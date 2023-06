Assignatura de Teoria de la cultura

La cultura és un terme molt més modern del que acostumem a pensar -amb prou feines fa dos o tres segles que l'utilitzem en un sentit semblant a l'actual-, que ha estat clau per pensar el nostre món en el context de forts canvis produïts pel que anomenem "modernitat". L'utilitzem sovint per pensar el paper de les arts, de l'educació, però també per concebre les diferències entre països i ètnies, o entre classes socials, edats i, fins i tot, empreses. És en aquest sentit un concepte que pot voler dir moltes coses diferents, però que, en la seva polisèmia i els debats que ha aglutinat al seu voltant, ha estat una peça clau per pensar el lligam entre modernització, democratització, identitat, sentit i molts altres aspectes clau del nostre món contemporani. Aquesta assignatura treballa com s'ha pensat i com s'utilitza per entendre el món que ens envolta.

L'objectiu és proporcionar els fonaments d'una mirada necessàriament transversal que, t...