Curso de Evaluación en cooperación al desarrollo y acción humanitaria (UOC, Cruz Roja)

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Matrícula abierta

Curso online de Evaluación en cooperación al desarrollo y acción humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Presentación

El curso, ofrecido conjuntamente por la UOC y la Cruz Roja, proporciona una formación especializada de carácter teórico-práctico diseñada para capacitar a profesionales en los diferentes tipos y fases de la evaluación de proyectos y programas dentro del ámbito de la acción humanitaria y la cooperación internacional. También se profundizará en el análisis de necesidades (needs assessment analysis), reconocido como un instrumento técnico esencial para diseñar intervenciones ajustadas a los diversos contextos.
20% de descuento

por matrícula anticipada

Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu formación permanente.

El curso pone énfasis en dotar al estudiantado de las herramientas técnicas y los conocimientos metodológicos necesarios para identificar de forma rigurosa las necesidades de las poblaciones afectadas por crisis, diseñar estrategias de respuesta eficientes y evaluar el impacto de las intervenciones bajo estrictos estándares de calidad internacional.

El enfoque académico prioriza la obtención y el tratamiento de datos fiables para garantizar que la ayuda se distribuya bajo principios de imparcialidad y neutralidad, evitando sesgos operativos y maximizando la eficacia de la respuesta.

El objetivo central es capacitar a profesionales en el diseño y la aplicación de procesos evaluativos adaptables a la volatilidad de los contextos humanitarios contemporáneos. Todo ello, bajo un enfoque transversal de los derechos humanos orientado específicamente a la detección de necesidades en las poblaciones en situación de más vulnerabilidad. Mediante esta asignatura, se adquirirán competencias en el diseño de estrategias de intervención estructuradas, éticas y eficaces en entornos de alta complejidad y de crisis.

El curso pone énfasis en dotar al estudiantado de las herramientas técnicas y los conocimientos metodológicos necesarios para identificar de forma rigurosa las necesidades de las poblaciones afectadas por crisis, diseñar estrategias de respuesta eficientes y evaluar el impacto de las intervenciones bajo estrictos estándares de calidad internacional.

El enfoque académico prioriza la obtención y el tratamiento de datos fiables para garantizar que la ayuda se distribuya bajo principios de imparcialidad y neutralidad, evitando sesgos operativos y maximizando la eficacia de la respuesta.

El objetivo central es capacitar a profesionales en el diseño y la aplicación de procesos evaluativos adaptables a la volatilidad de los contextos humanitarios contemporáneos. Todo ello, bajo un enfoque transversal de los derechos humanos orientado específicamente a la detección de necesidades en las poblaciones en situación de más vulnerabilidad. Mediante esta asignatura, se adquirirán competencias en el diseño de estrategias de intervención estructuradas, éticas y eficaces en entornos de alta complejidad y de crisis.
  • Inicio

    10 mar 2027

  • 20% dto.

    Matrícula anticipada

  • 6

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Juntamente con:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Curso de Evaluación en cooperación al desarrollo y acción humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Programa académico

Programa académico

El programa está formado por la asignatura Ciclo de la evaluación y detección de necesidades, de 6 créditos ECTS.

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses
Curso de Evaluación en cooperación al desarrollo y acción humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Profesorado

Dirección del programa

  • Guillem Farrés Fernández
    Guillem Farrés Fernández

    Doctor (cum laude) en Relaciones Internacionales y Análisis de Conflictos por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales: Defensa y Asuntos de Seguridad Especialización en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad Jean Moulin, Lyon 3, Francia. Investigador Postdoctorado miembro del proyecto de investigación: Dinámicas y actores transnacionales en Oriente Medio y Norte de África (MENA).

Curso de Evaluación en cooperación al desarrollo y acción humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Salidas profesionales

Objetivos

  • Comprender y saber aplicar las fases del ciclo de la evaluación en proyectos de cooperación y acción humanitaria.

  • Dominar la metodología del análisis de necesidades (needs assessment analysis) como herramienta técnica esencial para diseñar estrategias de respuesta eficaces, ajustadas a los contextos de alta complejidad y crisis.

  • Capacitar en el uso de estándares internacionales de calidad (como el Manual Esfera) para la recogida, el tratamiento y el análisis de datos fiables, asegurando una actuación basada en la evidencia.

  • Integrar los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad y rendición de cuentas en los procesos evaluativos, promoviendo el aprendizaje institucional y la mejora continua de la respuesta humanitaria. 

  • Desarrollar competencias técnicas para la formulación de términos de referencia (TdR) y la toma de decisiones fundamentadas, asegurando la viabilidad y el impacto de las intervenciones en poblaciones vulnerables.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Este programa se dirige a:

  • Técnicos del campo de la cooperación, tanto en la sede como en el terreno.

  • Voluntarios de entidades con voluntad de profesionalizarse.

  • Licenciados, diplomados y profesionales de otros campos interesados en especializarse o profundizar en la evaluación de proyectos y la detección de necesidades.

  • Todas aquellas personas interesadas en complementar su formación personal para dedicarse profesionalmente al campo de la cooperación.

Salidas profesionales

Este programa ofrece una formación completa y especializada que facilita, entre otras, las siguientes salidas profesionales: 

  • Profesionales de agencias internacionales (ligadas a las Naciones Unidas, la UE, etc.) o nacionales (AECID, etc.) de desarrollo o acción humanitaria.

  • Responsables técnicos o políticos de políticas de cooperación internacional al desarrollo o acción humanitaria, a escala estatal, regional, local, etc.

  • Profesionales de ONG internacionales o nacionales, del ámbito del desarrollo o la acción humanitaria, tanto en la sede como en el terreno.

  • Profesionales del ámbito de la responsabilidad social corporativa en desarrollo y acción humanitaria.

  • Profesionales del ámbito de la consultoría privada en desarrollo o acción humanitaria.

  • Formadores en el ámbito de la cooperación.

  • Profesionales del ámbito de la consultoría privada en desarrollo o acción humanitaria.

  • Formadores en el ámbito de la cooperación.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2027.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2026 (CWUR).

Curso de Evaluación en cooperación al desarrollo y acción humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

El acceso a este curso es abierto y, por tanto, no es necesario tener una titulación previa.
Potencia tu carrera profesional

La formación permanente de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

Titulación

Los estudiantes que finalicen sus estudios de formación permanente obtendrán, en función del programa cursado, el título de máster de formación permanente, el diploma de especialización o el diploma de experto.

Los estudiantes que superen otros cursos de formación continua recibirán el certificado correspondiente.
Curso de Evaluación en cooperación al desarrollo y acción humanitaria (UOC, Cruz Roja)

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
710 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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