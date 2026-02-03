Curso de Evaluación en cooperación al desarrollo y acción humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Curso online de Evaluación en cooperación al desarrollo y acción humanitaria (UOC, Cruz Roja)
Presentación
El curso, ofrecido conjuntamente por la UOC y la Cruz Roja, proporciona una formación especializada de carácter teórico-práctico diseñada para capacitar a profesionales en los diferentes tipos y fases de la evaluación de proyectos y programas dentro del ámbito de la acción humanitaria y la cooperación internacional. También se profundizará en el análisis de necesidades (needs assessment analysis), reconocido como un instrumento técnico esencial para diseñar intervenciones ajustadas a los diversos contextos.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
El curso pone énfasis en dotar al estudiantado de las herramientas técnicas y los conocimientos metodológicos necesarios para identificar de forma rigurosa las necesidades de las poblaciones afectadas por crisis, diseñar estrategias de respuesta eficientes y evaluar el impacto de las intervenciones bajo estrictos estándares de calidad internacional.
El enfoque académico prioriza la obtención y el tratamiento de datos fiables para garantizar que la ayuda se distribuya bajo principios de imparcialidad y neutralidad, evitando sesgos operativos y maximizando la eficacia de la respuesta.
El objetivo central es capacitar a profesionales en el diseño y la aplicación de procesos evaluativos adaptables a la volatilidad de los contextos humanitarios contemporáneos. Todo ello, bajo un enfoque transversal de los derechos humanos orientado específicamente a la detección de necesidades en las poblaciones en situación de más vulnerabilidad. Mediante esta asignatura, se adquirirán competencias en el diseño de estrategias de intervención estructuradas, éticas y eficaces en entornos de alta complejidad y de crisis.
El curso pone énfasis en dotar al estudiantado de las herramientas técnicas y los conocimientos metodológicos necesarios para identificar de forma rigurosa las necesidades de las poblaciones afectadas por crisis, diseñar estrategias de respuesta eficientes y evaluar el impacto de las intervenciones bajo estrictos estándares de calidad internacional.
El enfoque académico prioriza la obtención y el tratamiento de datos fiables para garantizar que la ayuda se distribuya bajo principios de imparcialidad y neutralidad, evitando sesgos operativos y maximizando la eficacia de la respuesta.
El objetivo central es capacitar a profesionales en el diseño y la aplicación de procesos evaluativos adaptables a la volatilidad de los contextos humanitarios contemporáneos. Todo ello, bajo un enfoque transversal de los derechos humanos orientado específicamente a la detección de necesidades en las poblaciones en situación de más vulnerabilidad. Mediante esta asignatura, se adquirirán competencias en el diseño de estrategias de intervención estructuradas, éticas y eficaces en entornos de alta complejidad y de crisis.
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Inicio
10 mar 2027
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20% dto.
Matrícula anticipada
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6
Créditos ECTS
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Idiomas: Español
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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