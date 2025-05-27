Assignatura de Teoria social i cultura contemporània

Assignatura Online de Teoria social i cultura contemporània
Aquesta assignatura lliure analitza com el pensament hegemònic occidental ha construït les categories d'identitat, desigualtat i opressió, i se centra en qüestions de gènere, ètnia i classe social. A través de tres reptes, es reflexiona sobre la construcció de la categoria d'ésser humà, les classificacions socials i les representacions de les identitats, i s'exploren els efectes d'aquestes estructures en la nostra percepció del món i en les dinàmiques de poder.
Si curses l'assignatura Teoria social i cultura contemporània, obtindràs coneixements sobre els aspectes següents:
- Anàlisi crítica del pensament hegemònic occidental i les seves implicacions socials i culturals.
- Reflexió sobre la construcció de les categories d'identitat, com ara el gènere, l'ètnia o la classe social.
- Exploració de com les desigualtats estructurals es converteixen en formes d'opressió social.
- Repte posthumanista que qüestiona la definició tradicional de l'ésser humà.
- Eines crítiques per comprendre i abordar els reptes contemporanis en societats complexes.
- Reflexió sobre les representacions de les identitats i les seves conseqüències polítiques i socials.
Aquesta assignatura lliure s'integra dins l'àmbit d'estructura social del màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies.
