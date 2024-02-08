Asignatura de Teoría social y cultura contemporánea

Asignatura Online de Teoría social y cultura contemporánea
Presentación
Esta asignatura libre analiza cómo el pensamiento hegemónico occidental ha construido las categorías de identidad, desigualdad y opresión, y se centra en cuestiones de género, etnia y clase social. A través de tres retos, se reflexiona sobre la construcción de la categoría de ser humano, las clasificaciones sociales y las representaciones de las identidades, y se exploran los efectos de estas estructuras en nuestra percepción del mundo y en las dinámicas de poder.
Si cursas la asignatura Teoría social y cultura contemporánea, obtendrás conocimientos sobre los siguientes aspectos:
- Análisis crítico del pensamiento hegemónico occidental y sus implicaciones sociales y culturales.
- Reflexión sobre la construcción de las categorías de identidad, como el género, la etnia o la clase social.
- Exploración de cómo las desigualdades estructurales se convierten en formas de opresión social.
- Reto poshumanista que cuestiona la definición tradicional del ser humano.
- Herramientas críticas para comprender y abordar los retos contemporáneos en sociedades complejas.
- Reflexión sobre las representaciones de las identidades y sus consecuencias políticas y sociales.
Esta asignatura libre se integra dentro del ámbito de estructura social del máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas.
