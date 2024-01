La UOC, seleccionada com a cas d'estudi per redefinir globalment l'avaluació científica

La UOC és una de les onze institucions acadèmiques de tot el món seleccionades com a cas d'estudi inspirador per analitzar una nova manera global de valorar la recerca. Sota el títol Reimagining academic assessment: stories of innovation and change ('Repensar l'avaluació acadèmica: històries d'innovació i canvi'), la iniciativa està coordinada per l'organització de la Declaració de San Francisco (DORA), per l'Associació Europea d'Universitats (EUA) i per l'entitat SPARC Europe, centrada a impulsar l'accés obert al coneixement.

La tria de la UOC com un dels casos d'estudi de DORA significa una «bona empenta de legitimitat per continuar treballant en una nova manera d'avaluar la recerca que resti importància al factor d'impacte de les revistes, i perquè prevalgui el contingut de la recerca, incloent-hi el seu impacte per a la societat», indica Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca. «Caminar cap a una avaluació més pertinent et fa sentir que estàs contribuint a una avaluació més justa i transparent, et connecta amb la societat i t'allunya de la clàssica torre d'ivori on a vegades ens situem des de l'acadèmia», afegeix.

El punt de partida per a la UOC va ser el gener del 2019, quan va ser la primera universitat en tot l'Estat espanyol que va signar la Declaració de San Francisco (DORA), que actualment té el suport de més de 2.100 organitzacions acadèmiques de tot el món. DORA va néixer de la mà d'un grup d'editors de revistes acadèmiques reunits en la trobada anual de l'American Society for Cell Biology a San Francisco el 2012. Els seus impulsors van posar en relleu la necessitat de canviar el sistema actual d'avaluació de la recerca, centrat en el factor d'impacte, promovent que la valoració de l'activitat científica sigui basada en la seva qualitat i no en la notorietat de les revistes científiques on és publicada.