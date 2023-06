Asignatura de Teoría general del derecho

M.1.- Funciones del derecho

1. Relevancia del análisis funcional

2. Análisis funcional y funciones sociales del derecho

3. Tipología básica de las funciones del derecho

4. La especificidad del derecho como fenómeno social

M.2.- Norma jurídica y sistema jurídico

1. Norma jurídica

2. Sistema jurídico

M.3.- Los conceptos jurídicos básicos

1. El concepto de personalidad jurídica

2. El concepto de derecho subjetivo

3. El concepto de obligación jurídica

4. El concepto de responsabilidad jurídica

M.4.- Interpretación y aplicación del derecho

1. La aplicación del derecho y la justificación de las sentencias

2. La interpretación y el lenguaje jurídico

3. La interpretación jurídica y sus técnicas

4. Modelos de razonamiento judicial

5. Les falacias en la argumentación

M.5.- Derecho y moral

1. La cuestión definicional

2. La imposición de la moral por medio del derecho

3. La idea de justicia i el derecho

Descripción y relación de contenidos

Siguiendo la idea de que el objetivo básico de una asignatura jurídica introductoria es intentar que el estudiante consiga tener una adecuada comprensión y visión general del fenómeno jurídico, los materiales se han estructurado en cinco módulos distintos que abarcan diferentes perspectivas de análisis y de acercamiento al Derecho y que se complementan mutuamente.



El primer módulo, titulado "Funciones del Derecho", lleva a cabo un acercamiento al fenómeno jurídico desde una perspectiva funcional. Todas las sociedades que conocemos cuentan con algo que podemos calificar como "Derecho", lo que parece indicar que no se trata de algo que existe porque sí, sino que obedece a ciertas necesidades y objetivos comunes a todas las sociedades o grupos humanos organizados. Por ello, conviene saber qué razones explicarían o justificarían la existencia de un sistema jurídico, así como las funciones que éste desempeña en la sociedad, y en qué medida el Derecho contribuye a alcanzar sus objetivos y mediante qué instrumentos, técnicas o mecanismos lleva a cabo su tarea.



Los módulos segundo y tercero se centran en el análisis estructural del Derecho y, por ello, se corresponderían con el núcleo de lo que tradicionalmente se entiende por "teoría general del Derecho". Un acercamiento al Derecho en el contexto de unos estudios jurídicos exige un adecuado conocimiento de los elementos que componen el sistema jurídico, de su dinámica y de sus relaciones. El módulo segundo, titulado "Norma jurídica y sistema jurídico", aborda de manera introductoria, aunque también precisa y rigurosa (gracias al enorme desarrollo que en las últimas décadas ha experimentado la teoría general del Derecho de orientación analítica) aspectos como la tipología y las clases de normas, su estructura, las principales relaciones que se establecen entre los elementos que componen el sistema jurídico, la dinámica de los sistemas (introducción y eliminación de normas), etc. Por su parte, el módulo tercero, "Conceptos jurídicos básicos", expone y analiza aquellas nociones más generales que comparten las distintas ramas o sectores del ordenamiento jurídico, como por ejemplo las de "obligación jurídica", "derecho subjetivo" o "responsabilidad".



El módulo cuarto, titulado "Interpretación y aplicación del Derecho", aborda un ámbito que, aunque también comprendido tradicionalmente dentro de la teoría general del Derecho, no se refiere estrictamente a cuestiones estructurales de los sistemas jurídicos, sino más bien a lo que podríamos denominar como "el Derecho en acción". En efecto, el Derecho no se agota simplemente en la producción de normas, en la promulgación legislativa que añade (o elimina) nuevos elementos al sistema, sino que tales elementos son después interpretados por diferentes actores (abogados, funcionarios, jueces, juristas, etc.), algunos de ellos con capacidad de aplicarlos (básicamente jueces y funcionarios públicos) para resolver los conflictos que se plantean en casos concretos. Lejos de ser tareas mecánicas, la interpretación y aplicación de las normas jurídicas suscita una serie de dificultades y problemas específicos que merecen mucha atención, así como dan lugar a todo un ámbito de estudio que en los últimos años ha experimentado un auge espectacular: la argumentación jurídica.



Por último, el módulo quinto, llamado "Derecho y moral", abarca de manera muy breve e introductoria una serie de cuestiones que tradicionalmente se asocian al campo de la filosofía del Derecho, más que al de la teoría general. La perspectiva de análisis que aquí predomina no es ni la funcional ni la estructural, sino la valorativa. El Derecho es claramente un sistema de normas que pretende dirigir nuestro comportamiento, pero no es el único conjunto de normas que pretende hacerlo, dado que continuamente nos vemos también influidos por normas de otros tipos, como por ejemplo las normas sociales (de cortesía, urbanidad o buen comportamiento cívico) o las normas morales. Las conexiones entre el Derecho y la moral son innegables (es evidente que el contenido de muchas normas jurídicas y normas morales es indistinguible) y desde antiguo han centrado el interés de los teóricos y filósofos del Derecho, hasta el punto de que una de las discusiones principales en la historia del pensamiento jurídico ha sido la de determinar si realmente puede concebirse el Derecho como algo distinto y conceptualmente independiente de la moral, o si por el contrario, son dos ámbitos indisociables, en los que el carácter jurídico de una norma depende de consideraciones morales. Esta es una de las cuestiones a las que brevemente se refiere el módulo. Otras son el debate acerca de la legitimidad de la imposición de la moral mediante el Derecho, y las relaciones entre el Derecho y el ideal de justicia.



En conjunto, por tanto, se presenta aquí, de manera general e introductoria, una exposición multidimensional y multidisciplinar del Derecho, con el objetivo fundamental de que el estudiante obtenga una visión y comprensión global adecuada del fenómeno jurídico en nuestras sociedades.