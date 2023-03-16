La UOC, universidad comprometida con la lucha contra las violencias machistas, da un paso más para saber qué conocimientos tiene el estudiantado sobre esta cuestión. Por este motivo, ha puesto en marcha la Diagnosis de violencias machistas, un estudio al que han respondido 2.239 personas y que ha sido posible gracias a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Con motivo del 25N, y en un acto celebrado en la sede de la UOC el 24 de noviembre, se han compartido los resultados de este trabajo. Destaca, por ejemplo, que el 48 % de los encuestados consideran que la universidad responde a las denuncias de acoso "con una velocidad adecuada" y un 26 % afirma que lo hace "muy rápido". La UOC tiene un compromiso de respuesta de un máximo de tres días hábiles, a contar desde la recepción de la solicitud de intervención por parte de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión.

"Este elevado porcentaje sugiere una valoración positiva del sistema de respuesta, aspecto fundamental para generar confianza en la comunidad universitaria y fomentar el uso de este sistema en caso de necesidad", explica Maria Olivella , directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la UOC.

El estudio también destaca que la UOC cuenta con un ecosistema consolidado de recursos, protocolos y mecanismos de actuación para prevenir, detectar y abordar situaciones de discriminación y acoso sexual. Son ejemplo de ello el protocolo de actuación contra las violencias machistas y LGTBI-fóbicas y otros canales de denuncia, que conforman un marco de actuación que el estudiantado identifica como existente y accesible.

El protocolo se ha convertido en un sistema de respuesta que va más allá de la denuncia y permite la activación de atención psicosocial, la asesoría y el seguimiento del caso, junto con el establecimiento de medidas cautelares o reparadoras, además de ofrecer un canal directo y abierto a toda la comunidad UOC y a los colaboradores y contratistas.