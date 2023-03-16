Para ello, POWAR STEAM consta de un simulador climático y un miniordenador ambiental llamado P-Bit. El primero es una caja para el cultivo de plantas conectada a internet y dotada con sensores y actuadores que generan lluvia, frío o calor; condiciones climáticas que pueden configurarse a través de una plataforma digital que "compara el clima que han seleccionado con las condiciones de la caja" para reproducirlo y ver cómo esto afectaría a las plantas que se cultiven en ella, explica Zuloaga. Tanto el profesorado como el estudiantado pueden seleccionar en un mapa interactivo la región cuyo clima quieren simular en la caja que tendrán disponible en las aulas. "En algunas pruebas que hemos hecho, los estudiantes se divierten con el mapa, así que entender las latitudes, las zonas tropicales o que hay lugares del mundo con pocas horas de luz o de noche cada día son cosas que pueden aprender también para tener resiliencia climática", destaca el creador de este proyecto, que permite a los centros educativos generar, recopilar y compartir datos con otros colegios e institutos de cualquier lugar del mundo donde también estén utilizando su plataforma.

Aunque el simulador climático dio origen al proyecto, en la actualidad el foco principal de POWAR STEAM es el desarrollo y la implementación del P-Bit, ese miniordenador ambiental diseñado para el aula. Este dispositivo autónomo, fácil de usar y equipado con sensores integrados, permite al alumnado medir en tiempo real variables como temperatura, humedad del suelo, calidad del aire o luz. Ya se está utilizando en escuelas piloto como una herramienta transversal para trabajar la sostenibilidad desde distintas asignaturas, y responde a una demanda concreta del profesorado: contar con recursos accesibles, prácticos y alineados con el currículo educativo.

Versatilidad y adaptabilidad

Hasta el momento, el P-Bit se ha probado en ocho centros educativos: cinco en Cataluña y tres en Croacia, con más de 350 alumnos y 50 profesores participantes. El objetivo es alcanzar los 1.500 centros y 90.000 alumnos en los próximos cinco años. "Estamos desarrollando una plataforma colaborativa donde docentes, estudiantes y familias puedan compartir experimentos, generar datos abiertos y construir comunidad educativa en torno a la sostenibilidad", sostiene Pablo Zuloaga.

Para alcanzar esta capilaridad, POWAR STEAM incluye un conjunto de sensores y dispositivos preparados para generar los eventos y situaciones que hay que simular, pero, además, es compatible con sensores de terceros para que cada centro educativo, asignatura y profesor puedan exprimir al máximo sus capacidades. De hecho, Zuloaga explica que actualmente están entrenando un modelo de inteligencia artificial específico para que profesores y alumnos puedan plantear la situación concreta que desean simular y el algoritmo les aconseje la configuración específica del ordenador climático que deben realizar para obtenerla.

POWAR STEAM, que se erigió como uno de los finalistas del SpinUOC 2025, programa de la UOC de impulso de proyectos de emprendimiento, se constituye, según su creador, en un recurso innovador para docentes de cualquier asignatura que quieran involucrar a sus alumnos en procesos que tienen que ver con el futuro de la sociedad.

"Los niños lo disfrutan bastante, se sienten científicos. No es un juguete, pero lo parece", destaca Zuloaga sobre un proyecto que "despierta curiosidad" en los alumnos y permite convertirlos en "actores de cambio en el futuro". "De nada nos sirve decir a los niños que el cambio climático está ahí si no les dejamos que propongan soluciones y vean que pueden hacer algo para cambiar el mundo", zanja.



Este proyecto emprendedor se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo responsables, 13. Acción por el clima, 14. Vida submarina y 15. Vida de ecosistemas terrestres.