Asignatura de Teoría general del derecho

Asignatura Online de Teoría general del derecho
Presentación
La asignatura Teoría general del Derecho lleva a cabo una presentación general e introductoria de los elementos básicos que permiten, desde una perspectiva interdisciplinar, adquirir una visión y comprensión adecuada del fenómeno jurídico dentro de las sociedades contemporáneas.
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El punto de partida son los conocimientos propios del ámbito académico llamado 'Teoría general del derecho', que ofrece una reconstrucción coherente y ordenada de aquellos aspectos estructurales que son comunes no sólo a las diferentes ramas del Derecho, sino incluso a los diversos sistemas jurídicos que podemos encontrar en las sociedades de nuestro entorno cultural (nociones de norma jurídica y sistema jurídico, conceptos jurídicos básicos, interpretación y aplicación del Derecho, etc.). Por otro lado, la asignatura aporta también muchos elementos de otros campos de conocimiento, como la sociología, la ciencia política o la filosofía jurídica, con el fin de ofrecer una mejor comprensión y una visión más cuidadosa y global de lo que es el Derecho y del papel que éste desarrolla en las complejas sociedades actuales.
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