Curs d'Avaluació en cooperació al desenvolupament i acció humanitària (UOC, Creu Roja)

Curs online d'Avaluació en cooperació al desenvolupament i acció humanitària (UOC, Creu Roja)
Presentació
El curs, ofert conjuntament per la UOC i la Creu Roja, proporciona una formació especialitzada de caràcter teoricopràctic dissenyada per capacitar els professionals en els diferents tipus i fases de l'avaluació de projectes i programes dins de l'àmbit de l'acció humanitària i la cooperació internacional. També s'aprofundirà en l'anàlisi de necessitats (needs assessment analysis), que es reconeix com un instrument tècnic essencial per dissenyar intervencions ajustades als diversos contextos.
per matrícula anticipada
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El curs posa èmfasi a dotar l'estudiantat de les eines tècniques i els coneixements metodològics necessaris per identificar de manera rigorosa les necessitats de les poblacions afectades per crisis, dissenyar estratègies de resposta eficients i avaluar l'impacte de les intervencions sota estrictes estàndards de qualitat internacional.
L'enfocament acadèmic prioritza l'obtenció i el tractament de dades fiables per garantir que l'ajuda es distribueixi sota principis d'imparcialitat i neutralitat, evitant biaixos operatius i maximitzant l'eficàcia de la resposta.
L'objectiu central és capacitar professionals en el disseny i l'aplicació de processos avaluatius adaptables a la volatilitat dels contextos humanitaris contemporanis. Tot això, sota un enfocament transversal dels drets humans orientat específicament a la detecció de necessitats en les poblacions en situació de més vulnerabilitat. Mitjançant aquesta assignatura, s'adquiriran competències en el disseny d'estratègies d'intervenció estructurades, ètiques i eficaces en entorns d'alta complexitat i de crisi.
El curs posa èmfasi a dotar l'estudiantat de les eines tècniques i els coneixements metodològics necessaris per identificar de manera rigorosa les necessitats de les poblacions afectades per crisis, dissenyar estratègies de resposta eficients i avaluar l'impacte de les intervencions sota estrictes estàndards de qualitat internacional.
L'enfocament acadèmic prioritza l'obtenció i el tractament de dades fiables per garantir que l'ajuda es distribueixi sota principis d'imparcialitat i neutralitat, evitant biaixos operatius i maximitzant l'eficàcia de la resposta.
L'objectiu central és capacitar professionals en el disseny i l'aplicació de processos avaluatius adaptables a la volatilitat dels contextos humanitaris contemporanis. Tot això, sota un enfocament transversal dels drets humans orientat específicament a la detecció de necessitats en les poblacions en situació de més vulnerabilitat. Mitjançant aquesta assignatura, s'adquiriran competències en el disseny d'estratègies d'intervenció estructurades, ètiques i eficaces en entorns d'alta complexitat i de crisi.
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Inici
10 març 2027
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20% dte.
Matrícula anticipada
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6
Crèdits ECTS
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Idiomes: Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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