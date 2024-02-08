Asignatura de Teoría social y cultura contemporánea

Los ejes analíticos que se trabajan en este primer reto introductorio, que pretende establecer las bases del pensamiento hegemónico, son los siguientes:

Este reto tiene como objetivo que el estudiante se aproxime al proceso de construcción de lo humano y a las formas de pensamiento hegemónico: antropocéntrico, occidental, capitalista, androcéntrico, etnocétrico, heterocéntrico y especista. La forma como hemos construido lo humano se basa en diferencias, oposiciones y exclusiones. Teorías como el poshumanismo cuestionan todos estos constructos y defienden la superación de la oposición y el dualismo como formas hegemónicas de pensamiento. Al mismo tiempo, este conocimiento obliga a explorar cómo esta forma de pensamiento hegemónico entiende y construye el ser humano y el hecho de ser humano, y cómo utiliza la diversidad humana para establecer los límites de la separación entre el "nosotros" y los "otros" (independientemente de quiénes sean estos "otros": animales, vegetales, etc.).

Contenidos

Reto 1. ¿Cómo pensamos, conocemos y construimos lo humano? Antropocentrismo, etnocentrismo, poshumanismo

Este reto tiene como objetivo que el estudiante se aproxime al proceso de construcción de lo humano y a las formas de pensamiento hegemónico: antropocéntrico, occidental, capitalista, androcéntrico, etnocétrico, heterocéntrico y especista. La forma como hemos construido lo humano se basa en diferencias, oposiciones y exclusiones. Teorías como el poshumanismo cuestionan todos estos constructos y defienden la superación de la oposición y el dualismo como formas hegemónicas de pensamiento. Al mismo tiempo, este conocimiento obliga a explorar cómo esta forma de pensamiento hegemónico entiende y construye el ser humano y el hecho de ser humano, y cómo utiliza la diversidad humana para establecer los límites de la separación entre el "nosotros" y los "otros" (independientemente de quiénes sean estos "otros": animales, vegetales, etc.).

Los ejes analíticos que se trabajan en este primer reto introductorio, que pretende establecer las bases del pensamiento hegemónico, son los siguientes:

1. ¿Categoría o condición? La humanidad y el ser humano, y la dicotomía entre naturaleza y cultura.

2. Antropocentrismo y etnocentrismo: propuestas poshumanistas.

3. ¿Desde dónde hemos pensado la cultura, la sociedad y la humanidad?

Los conceptos clave que se trabajarán son la diversidad, el "nosotros", los "otros", lo humano y lo no humano, la naturaleza, la cultura, el etnocentrismo y el antropocentrismo. La actividad propuesta consiste en leer y visionar material, y en poner en diálogo la película Border con el Diccionario poshumano. Se pide entregar un análisis de la película a partir de cinco conceptos del diccionario.

Reto 2. ¿Cómo (nos) clasificamos? Género, etnia, clase y otras intersecciones

El poshumanismo ha revelado que nuestra forma de pensar y clasificar se basa en exclusiones y subordinaciones de los seres que concebimos como los "otros", que pueden ser los animales no humanos, las mujeres (como en la antigua Grecia), las poblaciones migrantes o los colectivos pobres.

Estas exclusiones han servido históricamente para construir identidades, como destacó Michel Foucault. Entre estas identidades, destacan las categorías de género, clase, etnia o edad, entre otras. En este reto, nos planteamos las siguientes cuestiones:

1. En las sociedades occidentales, ¿cómo se crean las categorías y las taxonomías socioculturales?

2. ¿Cómo y qué clasificamos? ¿Cómo clasificamos los seres humanos y construimos identidades?

3. ¿Cuáles son las categorías más significativas (etnia, clase, género, edad, etc.)?

Estas son las preguntas que vertebran el segundo reto de la asignatura. Después de trabajar los procesos que han servido para construir el pensamiento hegemónico occidental de forma introductoria en el primer reto, el segundo reto se centra en el análisis de tres de las variables utilizadas por este pensamiento hegemónico para oprimir y crear desigualdades socioculturales: el género, la clase social y la etnia, desde una aproximación interseccional.

Reto 3. ¿Cómo y qué representamos? Creencias, identidades y política

En el contexto de progresión en el que han sido pensados los tres retos que estructuran esta asignatura, el primero se aproxima al modo como la forma de pensamiento hegemónico ha construido lo humano, la humanidad. El segundo analiza cómo, en esta forma de pensamiento, lo que se considera humano se construye en oposición a todo tipo de diversidades que se han convertido en desigualdades sociales, económicas, étnicas o de género, de modo que funcionan como opresión o negación de la igualdad de algunas personas, grupos, colectivos o segmentos de población que se consideran inferiores. El tercer reto propone avanzar para revelar cómo las formas de pensamiento y las formas que este pensamiento utiliza para construir las taxonomías sociales tienen consecuencias que son políticas, es decir, de adjudicación y control del poder y la subordinación. Se propone utilizar este marco teórico y aplicarlo a un caso empírico de una temática relacionada con los intereses intelectuales de cada estudiante, para hacer una conferencia magistral en la que se ponga de manifiesto cómo nuestra forma de clasificar y representar no es neutral, sino que es política y tiene consecuencias.