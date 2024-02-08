Asignatura de Teoría sociológica contemporánea

Solicita información
Teoría sociológica contemporánea

Presentación

Teoría sociológica contemporánea ofrece una visión global de las corrientes sociológicas del siglo xx mediante la lectura y el debate de textos clásicos. Empieza con la sociología del conocimiento europea del periodo de entreguerras, y trabaja también la teoría crítica, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, el funcionalismo y la teoría poscolonial, para acabar examinando algunas de las metáforas más relevantes sobre la sociedad contemporánea de algunas de las voces más sugestivas de la sociología contemporánea.
Por qué estudiar la asignatura libre Teoría sociológica contemporánea con la UOC

Estudiando Teoría sociológica contemporánea obtendrás conocimientos sobre:

  • Una visión panorámica de algunas de las principales corrientes del pensamiento sociológico del siglo xx.
  • La lectura directa y crítica de textos teóricos.
  • El debate y la discusión como herramientas analíticas.
  • La aplicación de teorías abstractas a la interpretación de la realidad contemporánea. 
    18 feb 2026

  Idiomas: Español, Catalán

  Precio: 432 €

Contenidos

  • Sociología del conocimiento europea del periodo de entreguerras. 
  • Teoría crítica. 
  • Fenomenología y el interaccionismo simbólico.
  • Funcionalismo. 
  • Teoría poscolonial. 
  • Metáforas sobre la sociedad contemporánea.

Objetivos y competencias

Resultados de aprendizaje

  • Identificar las principales escuelas y líneas de debate de la teoría sociológica durante el siglo xx.
  • Ilustrar las preguntas, los debates y las escuelas centrales de la sociología contemporánea.
  • Emplear de forma consistente los conceptos, las teorías y las aportaciones sociológicas de las distintas escuelas y tradiciones en el análisis de los fenómenos y situaciones sociales objeto de reflexión o de investigación.

Recursos para el aprendizaje

Principales recursos de aprendizaje:

  • Una selección cuidada y cuidadosa de lecturas y materiales primarios y secundarios de la historia de la teoría sociológica contemporánea de autores tan diversos como Mannheim, Benjamin, Schutz, Goffman, Becker, Polanyi, Rosa o Bourdieu.

 
Profesorado

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a internet (por banda ancha, ADSL o cable) y un monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para poder consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (ya sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga como mínimo 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se requiere tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones que existen, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permite la convalidación —o el reconocimiento— de las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC, siempre y cuando se cumplan los requisitos previos determinados.

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
432 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Información sobre el desistimiento de matrícula

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

  • UOC Alumni: 10% de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

  • Descuentos para empresas

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

