujar los vínculos entre cultura, economía y política.
  • Incorporar las perspectivas actuales sobre el procomún y las formas de producción colaborativa en la cultura contemporánea.
  • Trazar el desarrollo y los principales debates sobre las principales orientaciones de las políticas culturales.
  • Identificar cómo se entrelazan las jerarquías de valor cultural y las jerarquías sociales.
  • Reconocer el carácter complejo y situado de los procesos de conformidad y resistencia en las prácticas culturales.
  • Utilizar una concepción de la diversidad cultural que incorpore una mirada crítica a las jerarquías de poder.
  • Identificar el carácter complejo de la diferenciación entre cultura y naturaleza y el papel de la mediación tecnológica.
  • Incorporar las transformaciones contemporáneas de las formas de identidad y subjetividad.

Las competencias de esta asignatura son:

  • Producir textos orales y escritos claros, precisos, estructurados, correctos y adecuados en los diversos contextos académicos y/o profesionales propios de la especialidad.
  • Leer la realidad desde una mirada pluridisciplinar.
  • Reconocer e interpretar la complejidad de la diversidad cultural en el mundo global.
  • Comprender los procesos de reproducción y transformación sociales en las interacciones humanas.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Teoría de la cultura

Profesorado

Asignatura de Teoría de la cultura

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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Asignatura de Teoría de la cultura

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

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Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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