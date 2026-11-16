Curs online d'Avaluació Psicològica Forense i Qualitat de la Prova
Presentació
Aquest curs ofereix una formació especialitzada en avaluació psicològica forense, centrada en el rigor científic, la qualitat metodològica i la validesa probatòria dels informes pericials. Mitjançant una aproximació aplicada, permet comprendre com es dissenya una avaluació rigorosa, com s'analitzen críticament les seves conclusions, i com es fonamenten tècnicament en el context judicial.
Aquest curs atorga una microcredencial.
per matrícula anticipada
Fracciona en quotes la teva formació permanent.
Si estudies aquesta microcredencial a la UOC, podràs:
Desenvolupar competències per dissenyar avaluacions psicològiques forenses rigoroses, fonamentades en l'evidència científica.
Identificar biaixos, limitacions metodològiques i possibles distorsions de la informació.
Analitzar críticament informes pericials i valorar-ne la qualitat i la validesa probatòria.
Examinar una ratificació judicial real per comprendre com es defensen i es qüestionen les conclusions pericials.
Actualitzar les teves competències mitjançant una formació flexible, en línia i orientada a la pràctica professional.
Hi ha la possibilitat d'integrar la microcredencial en itineraris acumulables cap a estudis de postgrau i màster.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
Desenvolupar competències per dissenyar avaluacions psicològiques forenses rigoroses, fonamentades en l'evidència científica.
Identificar biaixos, limitacions metodològiques i possibles distorsions de la informació.
Analitzar críticament informes pericials i valorar-ne la qualitat i la validesa probatòria.
Examinar una ratificació judicial real per comprendre com es defensen i es qüestionen les conclusions pericials.
Actualitzar les teves competències mitjançant una formació flexible, en línia i orientada a la pràctica professional.
Hi ha la possibilitat d'integrar la microcredencial en itineraris acumulables cap a estudis de postgrau i màster.
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Inici
10 març 2027
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20% dte.
Matrícula anticipada
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6
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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