Asignatura Online de Teoría social y cultura contemporánea

Presentación

Esta asignatura libre analiza cómo el pensamiento hegemónico occidental ha construido las categorías de identidad, desigualdad y opresión, y se centra en cuestiones de género, etnia y clase social. A través de tres retos, se reflexiona sobre la construcción de la categoría de ser humano, las clasificaciones sociales y las representaciones de las identidades, y se exploran los efectos de estas estructuras en nuestra percepción del mundo y en las dinámicas de poder.
¿Por qué estudiar la asignatura libre Teoría social y cultura contemporánea en la UOC?

Si cursas la asignatura Teoría social y cultura contemporánea, obtendrás conocimientos sobre los siguientes aspectos:

  • Análisis crítico del pensamiento hegemónico occidental y sus implicaciones sociales y culturales.
  • Reflexión sobre la construcción de las categorías de identidad, como el género, la etnia o la clase social.
  • Exploración de cómo las desigualdades estructurales se convierten en formas de opresión social.
  • Reto poshumanista que cuestiona la definición tradicional del ser humano.
  • Herramientas críticas para comprender y abordar los retos contemporáneos en sociedades complejas.
  • Reflexión sobre las representaciones de las identidades y sus consecuencias políticas y sociales.

Esta asignatura libre se integra dentro del ámbito de estructura social del máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas.
Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

Asignatura de Teoría social y cultura contemporánea

Reto 1. ¿Cómo pensamos, conocemos y construimos lo humano? Antropocentrismo, etnocentrismo, poshumanismo

Este reto tiene como objetivo que el estudiante se aproxime al proceso de construcción de lo humano y a las formas de pensamiento hegemónico: antropocéntrico, occidental, capitalista, androcéntrico, etnocétrico, heterocéntrico y especista. La forma como hemos construido lo humano se basa en diferencias, oposiciones y exclusiones. Teorías como el poshumanismo cuestionan todos estos constructos y defienden la superación de la oposición y el dualismo como formas hegemónicas de pensamiento. Al mismo tiempo, este conocimiento obliga a explorar cómo esta forma de pensamiento hegemónico entiende y construye el ser humano y el hecho de ser humano, y cómo utiliza la diversidad humana para establecer los límites de la separación entre el "nosotros" y los "otros" (independientemente de quiénes sean estos "otros": animales, vegetales, etc.).

Los ejes analíticos que se trabajan en este primer reto introductorio, que pretende establecer las bases del pensamiento hegemónico, son los siguientes:

1. ¿Categoría o condición? La humanidad y el ser humano, y la dicotomía entre naturaleza y cultura. 

2. Antropocentrismo y etnocentrismo: propuestas poshumanistas. 

3. ¿Desde dónde hemos pensado la cultura, la sociedad y la humanidad?

Los conceptos clave que se trabajarán son la diversidad, el "nosotros", los "otros", lo humano y lo no humano, la naturaleza, la cultura, el etnocentrismo y el antropocentrismo. La actividad propuesta consiste en leer y visionar material, y en poner en diálogo la película Border con el Diccionario poshumano. Se pide entregar un análisis de la película a partir de cinco conceptos del diccionario.

Reto 2. ¿Cómo (nos) clasificamos? Género, etnia, clase y otras intersecciones

El poshumanismo ha revelado que nuestra forma de pensar y clasificar se basa en exclusiones y subordinaciones de los seres que concebimos como los "otros", que pueden ser los animales no humanos, las mujeres (como en la antigua Grecia), las poblaciones migrantes o los colectivos pobres.

Estas exclusiones han servido históricamente para construir identidades, como destacó Michel Foucault. Entre estas identidades, destacan las categorías de género, clase, etnia o edad, entre otras. En este reto, nos planteamos las siguientes cuestiones: 

1. En las sociedades occidentales, ¿cómo se crean las categorías y las taxonomías socioculturales? 

2. ¿Cómo y qué clasificamos? ¿Cómo clasificamos los seres humanos y construimos identidades? 

3. ¿Cuáles son las categorías más significativas (etnia, clase, género, edad, etc.)?

Estas son las preguntas que vertebran el segundo reto de la asignatura. Después de trabajar los procesos que han servido para construir el pensamiento hegemónico occidental de forma introductoria en el primer reto, el segundo reto se centra en el análisis de tres de las variables utilizadas por este pensamiento hegemónico para oprimir y crear desigualdades socioculturales: el género, la clase social y la etnia, desde una aproximación interseccional.

Reto 3. ¿Cómo y qué representamos? Creencias, identidades y política

En el contexto de progresión en el que han sido pensados los tres retos que estructuran esta asignatura, el primero se aproxima al modo como la forma de pensamiento hegemónico ha construido lo humano, la humanidad. El segundo analiza cómo, en esta forma de pensamiento, lo que se considera humano se construye en oposición a todo tipo de diversidades que se han convertido en desigualdades sociales, económicas, étnicas o de género, de modo que funcionan como opresión o negación de la igualdad de algunas personas, grupos, colectivos o segmentos de población que se consideran inferiores. El tercer reto propone avanzar para revelar cómo las formas de pensamiento y las formas que este pensamiento utiliza para construir las taxonomías sociales tienen consecuencias que son políticas, es decir, de adjudicación y control del poder y la subordinación. Se propone utilizar este marco teórico y aplicarlo a un caso empírico de una temática relacionada con los intereses intelectuales de cada estudiante, para hacer una conferencia magistral en la que se ponga de manifiesto cómo nuestra forma de clasificar y representar no es neutral, sino que es política y tiene consecuencias.

Objetivos y competencias

Objetivos

  • Identificar las principales corrientes de la teoría social y cultural en la contemporaneidad.
  • Ejercitar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis de la realidad que nos rodea.

Competencias básicas y generales

  • Formular preguntas de investigación adecuadas a los temas estudiados, a partir del conocimiento de los debates y las problemáticas relevantes en el marco de las disciplinas humanísticas, y aplicar críticamente los métodos, conceptos, marcos teóricos y recursos apropiados para explorar y responder las preguntas.

Competencias transversales

  • Analizar e interpretar materiales de naturaleza compleja y a menudo ambigua.
  • Sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos de estudio y a los debates y problemáticas relevantes, y comunicarlas de forma clara, rigurosa y precisa.

Competencias específicas

  • Describir y analizar los procesos sociales y culturales en la sociedad contemporánea.

Recursos de aprendizaje

Principales recursos de aprendizaje:

  • Caja de herramientas: géneros y contemporaneidades (web).
  • El despertar de la conciencia. La representación de la persona y la noción de reencarnación en las nuevas espiritualidades (audiovisual).
  • El poshumanismo (audiovisual).
  • Naturaleza y cultura: un entramado que viene de lejos (web).
Profesorado

Dirección de los estudios

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Historia. Ha sido directora de los Estudios de Asia Oriental, directora adjunta al Vicerrectorado de Ordenación Académica (UOC) . Su investigación se centra en las relaciones entre Europa y China durante los siglos XVI y XVII, el análisis de los textos generados por los españoles sobre China y su relación con los europeos de la misma época, y la construcción de la imagen china a partir de la información proporcionada por estos textos.

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Abierta a estudiantes ya graduados de cualquier titulación universitaria. 

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a internet (por banda ancha, ADSL o cable) y un monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para poder consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (ya sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga como mínimo 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se requiere tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones que existen, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas llevan a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permite la convalidación (o el reconocimiento) de las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC, siempre y cuando se cumplan los requisitos previos correspondientes.

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
711 €
