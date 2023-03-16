11F: la UOC reivindica el paper de les dones en la ciènciaLa Unitat d'Igualtat llança una nova edició del pòdcast UniCorners, sobre els estereotips de gènere relacionats amb la brillantor en l'educació
La UOC lliura els seus Premis de Ciència i Gènere a estudiantat universitari, personal investigador i escolars, entre altres perfils
Deu expertes de la Universitat participaran en xerrades per fomentar vocacions científiques entre escolars i la UOC se suma a una Viquimarató
"L'11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, és una data internacional que visibilitza l'exclusió històrica de les dones i les nenes en la creació de coneixement. Entre les responsables d'aquesta exclusió hi ha les universitats, institucions en les quals hem d'afavorir que es repari aquesta situació de discriminació", assenyala Maria Olivella, directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La UOC, tal com ha fet en edicions anteriors, s'afegeix així a l'11F per fer visible el paper imprescindible de la dona en la ciència, amb diverses iniciatives per reflexionar sobre aquesta situació, premiar els assoliments i destacar les bones pràctiques.
Amb motiu de l'efemèride, aprovada el 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides a fi de reconèixer la tasca de les dones en la comunitat científica i tecnològica, la UOC publicarà un capítol nou del pòdcast UniCorners, a través de la Unitat d'Igualtat, amb el suport dels UOC Labs. L'emissió —disponible l'11 de febrer a través d'Amazon music, Apple, Ivoox i Spotify— vol explorar els reptes als quals s'enfronten les universitats des d'una perspectiva feminista i interseccional, és a dir, reconeixent les diferents formes d'opressió, discriminació i privilegi, a través de diàlegs amb persones expertes, activistes, estudiants, graduades i acadèmiques.
“És fonamental posar a l'abast de la joventut més exemples de dones rellevants, però també del nostre entorn que puguin servir de font d'inspiració i model que cal seguir”
"Volem crear en l'ecosistema dels pòdcasts un espai de reflexió sobre l'educació superior, especialment sobre temes que acostumen a quedar als marges, com la igualtat, la diversitat i la inclusió, donant veu a tots els col·lectius universitaris perquè comparteixin els reptes que observen i les solucions que proposen", detalla Olivella.
La percepció de la brillantor
Segons un estudi d'universitats estatunidenques, als sis anys les noies es tornen menys propenses que els nois a associar brillantor o genialitat al seu gènere. Partint d'aquesta premissa, la nova edició d'UniCorners, titulada "Els estereotips de la brillantor i el seu impacte en l'educació", abordarà els prejudicis sobre la brillantor, per què les nenes es tornen menys propenses a associar-la al seu sexe, quins factors provoquen aquest canvi o quin impacte produeix en el seu futur.
En aquest nou capítol, hi participaran Lorena Fernández, enginyera informàtica, directora d'identitat digital de la Universitat de Deusto i divulgadora científica; Milagros Sáinz, investigadora líder del grup Gènere i TIC (GenTIC), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, i Estela Ortiz, analista cultural i comunicadora, experta en cultura digital, audiovisual i feminisme, responsable del programa Club de serias, del Primavera Sound. Conduirà el pòdcast Irene Lapuente, cofundadora i directora de La Mandarina de Newton, una empresa que hibrida ciència i tecnologia amb altres disciplines per a la formació i la divulgació.
"Necessitem un canvi radical en la construcció de gènere i d'expectatives esbiaixades, ja que perquè una dona pugui permetre's el luxe de ser mediocre, ha d'haver-hi un entorn que deixi d'exigir-li l'excel·lència en tot el que fa. Fins que el sistema no premiï de la mateixa manera una dona mediocre que un home mediocre, les dones no podran començar a ser-ho tranquil·lament", assenyala Ortiz.
Premis de Ciència i Gènere
A més d'una nova edició del pòdcast UniCorners, el 14 de febrer se celebrarà a la seu institucional de la UOC de Barcelona –a partir de las 15.30– el lliurament dels seus Premis de Ciència i Gènere. En concret, durant l'esdeveniment tindrà lloc l'atorgament de tres guardons amb les seves diverses categories.
