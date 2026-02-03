Assignatura de Teoria de la cultura

Assignatura Online de Teoria de la cultura
Presentació
L'assignatura reflexiona sobre la cultura, sobre com donem sentit al món que ens envolta i quin és el lloc que hi ocupem. Es tracta d'una aproximació introductòria a la teoria de la cultura que vol clarificar els diferents usos del concepte i algunes de les principals dimensions a partir de les quals pensar, estudiar i analitzar la cultura en el món contemporani.
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La cultura és un terme molt més modern del que acostumem a pensar -amb prou feines fa dos o tres segles que l'utilitzem en un sentit semblant a l'actual-, que ha estat clau per pensar el nostre món en el context de forts canvis produïts pel que anomenem "modernitat". L'utilitzem sovint per pensar el paper de les arts, de l'educació, però també per concebre les diferències entre països i ètnies, o entre classes socials, edats i, fins i tot, empreses. És en aquest sentit un concepte que pot voler dir moltes coses diferents, però que, en la seva polisèmia i els debats que ha aglutinat al seu voltant, ha estat una peça clau per pensar el lligam entre modernització, democratització, identitat, sentit i molts altres aspectes clau del nostre món contemporani. Aquesta assignatura treballa com s'ha pensat i com s'utilitza per entendre el món que ens envolta.
L'objectiu és proporcionar els fonaments d'una mirada necessàriament transversal que, tot i que desplegada des de la mirada de la sociologia de la cultura, incorpora aportacions clau de la filosofia, les polítiques culturals, l'antropologia, la gestió cultural, la comunicació o l'àmbit de les arts i les produccions culturals.
La cultura és un terme molt més modern del que acostumem a pensar -amb prou feines fa dos o tres segles que l'utilitzem en un sentit semblant a l'actual-, que ha estat clau per pensar el nostre món en el context de forts canvis produïts pel que anomenem "modernitat". L'utilitzem sovint per pensar el paper de les arts, de l'educació, però també per concebre les diferències entre països i ètnies, o entre classes socials, edats i, fins i tot, empreses. És en aquest sentit un concepte que pot voler dir moltes coses diferents, però que, en la seva polisèmia i els debats que ha aglutinat al seu voltant, ha estat una peça clau per pensar el lligam entre modernització, democratització, identitat, sentit i molts altres aspectes clau del nostre món contemporani. Aquesta assignatura treballa com s'ha pensat i com s'utilitza per entendre el món que ens envolta.
L'objectiu és proporcionar els fonaments d'una mirada necessàriament transversal que, tot i que desplegada des de la mirada de la sociologia de la cultura, incorpora aportacions clau de la filosofia, les polítiques culturals, l'antropologia, la gestió cultural, la comunicació o l'àmbit de les arts i les produccions culturals. Els continguts busquen, entre altres coses, clarificar les diferents accepcions de cultura que s'han utilitzat al llarg de la història i analitzar com les diferents maneres d'entendre-la i analitzar-la s'entrelliguen amb els canvis socials vinculats a la modernitat; el paper de l'economia i la política en la seva configuració; les jerarquies socials i de valor, el poder, la conformitat i la resistència; i les tensions entre cultura i natura, entre cultura i tecnologia, i les formes d'identitat contemporànies.
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