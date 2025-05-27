Sol·licita informació
Assignatura Online de Teoria social i cultura contemporània

Presentació

Aquesta assignatura lliure analitza com el pensament hegemònic occidental ha construït les categories d'identitat, desigualtat i opressió, i se centra en qüestions de gènere, ètnia i classe social. A través de tres reptes, es reflexiona sobre la construcció de la categoria d'ésser humà, les classificacions socials i les representacions de les identitats, i s'exploren els efectes d'aquestes estructures en la nostra percepció del món i en les dinàmiques de poder.
Per què estudiar l'assignatura lliure Teoria social i cultura contemporània a la UOC?

Si curses l'assignatura Teoria social i cultura contemporània, obtindràs coneixements sobre els aspectes següents:

  • Anàlisi crítica del pensament hegemònic occidental i les seves implicacions socials i culturals.
  • Reflexió sobre la construcció de les categories d'identitat, com ara el gènere, l'ètnia o la classe social.
  • Exploració de com les desigualtats estructurals es converteixen en formes d'opressió social.
  • Repte posthumanista que qüestiona la definició tradicional de l'ésser humà.
  • Eines crítiques per comprendre i abordar els reptes contemporanis en societats complexes.
  • Reflexió sobre les representacions de les identitats i les seves conseqüències polítiques i socials.

Aquesta assignatura lliure s'integra dins l'àmbit d'estructura social del màster universitari  d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies.
Assignatura de Teoria social i cultura contemporània

Continguts

Repte 1. Com pensem, coneixem i construïm el que és humà? Antropocentrisme, etnocentrisme, posthumanisme

Aquest repte té com a objectiu que l'estudiant s'acosti al procés de construcció del que és humà i a les formes de pensament hegemònic: antropocèntric, occidental, capitalista, androcèntric, etnocèntric, heterocèntric i especista. La manera com hem construït el que és humà es basa en diferències, oposicions i exclusions. Teories com el posthumanisme qüestionen tots aquests constructes i defensen la superació de l'oposició i el dualisme com a formes hegemòniques de pensament. Alhora, aquest coneixement obliga a explorar com aquesta forma de pensament hegemònic entén i construeix l'ésser humà i el fet de ser humà, i com utilitza la diversitat humana per posar els límits de la separació entre el "nosaltres" i els "altres" (independentment de qui siguin aquests "altres": animals, vegetals, etc.).

Els eixos analítics que es treballen en aquest primer repte introductori, que vol establir les bases del pensament hegemònic, són els següents:

1. Categoria o condició? La humanitat i l'ésser humà, i la dicotomia entre naturalesa i cultura.

2. Antropocentrisme i etnocentrisme: propostes posthumanistes. 

3. Des d'on hem pensat la cultura, la societat i la humanitat?

Els conceptes clau que es treballaran són la diversitat, el "nosaltres", els "altres", el que és humà i el que no és humà, la naturalesa, la cultura, l'etnocentrisme i l'antropocentrisme. L'activitat proposada consisteix a llegir i visionar material, i a posar en diàleg la pel·lícula Border amb el Diccionari posthumà. Cal lliurar una anàlisi de la pel·lícula a partir de cinc conceptes del diccionari.

Repte 2. Com (ens) classifiquem? Gènere, ètnia, classe i altres interseccions

El posthumanisme ha revelat que la nostra manera de pensar i classificar es basa en exclusions i subordinacions dels éssers que concebem com els "altres", que poden ser els animals no humans, les dones (com a l'antiga Grècia), les poblacions migrants o els col·lectius pobres.

Aquestes exclusions han servit històricament per construir identitats, com va destacar Michel Foucault. Entre aquestes identitats, destaquen les categories de gènere, classe, ètnia o edat, entre altres. En aquest repte, ens plantegem les qüestions següents: 

1. En les societats occidentals, com es creen les categories i les taxonomies socioculturals? 

2. Com i què classifiquem? Com classifiquem els éssers humans i construïm identitats? 

3. Quines són les categories més significatives (ètnia, classe, gènere, edat, etc.)?

Aquestes són les preguntes que vertebren el segon repte de l'assignatura. Després de treballar els processos que han servit per construir el pensament hegemònic occidental de manera introductòria al primer repte, el segon repte se centra en l'anàlisi de tres de les variables utilitzades per aquest pensament hegemònic per oprimir i crear desigualtats socioculturals: el gènere, la classe social i l'ètnia, des d'una aproximació interseccional.

Repte 3. Com i què representem? Creences, identitats i política

En el context de progressió en què han estat pensats els tres reptes que estructuren aquesta assignatura, el primer s'acosta a la manera com la forma de pensament hegemònic ha construït el que és humà, la humanitat. El segon analitza com, en aquesta forma de pensament, el que es considera humà es construeix en oposició a tota mena de diversitats que han esdevingut desigualtats socials, econòmiques, ètniques o de gènere, de manera que funcionen com a opressió o negació de la igualtat d'algunes persones, grups, col·lectius o segments de població que es consideren inferiors. El tercer repte proposa d'avançar per revelar com les formes de pensament i les formes que aquest pensament utilitza per construir les taxonomies socials tenen conseqüències que són polítiques, és a dir, d'adjudicació i control del poder i la subordinació. Es proposa utilitzar aquest marc teòric i aplicar-lo a un cas empíric d'una temàtica relacionada amb els interessos intel·lectuals de cada estudiant, per fer una conferència magistral en què es posi de manifest com la nostra manera de classificar i representar no és neutral, sinó que és política i té conseqüències.

Objectius i competències

Objectius

  • Identificar els principals corrents de la teoria social i cultural en la contemporaneïtat.
  • Exercitar el pensament crític i la capacitat d'anàlisi de la realitat que ens envolta.

Competències bàsiques i generals

  • Formular preguntes de recerca adequades als temes estudiats, a partir del coneixement dels debats i les problemàtiques rellevants en el marc de les disciplines humanístiques, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.

Competències transversals

  • Analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua.
  • Sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

Competències específiques

  • Descriure i analitzar els processos socials i culturals en la societat contemporània.

Recursos per l'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge principals:

  • Caixa d'eines: gèneres i contemporaneïtats (web).
  • El despertar de la consciència. La representació de la persona i la noció de reencarnació en les noves espiritualitats (audiovisual).
  • El posthumanisme (audiovisual).
  • Natura i cultura: un entramat que ve de lluny (web).
Assignatura de Teoria social i cultura contemporània

Professorat

Direcció dels estudis

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Història. Ha estat directora dels Estudis d'Àsia Oriental, directora adjunta del Virrectorat d'Ordenació Acadèmica (Universitat Oberta de Catalunya)  La seva investigació se centra en les relacions entre Europa i la Xina durant els segles XVI i XVII, les anàlisis dels textos generats pels espanyols sobre la Xina i la seva relació amb els europeus de la mateixa època i la construcció de la imatge xinesa a partir de la informació proporcionada per aquests textos.

Assignatura de Teoria social i cultura contemporània

Requisits d'accés

Requisits previs

Oberta a estudiants ja graduats de qualsevol titulació universitària. 

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porten a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permet la convalidació (o el reconeixement) de les assignatures dels estudis universitaris de la UOC, sempre que es compleixin els requisits previs corresponents.

Assignatura de Teoria social i cultura contemporània

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
711 €
Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

