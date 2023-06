Assignatura de Teoria general del dret

CAPÍTOL 1. EL DRET: PER QUÈ I PER A QUÈ?

El contingut de l'assignatura s'estructura en set capítols:

CAPÍTOL 1. EL DRET: PER QUÈ I PER A QUÈ?

Per què el dret. Les raons que fonamenten l'existència de sistemes jurídics.

Per a què el dret? Les funcions bàsiques del dret: control social, seguretat jurídica, legitimació del poder i justícia.

CAPÍTOL 2. EL DRET: QUÈ ÉS I COM ES

El dret com a sistema normatiu coactiu institucionalitzat

La norma jurídica

Validesa i aplicabilitat de les normes jurídiques

La dinàmica dels sistemes jurídics: les normes de competència i la derogació

CAPÍTOL 3. ELS CONCEPTES JURÍDICS FONAMENTALS

El concepte de personalitat jurídica

El concepte de sanció

Els conceptes de deure jurídic i acte il·lícit

El concepte jurídic de responsabilitat

El concepte de dret subjectiu

CAPÍTOL 4. APROXIMACIÓ BREU A L'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL

Les fonts del dret espanyol

Tipologia de les disposicions legals i jerarquia normativa

Les branques o àmbits principals del dret

CAPÍTOL 5. LA DIMENSIÓ INSTITUCIONAL DEL DRET. L'ESTAT DE DRET

L'estat de dret. Concepte i característiques

Les principals institucions polítiques de l'Estat espanyol

Els drets fonamentals

CAPÍTOL 6. EL DRET EN ACCIÓ: INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL DRET

L'aplicació del dret i la justificació de les decisions jurídiques

La interpretació del dret

CAPÍTOL 7. DRET I JUSTÍCIA

La relació conceptual entre el dret i la moral

El dret com a instrument per a promoure la justícia

Els continguts s'estructuren en set capítols o mòduls docents:

En primer lloc (capítol 1, «El dret: per què i per a què?»), es fa referència al paper que exerceix el sistema jurídic en una societat, és a dir, les raons o els motius pels quals les societats humanes disposen de sistemes jurídics, i quines funcions, objectius o propòsits principals es pretenen aconseguir amb aquest instrument. D'aquesta manera, provarem d'entendre la importància de l'existència del dret en les nostres societats.

En segon lloc (capítol 2, «El dret: què és i com és»), ens acostem més a l'estudi del dret com a tal, és a dir, com a objecte d'anàlisi. Entre altres aspectes, s'intenta oferir un concepte o una definició més precisa del que és un sistema jurídic i en què es diferencia d'altres àmbits que, d'alguna manera, també estan relacionats amb l'existència de normes o de pautes de conducta, com ara la moral; quins tipus d'elements conformen un sistema jurídic, quines són les seves característiques principals i com es relacionen entre si; quines propietats o característiques principals té un sistema jurídic en el seu conjunt, i com és la seva dinàmica (com canvia els continguts).

En el tercer capítol («Els conceptes jurídics fonamentals») es fa un acostament i una anàlisi d'alguns dels conceptes jurídics bàsics presents en totes les branques i tots els sistemes jurídics contemporanis, com els de «deure jurídic», «sanció» o «responsabilitat», i que són indispensables per a entendre adequadament el fenomen jurídic, independentment del sistema jurídic analitzat.

Si en els tres capítols anteriors l'atenció se centra en aspectes generals comuns a qualsevol sistema jurídic contemporani, en el quart («Aproximació breu a l'ordenament jurídic espanyol»), com la denominació indica, l'atenció se centra en el sistema jurídic de l'Estat espanyol. S'expliquen breument quins i com són els tipus principals de disposicions normatives i la seva relació jeràrquica, i també els àmbits o les branques del dret, a fi de tenir un mapa o esquema bàsic, però també, és clar, del nostre sistema jurídic, que, de fet, és igual o molt similar al del de la majoria dels països del nostre entorn.

A continuació (capítol 5, «La dimensió institucional del dret: l'estat de dret»), s'analitza el dret des de la seva perspectiva institucional (de fet, els conceptes «Estat» i «dret» són indissolubles): quins són els principals poders i òrgans de l'Estat, les seves característiques i funcions; com es relacionen entre si; què implica la noció d'«Estat de dret» i com es plasma en el nostre sistema i en el de la majoria de països del nostre entorn.

En sisè lloc (capítol 6, «El dret en acció: interpretació i aplicació del dret»), se centra l'atenció en el que es podria concebre com «el dret en acció»: el dret no s'esgota únicament en la promulgació de textos legals, sinó que aquests preceptes s'han d'aplicar efectivament, per part d'òrgans administratius o judicials, per a donar resposta a les diferents situacions, controvèrsies o conflictes que es plantegen, cosa que planteja una sèrie de qüestions importants relacionades amb la interpretació i l'aplicació del dret.

Finalment (capítol 7, «El dret i la justícia»), s'analitzen breument algunes de les connexions del dret amb la idea de justícia. Des de sempre les nocions de dret i de justícia han estat d'alguna manera vinculades, i malgrat les diferències d'opinió que hi ha en les concepcions sobre el que és «just», tothom sembla que està d'acord que d'alguna manera el dret ha d'intentar arribar a un cert nivell de justícia, o contribuir a crear una societat més justa. Existeixen, no obstant això, moltes qüestions problemàtiques, que van des de la connexió entre els conceptes de dret i de justícia (és la justícia una condició necessària per al dret? O, dit d'una altra manera, pot un precepte legal radical o manifestament injust considerar-se dret?) fins al debat sobre el que es considera una societat justa, passant per algunes distincions rellevants, com la diferència entre justícia retributiva i distributiva, o bé entre justícia formal i material. En aquest últim apartat es presenta una panoràmica general i introductòria sobre alguns d'aquests temes.