Per la seva part, la Unitat d'Igualtat lliurarà els Premis als Millors Treballs Finals amb Perspectiva de Gènere. "L'objectiu és promoure que l'estudiantat conegui i aprengui a investigar amb perspectiva de gènere en el seu àmbit d'estudi", relata Maria Olivella. A més, durant la cita també es concediran els Premis Equit@t, de vídeo en gènere i tecnologia —dirigits a escolars i a creadors amateurs o professionals—, impulsats pels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; i els Premis Cecilia Castaño, que organitza el grup de recerca GenTIC per premiar recerques sobre igualtat de gènere en les TIC, així com en la ciència i la tecnologia en general. Sobre aquest últim premi, Milagros Sáinz assenyala que es tracta de "donar visibilitat a la recerca sobre les desigualtats de gènere en els àmbits de la ciència i la tecnologia al llarg de diferents etapes de la vida, des d'una perspectiva interseccional, perquè moltes de les desigualtats de gènere augmenten o disminueixen quan tenim en compte altres factors de desigualtat".
Pel que fa al context de les dones en la ciència, Sáinz reflexiona que "n'hi ha poques en els llocs més alts de l'activitat científica perquè se les continua penalitzant pel fet de tenir qualitats que s'han considerat 'masculines', ja que durant segles ha imperat un model patriarcal que ha privilegiat els homes, amb independència de les seves qualitats". Així, la investigadora confirma que les nenes des d'edats molt primerenques aprenen que "diferents persones del seu entorn no les consideren prou aptes per desenvolupar interès per la ciència i la tecnologia, malgrat les seves capacitats".
La investigadora líder de GenTIC indica que "si ja és difícil entrar en un àmbit tan masculinitzat com la recerca científica, mantenir-se en un ambient en què una no se senti part o no sigui tinguda en compte per dur a terme activitats fins i tot quotidianes, encara és més complicat competir, moltes vegades en desigualtat de condicions respecte dels companys, o ser qüestionada de manera contínua al llarg de la carrera".
Xerrades per inspirar escolars a ser científiques i Viquimarató
En la celebració que organitza la UOC per a l'11F, també hi participaran 10 expertes més de la Universitat, a través de la iniciativa de Científiques, oferint xerrades i tallers per a escolars en municipis catalans, en una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. En concret, estaran presents en centres educatius de Catalunya cinc estudiants de doctorat —Vanessa Judith Barreira, Patricia Jurado, Asli Konaç, Shannon O'Brien i Athifah Utami—, així com Lucía Campanella, del Laboratori d'Estudis Literaris Globals (GlobaLS), de l'IN3 i dels Estudis d'Arts i Humanitats; Gemma Chiva, co-investigadora principal del NUTRALiSS Research Group, i Carola Domènech, del Barcelona Interdisciplinary Research Group on Planetary Health (BITAL), totes dues dels Estudis de Ciències de la Salut; Marta Gatnau, del grup Wireless Networks Research Lab (WINE), adscrit a l'IN3 i als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i Zora Kovacic, del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA Lab), de l'IN3 i dels Estudis d'Economia i Empresa.
A tot això cal afegir-hi que la UOC col·laborarà en una Viquimarató de dona i ciència, que impulsa el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb la col·laboració de Viquidones de la Universitat Pompeu Fabra i Amical Wikimedia, en una sessió tant presencial al PRBB com en línia el mateix 11 de febrer, a partir de les 17h. L'objectiu és reivindicar i visibilitzar les dones científiques a la Viquipèdia, creant, traduint i millorant les seves pàgines amb contribucions femenines a la ciència.
En definitiva, la cita de l'11F és important per "fer un esforç perquè les noves generacions coneguin les aportacions i contribucions de les dones als avenços científics. Recórrer a efemèrides és un bon recurs per compartir aspectes destacats de la vida i l'obra de dones que han contribuït amb el seu talent i creativitat a diferents avenços", reflexiona Milagros Sáinz. A més, "és fonamental posar a l'abast de la joventut més exemples de dones rellevants, però també del nostre entorn que puguin servir de font d'inspiració i model que cal seguir. Les dones no només són una font d'inspiració per a altres dones, sinó també per als homes", conclou.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.