Un bot de conversa amb IA facilita la formació en línia a estudiants i el seguiment al seu professoratEduAIA respon a preguntes d'estudiants i, al mateix temps, aporta dades al docent sobre els seus alumnes, com ara el seu estat emocional o les seves dificultats d'aprenentatge
El projecte ha estat un dels finalistes de l'SpinUOC 2025, programa d'emprenedoria de la UOC
Tot i que la formació en línia està consolidada a tots els nivells i cada vegada més l'alumnat i el professorat aprofiten la versatilitat i els beneficis d'aquest model, no està exempta de reptes. I un dels més urgents és la millora dels canals de comunicació entre tots dos, així com entre el mateix alumnat de la classe, perquè la comunicació sigui més àgil, eficient i enfocada a les necessitats de les parts.
Amb aquest context, la intel·ligència artificial (IA), i, específicament, els bots de conversa, emergeixen com a potencials eines que contribuirien a eliminar les barreres que encara perduren a l'hora de respondre a preguntes i dubtes o a establir una relació més fluida.
Algunes institucions educatives ja utilitzen bots de conversa per resoldre dubtesacadèmics, però aquests sistemes encara es comporten de manera robòtica, ja que deixen fora de l'equació la part emocional i afectiva. "No és el millor enfocament construir només assistents virtuals pedagògics, perquè l'estudiantat processa qualsevol informació o retroalimentació enviada de manera cognitiva i afectiva, de manera que la tecnologia no tan sols ha d'oferir suport cognitiu, sinó també suport en la regulació de les seves emocions", argumenta Elvis Ortega-Ochoa, doctor en Educació i TIC (E-learning) per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i impulsor d'EduAIA, un projecte que conjuga tecnologia amb educació, i que s'ha convertit en un dels vuit finalistes de l'SpinUOC 2025, programa d'emprenedoria de la Universitat.
Elvis Ortega presentant EduAIA en la final de l'SpinUOC el 26 de juny passat
“Hem de garantir que les respostes del bot fent servir la IA generativa s'ajustin a la teoria educativa validada”
Bots de conversa educatius empàtics
El projecte està "enfocat a millorar la interacció amb la tecnologia", explica Elvis Ortega-Ochoa, del grup de recerca de la UOC d'Educació i TIC (Edul@b) —adscrit a la unitat de recerca sobre educació i aprenentatge en línia—. En aquest sentit, compta amb un sistema de detecció de l'estat emocional i cognitiu de l'alumne, que es troba integrat en la programació del bot de conversa, que, gràcies a això, "detecta quin nivell de coneixements previs té l'estudiantat a través de preguntes sobre la qüestió que volen resoldre i detecta les emocions amb les quals s'expressa l'estudiantat", afegeix.
Gràcies a aquesta capacitat per detectar de manera natural i imperceptible què sent cada alumne, les respostes que llança l'assistent virtual s'ajusten a les seves necessitats reals. "EduAIA es focalitza en la teoria educativa per millorar les respostes, fomentant un desenvolupament d'habilitats progressiu i al mateix temps ajudant-lo a regular les seves emocions", subratlla. Així doncs, el docent no tan sols pot servir-se d'una eina útil per gestionar la seva relació amb els alumnes en entorns de formació en línia, sinó que pot conèixer millor el sentiment general del grup.
"L'impacte que tindrà aquesta solució en el professorat és gran", destaca Elvis Ortega-Ochoa, que explica que EduAIA oferirà mètriques que permetran determinar quins alumnes necessiten més suport i seguiment i quins poden resoldre els seus dubtes a través del bot de conversa sense grans dificultats, la qual cosa també permetrà als alumnes agilitzar el seu procés formatiu.
Amb això, s'aconseguirà el doble objectiu d'alleugerir la càrrega de treball dels docents d'educació en línia, que sovint es troben amb dificultats per gestionar el flux de preguntes i comunicacions que han de mantenir amb els seus alumnes, mentre es contribueix a personalitzar l'experiència formativa per fer-la més humana i centrada en les necessitats de cada alumne. "Un dels reptes per a nosaltres és garantir que les respostes del bot fent servir la IA generativa s'ajustin a la teoria educativa validada", puntualitza l'impulsor d'aquest projecte, que no intenta substituir la tasca del docent, sinó complementar-la amb tecnologia adaptada a les característiques de cada programa formatiu.
Una solució flexible
Els desenvolupadors d'EduAIA suggereixen adaptar aquesta eina a cada assignatura, en el marc dels diferents entorns educatius en què s'hagi d'implementar. Tot això, amb un sistema que només requereixi instal·lar un connector per sincronitzar l'assistent virtual en plataformes com Moodle o Blackboard. "A través de la consola, el docent podrà carregar el contingut de l'assignatura per personalitzar l'assistent virtual i, posteriorment, haurà de seleccionar el model d'interacció que li convingui més a l'estudiant", apunta Elvis Ortega-Ochoa, que avança que s'afegiran, més endavant, nous models d'interacció que convisquin amb l'inicial de bastimentada i esvaïment cognitiu i afectiu amb el qual es llançarà EduAIA al mercat.
En aquest sentit, el projecte EduAIA és ambiciós a l'hora de planificar la seva evolució i creixement. Ara estan en la fase de desenvolupament i volen col·laborar amb institucions educatives de formació superior en línia i plataformes d'aprenentatge en línia per provar la solució en diferents entorns, mentre busquen finançament públic i privat per impulsar EduAIA.
"El programa SpinUOC ha estat un espai per donar a conèixer el projecte i crear relacions per aconseguir fons de finançament", reconeix l'impulsor de l'eina, que destaca que aquesta iniciativa de la UOC "facilita el creixement d'aquesta classe de projectes, perquè ens fa arribar al públic".
Provar la tecnologia
A curt termini, es vol testar EduAIA amb almenys 5.000 estudiants per recollir informació que permeti millorar l'eina. Ara com ara, el prototip ha provat la seva detecció d'emocions amb 196 estudiants, la qual cosa ha permès comprendre millor el potencial de l'eina.
El projecte està treballant en el seu model de negoci i cerca la col·laboració de centres docents en línia que vulguin aprofitar l'auge de la IA per millorar els seus processos de comunicació i relació entre estudiants i alumnes, però amb un enfocament personalitzat per a cada persona en funció de les seves situacions particulars.
El projecte EduAIA s'emmarca en les missions de recerca de la UOC "Educació al llarg de la vida" i "Salut digital i benestar planetari", i també afavoreix els següents objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: ODS 3 (salut i benestar) i ODS 4 (educació de qualitat).
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La UOC investiga, amb una marcada especialització en l'àmbit digital, per incidir en la construcció de la societat del futur i contribuir a les transformacions necessàries per fer front als desafiaments globals.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen al voltant de cinc unitats de recerca per abordar cinc missions: Cultura per a una societat crítica, Educació al llarg de la vida, Salut digital i benestar planetari, Tecnologia ètica i humana i Transició digital i sostenibilitat.
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Els objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la transferència de coneixement de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.