Queremos crear en el ecosistema de los pódcast un espacio de reflexión sobre la educación superior, especialmente sobre temas que suelen quedar en los márgenes, como la igualdad, la diversidad y la inclusión, dando voz a todos los colectivos universitarios para que compartan los retos que observan y las soluciones que proponen", detalla Olivella.

La percepción de la brillantez

Según un estudio de universidades estadounidenses, a los seis años las chicas se vuelven menos propensas que los chicos a asociar brillantez o genialidad a su género. Partiendo de esta premisa, la nueva edición de UniCorners, titulada "Los estereotipos de la brillantez y su impacto en la educación", abordará los prejuicios sobre la brillantez, por qué las niñas se vuelven menos propensas a asociarla a su sexo, a qué factores se debe este cambio o qué impacto produce en su futuro.

El nuevo capítulo contará con la participación de Lorena Fernández, ingeniera informática, directora de identidad digital de la Universidad de Deusto y divulgadora científica; Milagros Sáinz, investigadora líder del grupo Género y TIC (GenTIC), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, y Estela Ortiz, analista cultural y comunicadora, experta en cultura digital, audiovisual y feminismo, responsable del programa Club de serias, del Primavera Sound. Conducirá el pódcast Irene Lapuente, cofundadora y directora de La Mandarina de Newton, una empresa que hibrida ciencia y tecnología con otras disciplinas para la formación y divulgación.

"Necesitamos un cambio radical en la construcción de género y de expectativas sesgadas, ya que para que una mujer pueda permitirse el lujo de ser mediocre, debe haber un entorno que deje de exigirle la excelencia en todo lo que hace. Hasta que el sistema no premie por igual a una mujer mediocre que a un hombre mediocre, las mujeres no podrán empezar a serlo tranquilamente", señala Ortiz.

Premios de Ciencia y Género

Además de una nueva edición del pódcast UniCorners, el 14 de febrero la UOC acogerá en su sede institucional de Barcelona –a partir de las 15:30 h.– la entrega de sus Premios de Ciencia y Género. En concreto, en el evento tendrá lugar el otorgamiento de tres galardones con sus diversas categorías.

Por su parte, la Unidad de Igualdad entregará los Premios a los Mejores Trabajos Finales con Perspectiva de Género. "El objetivo es promover que el estudiantado conozca y aprenda a investigar con perspectiva de género en su ámbito de estudio", relata Maria Olivella. Además, la cita acogerá los Premios Equit@t, de vídeo en género y tecnología —dirigidos a escolares y a creadores amateurs o profesionales—, impulsados por los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación; y los Premios Cecilia Castaño, que organiza el grupo de investigación GenTIC para premiar investigaciones sobre igualdad de género en las TIC, así como en la ciencia y la tecnología en general. Sobre este último, Milagros Sáinz señala que se trata de "dar visibilidad a la investigación sobre las desigualdades de género en los ámbitos de la ciencia y la tecnología a lo largo de diferentes etapas de la vida, desde una perspectiva interseccional, porque muchas de las desigualdades de género se agrandan o minimizan cuando tenemos en cuenta otros factores de desigualdad".

Con respecto al contexto de las mujeres en la ciencia, Sáinz reflexiona que "hay pocas en los puestos más altos de la actividad científica porque se las sigue penalizando por tener cualidades que se han considerado 'masculinas', ya que durante siglos ha imperado un modelo patriarcal que ha privilegiado a los hombres, con independencia de sus cualidades". Así, la investigadora confirma que las niñas desde edades muy tempranas aprenden que "diferentes personas de su entorno no las consideran lo suficientemente aptas para desarrollar interés por la ciencia y la tecnología, a pesar de sus capacidades".

La investigadora líder de GenTIC indica que "si ya es difícil entrar en un ámbito tan masculinizado como la investigación científica, mantenerse en un ambiente donde una no se sienta parte o no sea tenida en cuenta para realizar actividades incluso cotidianas, más aún lo es competir muchas veces en desigualdad de condiciones que los compañeros o ser cuestionada de forma continuada a lo largo de la carrera".

Charlas para inspirar a escolares a ser científicas y Wikimaratón

A la celebración del 11F por parte de la UOC se sumarán otras 10 expertas de esta universidad, a través de la iniciativa de Científiques, ofreciendo charlas y talleres para escolares en municipios catalanes, en una iniciativa de la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación. En concreto, estarán presentes en centros educativos de Cataluña cinco estudiantes de doctorado —Vanessa Judith Barreira, Patricia Jurado, Asli Konaç, Shannon O'Brien y Athifah Utami—, así como Lucía Campanella, del Laboratorio de Estudios Literarios Globales ( GlobaLS ), del IN3 y de los Estudios de Artes y Humanidades; Gemma Chiva, co-investigadora principal del NUTRALiSS Research Group, y Carola Domènech, del Barcelona Interdisciplinary Research Group on Planetary Health (BITAL), ambas de los Estudios de Ciencias de la Salud; Marta Gatnau, del grupo Wireless Networks Research Lab (WINE), adscrito al IN3 y a los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, y Zora Kovacic, del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab), del IN3 y de los Estudios de Economía y Empresa.

A todo ello hay que añadir que la UOC participará en una Wikimaratón de mujer y ciencia, que impulsa el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), con la colaboración de Viquidones de la Universidad Pompeu Fabra y Amical Wikimedia, en una sesión tanto presencial en el PRBB como en línea el mismo 11 de febrero, a partir de las 17 h. El objetivo es reivindicar y visibilizar a las mujeres científicas en la Wikipedia, creando, traduciendo y mejorando sus páginas con contribuciones femeninas a la ciencia.

En definitiva, la cita del 11F es importante para "hacer un esfuerzo para que las nuevas generaciones conozcan las aportaciones y contribuciones de las mujeres a los avances científicos. Recurrir a efemérides es un buen recurso para compartir aspectos destacados de la vida y obra de mujeres que han contribuido con su talento y creatividad a distintos avances", reflexiona Milagros Sáinz. Además, "es fundamental poner al alcance de la juventud más ejemplos de mujeres relevantes, pero también cercanas que puedan servir de fuente de inspiración y modelo a seguir. Las mujeres no solo son una fuente de inspiración para otras mujeres, sino también para los hombres", concluye.