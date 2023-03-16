Bots conversacionales educativos empáticos

El proyecto está "enfocado en mejorar la interacción con la tecnología", explica Elvis Ortega-Ochoa, del grupo de investigación de la UOC de Educación y TIC (Edul@b) —adscrito a la unidad de investigación sobre educación y aprendizaje en línea—. Para ello, cuenta con un sistema de detección del estado emocional y cognitivo del alumno, que se encuentra integrado en la programación del bot conversacional, que, gracias a ello, "detecta qué nivel de conocimientos previos tiene el estudiantado a través de preguntas sobre la cuestión que quieren resolver y detecta las emociones con las que se expresa el estudiantado", añade.

Gracias a esta capacidad para detectar de forma natural e imperceptible qué siente cada alumno, las respuestas que arroja el asistente virtual se ajustan a sus necesidades reales. "EduAIA se focaliza en la teoría educativa para mejorar las respuestas, fomentando un progresivo desarrollo de habilidades y al mismo tiempo ayudándole a regular sus emociones", subraya. De este modo, el docente no solo puede servirse de una útil herramienta para gestionar su relación con los alumnos en entornos de formación en línea, sino que puede conocer mejor el sentimiento general del grupo.

"El impacto que tendrá esta solución en el profesorado es grande", destaca Elvis Ortega-Ochoa, quien explica que EduAIA ofrecerá métricas que permitirán determinar qué alumnos necesitan más apoyo y seguimiento y quiénes pueden resolver sus dudas a través del bot conversacional sin mayor dificultad, lo que también permitirá a los alumnos agilizar su proceso formativo.

Con ello, se conseguirá el doble objetivo de aligerar la carga de trabajo de los docentes de educación en línea, que frecuentemente se encuentran con dificultades para gestionar el flujo de preguntas y comunicaciones que deben mantener con sus alumnos, mientras se contribuye a personalizar la experiencia formativa para hacerla más humana y centrada en las necesidades de cada alumno. "Uno de los retos para nosotros es garantizar que las respuestas del bot conversacional usando la IA generativa se ajusten a la teoría educativa validada", puntualiza el impulsor de este proyecto, que no busca sustituir la labor del docente, sino complementarla con tecnología adaptada a las características de cada programa formativo.

Una solución flexible

Los desarrolladores de EduAIA sugieren adaptar esta herramienta a cada asignatura, en el marco de los diferentes entornos educativos en los que se vaya a implementar. Todo ello, con un sistema que no requiera más que instalar un plugin para sincronizar el asistente virtual en plataformas como Moodle o Blackboard. "A través de la consola, el docente podrá cargar el contenido de la asignatura para personalizar elasistente virtual y, posteriormente, deberá seleccionar el modelo de interacción que mejor convenga al estudiante", apunta Elvis Ortega-Ochoa, quien avanza que se añadirán, más adelante, nuevos modelos de interacción que convivan con el inicial de andamiaje y desvanecimiento cognitivo y afectivo con el que se lanzará EduAIA al mercado.

En este sentido, el proyecto EduAIA es ambicioso a la hora de planificar su evolución y crecimiento. Ahora están en la fase de desarrollo y buscando colaborar con instituciones educativas de formación superior en línea y plataformas de aprendizaje en línea para probar la solución en diferentes entornos, mientras buscan financiación pública y privada para impulsar EduAIA.

"El programa SpinUOC ha sido un espacio para dar a conocer el proyecto y crear relaciones para conseguir fondos de financiación", reconoce el impulsor de la herramienta, quien destaca que esta iniciativa de la UOC "facilita el crecimiento de esta clase de proyectos, al hacernos llegar al público".

Probar la tecnología

A corto plazo, se busca testar EduAIA con al menos 5.000 estudiantes para recabar información que permita mejorar la herramienta. Por ahora, el prototipo ha probado su detección de emociones con 196 estudiantes, lo que ha permitido comprender mejor el potencial de la herramienta.

El proyecto está trabajando en su modelo de negocio y busca la colaboración de centros docentes en línea que quieran aprovechar el auge de la IA para mejorar sus procesos de comunicación y relación entre estudiantes y alumnos, pero con un enfoque personalizado para cada persona en función de sus situaciones particulares.



El proyecto EduAIA se enmarca en las misiones de investigación de la UOC "Educación a lo largo de la vida" y "Salud digital y bienestar planetario", y también favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: ODS 3 (salud y bienestar) y ODS 4 (educación de calidad).