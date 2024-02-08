Asignatura de Teoría sociológica contemporánea

Asignatura Online de Teoría sociológica contemporánea
Presentación
Teoría sociológica contemporánea ofrece una visión global de las corrientes sociológicas del siglo xx mediante la lectura y el debate de textos clásicos. Empieza con la sociología del conocimiento europea del periodo de entreguerras, y trabaja también la teoría crítica, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, el funcionalismo y la teoría poscolonial, para acabar examinando algunas de las metáforas más relevantes sobre la sociedad contemporánea de algunas de las voces más sugestivas de la sociología contemporánea.
Estudiando Teoría sociológica contemporánea obtendrás conocimientos sobre:
- Una visión panorámica de algunas de las principales corrientes del pensamiento sociológico del siglo xx.
- La lectura directa y crítica de textos teóricos.
- El debate y la discusión como herramientas analíticas.
- La aplicación de teorías abstractas a la interpretación de la realidad contemporánea.
