La UOC, seleccionada como caso de estudio para redefinir globalmente la evaluación científica

La UOC es una de las once instituciones académicas de todo el mundo seleccionadas como caso de estudio inspirador para analizar una nueva manera global de valorar la investigación. Bajo el título Reimagining academic assessment: stories of innovation and change ('Repensar la evaluación académica: historias de innovación y cambio'), la iniciativa está coordinada por la organización de la Declaración de San Francisco (DORA), por la Asociación Europea de Universidades (EUA) y por la entidad SPARC Europe, centrada en impulsar el acceso abierto al conocimiento.

La elección de la UOC como uno de los casos de estudio de DORA significa un «buen impulso de legitimidad para seguir trabajando en una nueva forma de evaluar la investigación que reste importancia al factor de impacto de las revistas, y para que prevalezca el contenido de la investigación, incluyendo su impacto para la sociedad», indica Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación. «Caminar hacia una evaluación más pertinente te hace sentir que estás contribuyendo a una evaluación más justa y transparente, te conecta con la sociedad y te aleja de la clásica torre de marfil donde a veces nos situamos desde la academia», añade.

El punto de partida para la UOC fue en enero de 2019, cuando fue la primera universidad en toda España que firmó la Declaración de San Francisco (DORA), que actualmente cuenta con el apoyo de más de 2.100 organizaciones académicas de todo el mundo. DORA nació de la mano de un grupo de editores de revistas académicas reunidos en el encuentro anual de la American Society for Cell Biology en San Francisco en 2012. Sus impulsores pusieron de relieve la necesidad de cambiar el sistema actual de evaluación de la investigación, centrado en el factor de impacto, promoviendo que la valoración de la actividad científica esté basada en su calidad y no en la notoriedad de las revistas científicas donde se publica.