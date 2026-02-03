Curs d'Avaluació en cooperació al desenvolupament i acció humanitària (UOC, Creu Roja)

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Matrícula oberta

Curs online d'Avaluació en cooperació al desenvolupament i acció humanitària (UOC, Creu Roja)

Presentació

El curs, ofert conjuntament per la UOC i la Creu Roja, proporciona una formació especialitzada de caràcter teoricopràctic dissenyada per capacitar els professionals en els diferents tipus i fases de l'avaluació de projectes i programes dins de l'àmbit de l'acció humanitària i la cooperació internacional. També s'aprofundirà en l'anàlisi de necessitats (needs assessment analysis), que es reconeix com un instrument tècnic essencial per dissenyar intervencions ajustades als diversos contextos.
20% de descompte

per matrícula anticipada

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes la teva formació permanent.

El curs posa èmfasi a dotar l'estudiantat de les eines tècniques i els coneixements metodològics necessaris per identificar de manera rigorosa les necessitats de les poblacions afectades per crisis, dissenyar estratègies de resposta eficients i avaluar l'impacte de les intervencions sota estrictes estàndards de qualitat internacional.

L'enfocament acadèmic prioritza l'obtenció i el tractament de dades fiables per garantir que l'ajuda es distribueixi sota principis d'imparcialitat i neutralitat, evitant biaixos operatius i maximitzant l'eficàcia de la resposta.

L'objectiu central és capacitar professionals en el disseny i l'aplicació de processos avaluatius adaptables a la volatilitat dels contextos humanitaris contemporanis. Tot això, sota un enfocament transversal dels drets humans orientat específicament a la detecció de necessitats en les poblacions en situació de més vulnerabilitat. Mitjançant aquesta assignatura, s'adquiriran competències en el disseny d'estratègies d'intervenció estructurades, ètiques i eficaces en entorns d'alta complexitat i de crisi.

El curs posa èmfasi a dotar l'estudiantat de les eines tècniques i els coneixements metodològics necessaris per identificar de manera rigorosa les necessitats de les poblacions afectades per crisis, dissenyar estratègies de resposta eficients i avaluar l'impacte de les intervencions sota estrictes estàndards de qualitat internacional.

L'enfocament acadèmic prioritza l'obtenció i el tractament de dades fiables per garantir que l'ajuda es distribueixi sota principis d'imparcialitat i neutralitat, evitant biaixos operatius i maximitzant l'eficàcia de la resposta.

L'objectiu central és capacitar professionals en el disseny i l'aplicació de processos avaluatius adaptables a la volatilitat dels contextos humanitaris contemporanis. Tot això, sota un enfocament transversal dels drets humans orientat específicament a la detecció de necessitats en les poblacions en situació de més vulnerabilitat. Mitjançant aquesta assignatura, s'adquiriran competències en el disseny d'estratègies d'intervenció estructurades, ètiques i eficaces en entorns d'alta complexitat i de crisi. 
  • Inici

    10 març 2027

  • 20% dte.

    Matrícula anticipada

  • 6

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Juntament amb:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Curs d'Avaluació en cooperació al desenvolupament i acció humanitària (UOC, Creu Roja)

Programa acadèmic

Programa acadèmic

El programa està format per l'assignatura Cicle de l'avaluació i detecció de necessitats, de 6 crèdits ECTS.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 
Curs d'Avaluació en cooperació al desenvolupament i acció humanitària (UOC, Creu Roja)

Professorat

Direcció del programa

  • Guillem Farrés Fernández
    Guillem Farrés Fernández

    Doctor (cum laude) en Relacions Internacionals i Anàlisi de Conflictes per la Universidad Autónoma de Madrid. Màster en Ciència Política i Relacions Internacionals: Defensa i Afers de Seguretat Especialització en Relacions Internacionals i Diplomàcia per la Universitat Jean Moulin, Lyon 3, França. Investigador Postdoctorat membre del projecte de recerca: Dinàmiques i actors transnacionals a Orient Mitjà i Nord d'Àfrica (MENA).

Curs d'Avaluació en cooperació al desenvolupament i acció humanitària (UOC, Creu Roja)

Sortides professionals

Objectius

  • Comprendre i saber aplicar les fases del cicle de l'avaluació en projectes de cooperació i acció humanitària.

  • Dominar la metodologia de l'anàlisi de necessitats (needs assessment analysis) com a eina tècnica essencial per dissenyar estratègies de resposta eficaces, ajustades als contextos d'alta complexitat i crisi.

  • Capacitar en l'ús d'estàndards internacionals de qualitat (com el Manual Esfera) per a la recollida, el tractament i l'anàlisi de dades fiables, assegurant una actuació basada en l'evidència.

  • Integrar els principis humanitaris d'imparcialitat, neutralitat i rendició de comptes en els processos avaluatius, promovent l'aprenentatge institucional i la millora contínua de la resposta humanitària.

  • Desenvolupar competències tècniques per a la formulació de termes de referència (TdR) i la presa de decisions fonamentades, assegurant la viabilitat i l'impacte de les intervencions en poblacions vulnerables.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquest programa va dirigit a:

  • Tècnics del camp de la cooperació, tant a la seu com al terreny.

  • Voluntaris d'entitats amb voluntat de professionalitzar-se.

  • Llicenciats, diplomats i professionals d'altres camps interessats a especialitzar-se o aprofundir en l'avaluació de projectes i la detecció de necessitats.

  • Totes aquelles persones interessades a complementar la seva formació personal per dedicar-se professionalment al camp de la cooperació.

Sortides professionals

Aquest curs ofereix una formació completa i integral que permet, entre d'altres, les sortides professionals següents: 

  • Professionals d'agències internacionals (lligades a les Nacions Unides, la UE, etc.) o nacionals (AECID, etc.) de desenvolupament o acció humanitària.

  • Responsables tècnics o polítics de polítiques de cooperació internacional al desenvolupament i/o acció humanitària, a escala estatal, regional, local, etc.

  • Professionals d'ONG internacionals o nacionals de l'àmbit del desenvolupament o l'acció humanitària, tant a la seu com al terreny.

  • Professionals de l'àmbit de la responsabilitat social corporativa en desenvolupament i acció humanitària.

  • Professionals de l'àmbit de la consultoria privada en desenvolupament o acció humanitària.

  • Formadors en l'àmbit de la cooperació.

  • Professionals de l'àmbit de la consultoria privada en desenvolupament o acció humanitària.

  • Formadors en l'àmbit de la cooperació.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2027.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2026 (CWUR).

Curs d'Avaluació en cooperació al desenvolupament i acció humanitària (UOC, Creu Roja)

Requisits d'accés

Titulació d'accés

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.
Potencia la teva carrera professional

La formació permanent de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert.

Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.
Curs d'Avaluació en cooperació al desenvolupament i acció humanitària (UOC, Creu Roja)

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
710 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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