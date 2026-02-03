Assignatura de Teoria general del dret

Assignatura Online de Teoria general del dret
Presentació
L'assignatura Teoria general del dret és una presentació general i introductòria als elements bàsics que permeten, des d'una perspectiva interdisciplinària, adquirir una visió i una comprensió adequades del fenomen jurídic en les societats contemporànies.
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Aquesta assignatura està concebuda per oferir una primera aproximació al dret a estudiants que no tinguin formació jurídica prèvia, i especialment als que cursin titulacions diferents de la del grau de Dret. L'objectiu principal és que l'estudiant tingui una visió adequada i una comprensió global del que és i el que suposa el sistema jurídic en el context de les societats contemporànies, de les seves característiques principals i de les seves funcions, i oferir uns coneixements bàsics sobre l'estructura, el funcionament i els conceptes fonamentals comuns tant del dret espanyol com dels sistemes legals de països del nostre entorn. Per això, no s'entra en qüestions tecnicojurídiques complexes i específiques, i les referències a continguts concrets del dret espanyol es fan principalment a títol d'exemple, en la mesura que poden facilitar la comprensió dels conceptes i els continguts que s'expliquen.
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