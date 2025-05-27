Assignatura de Teoria sociològica contemporània

Assignatura Online de Teoria sociològica contemporània
Presentació
Teoria sociològica contemporània ofereix una visió global dels corrents sociològics del segle xx mitjançant la lectura i el debat de texts clàssics. Comença amb la sociologia del coneixement europea del període d'entreguerres, i treballa també la teoria crítica, la fenomenologia, l'interaccionisme simbòlic, el funcionalisme i la teoria postcolonial, per acabar examinant algunes de les metàfores més rellevants sobre la societat contemporània d'algunes de les veus més suggestives de la sociologia contemporània.
Estudiant Teoria sociològica contemporània obtindràs coneixements sobre:
- Una visió panoràmica d'alguns dels principals corrents del pensament sociològic del segle xx.
- La lectura directa i crítica de texts teòrics.
- El debat i la discussió com a eines analítiques.
- L'aplicació de teories abstractes a la interpretació de la realitat contemporània.
