Un projecte emprenedor porta la lluita contra el canvi climàtic a les aules a través de l'experimentacióPOWAR STEAM permet a professorat i alumnat simular condicions climàtiques, experimentar amb dades reals i fomentar competències digitals i ambientals a l'aula
El projecte ha estat un dels finalistes del programa d'emprenedoria SpinUOC 2025
La ciència fa dècades que alerta dels riscos del canvi climàtic derivat de l'escalfament global. Però només les més altes instàncies científiques disposen de models apropiats per entendre en profunditat la magnitud d'un conjunt de fenòmens que, a més, lluiten en l'actualitat contra les notícies falses i la desinformació que envolten les polítiques i mesures per frenar l'escalfament global i protegir les regions i les persones que s'estima que es veuran més perjudicades pel canvi climàtic.
Amb aquest context de fons neix POWAR STEAM, una empresa emergent que ha dissenyat un simulador climàtic enfocat a la docència perquè els estudiants puguin comprendre millor les vicissituds del canvi climàtic. "El projecte parteix d'un simulador de climes pensat per a agricultors que vulguin comprendre el clima del futur en diferents ciutats, perquè, com apunta un estudi de l'ETH Zurich, el 2050 Barcelona i Madrid podrien tenir el clima de Marràqueix. Vaig pensar: com podem ajudar els agricultors a provar avui les plantes del futur en un clima canviant?", explica Pablo Zuloaga, participant d'EduTECH Emprèn i fundador de POWAR STEAM, un projecte l'enfocament del qual va canviar de "portar eines als agricultors, a portar-les a les escoles perquè experimentin i recopilin dades que, en el futur, també puguin ser útils per al sector agrícola", afegeix.
Pablo Zuloaga presentant POWAR STEAM a l'SpinUOC 2025
Aprendre experimentant
El projecte planteja un enfocament STEAM —sigles en anglès de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques— "perquè l'alumnat no tan sols entengui i memoritzi els problemes, sinó que també s'atreveixi a resoldre'ls. Que puguin proposar solucions reals a través de dades i tecnologies emergents", apunta.
“Perquè l'alumnat no tan sols entengui i memoritzi els problemes, sinó que també s'atreveixi a resoldre'ls”
En aquest sentit, POWAR STEAM consta d'un simulador climàtic i un miniordinador ambiental anomenat P-Bit. El primer és una caixa per al cultiu de plantes connectada a internet i dotada amb sensors i actuadors que generen pluja, fred o calor; condicions climàtiques que es poden configurar a través d'una plataforma digital que "compara el clima que han seleccionat amb les condicions de la caixa" per reproduir-lo i veure com això afectaria les plantes que s'hi conreïn, explica Zuloaga. Tant el professorat com l'estudiantat poden seleccionar en un mapa interactiu la regió el clima de la qual volen simular en la caixa que tindran disponible a les aules. "En algunes proves que hem fet, els estudiants es diverteixen amb el mapa, així que entendre les latituds, les zones tropicals o que hi ha llocs del món amb poques hores de llum o de nit cada dia són coses que poden aprendre també per tenir resiliència climàtica", destaca el creador d'aquest projecte, que permet als centres educatius generar, recopilar i compartir dades amb altres escoles i instituts de qualsevol lloc del món on també facin servir la seva plataforma.
Encara que el simulador climàtic va donar origen al projecte, en l'actualitat el focus principal de POWAR STEAM és el desenvolupament i la implementació del P-Bit, aquest miniordinador ambiental dissenyat per a l'aula. Aquest dispositiu autònom, fàcil d'utilitzar i equipat amb sensors integrats, permet a l'alumnat mesurar en temps real variables com ara temperatura, humitat del sòl, qualitat de l'aire o llum. Ja es fa servir en escoles pilot com una eina transversal per treballar la sostenibilitat des de diferents assignatures, i respon a una demanda concreta del professorat: comptar amb recursos accessibles, pràctics i alineats amb el currículum educatiu.
Versatilitat i adaptabilitat
Fins ara, el P-Bit s'ha provat en vuit centres educatius: cinc a Catalunya i tres a Croàcia, amb més de 350 alumnes i 50 professors participants. L'objectiu és aconseguir 1.500 centres i 90.000 alumnes en els pròxims cinc anys. "Estem desenvolupant una plataforma col·laborativa en què docents, estudiants i famílies puguin compartir experiments, generar dades obertes i construir comunitat educativa entorn de la sostenibilitat", sosté Pablo Zuloaga.
Per aconseguir aquesta capil·laritat, POWAR STEAM inclou un conjunt de sensors i dispositius preparats per generar els esdeveniments i les situacions que cal simular, però, a més, és compatible amb sensors de tercers perquè cada centre educatiu, assignatura i professor puguin esprémer al màxim les seves capacitats. De fet, Zuloaga explica que actualment estan entrenant un model d'intel·ligència artificial específic perquè professors i alumnes puguin plantejar la situació concreta que volen simular i l'algoritme els aconselli la configuració específica de l'ordinador climàtic que han de posar per obtenir-la.
POWAR STEAM, que es va erigir en un dels finalistes de l'SpinUOC 2025, programa de la UOC d'impuls de projectes d'emprenedoria, es constitueix, segons el seu creador, en un recurs innovador per a docents de qualsevol assignatura que vulguin involucrar els seus alumnes en processos que tenen a veure amb el futur de la societat.
"Els nens el gaudeixen bastant, se senten científics. No és una joguina, però ho sembla", destaca Zuloaga sobre un projecte que "desperta curiositat" en els alumnes i permet convertir-los en "actors de canvi en el futur". "No ens serveix de res dir als nens que el canvi climàtic és aquí si no els deixem que proposin solucions i vegin que poden fer alguna cosa per canviar el món", conclou.
Aquest projecte emprenedor s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: 2. Fam zero, 3. Salut i benestar, 4. Educació de qualitat, 6. Aigua neta i sanejament, 7. Energia assequible i no contaminant, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 12. Producció i consum responsables, 13. Acció pel clima, 14. Vida submarina i 15. Vida d'ecosistemes terrestres.
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