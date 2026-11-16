Curso online de Evaluación Psicológica Forense y Calidad de la Prueba
Presentación
Este curso ofrece una formación especializada en evaluación psicológica forense, centrada en el rigor científico, la calidad metodológica y la validez probatoria de los informes periciales. A través de una aproximación aplicada, permite comprender cómo se diseña una evaluación rigurosa, cómo se analizan críticamente sus conclusiones, y cómo se fundamentan técnicamente en el contexto judicial.
Este curso otorga una microcredencial.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
Si estudias esta microcredencial en la UOC, podrás:
Desarrollar competencias para diseñar evaluaciones psicológicas forenses rigurosas, fundamentadas en la evidencia científica.
Identificar sesgos, limitaciones metodológicas y posibles distorsiones de la información.
Analizar críticamente informes periciales y valorar su calidad y validez probatoria.
Examinar una ratificación judicial real para comprender cómo se defienden y se cuestionan las conclusiones periciales.
Actualizar tus competencias mediante una formación flexible, en línea y orientada a la práctica profesional.
Existe la posibilidad de integrar la microcredencial en itinerarios acumulables hacia estudios de posgrado y máster.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
Desarrollar competencias para diseñar evaluaciones psicológicas forenses rigurosas, fundamentadas en la evidencia científica.
Identificar sesgos, limitaciones metodológicas y posibles distorsiones de la información.
Analizar críticamente informes periciales y valorar su calidad y validez probatoria.
Examinar una ratificación judicial real para comprender cómo se defienden y se cuestionan las conclusiones periciales.
Actualizar tus competencias mediante una formación flexible, en línea y orientada a la práctica profesional.
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Inicio
10 mar 2027
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20% dto.
Matrícula anticipada
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6
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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