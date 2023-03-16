La UOC presenta la Diagnosis de violencias machistas realizada entre el estudiantadoEl 74 % de los estudiantes encuestados consideran que la universidad atiende a las denuncias de acoso con un tiempo de respuesta adecuado o rápido
La UOC, universidad comprometida con la lucha contra las violencias machistas, da un paso más para saber qué conocimientos tiene el estudiantado sobre esta cuestión. Por este motivo, ha puesto en marcha la Diagnosis de violencias machistas, un estudio al que han respondido 2.239 personas y que ha sido posible gracias a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Con motivo del 25N, y en un acto celebrado en la sede de la UOC el 24 de noviembre, se han compartido los resultados de este trabajo. Destaca, por ejemplo, que el 48 % de los encuestados consideran que la universidad responde a las denuncias de acoso "con una velocidad adecuada" y un 26 % afirma que lo hace "muy rápido". La UOC tiene un compromiso de respuesta de un máximo de tres días hábiles, a contar desde la recepción de la solicitud de intervención por parte de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión.
"Este elevado porcentaje sugiere una valoración positiva del sistema de respuesta, aspecto fundamental para generar confianza en la comunidad universitaria y fomentar el uso de este sistema en caso de necesidad", explica Maria Olivella, directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la UOC.
El estudio también destaca que la UOC cuenta con un ecosistema consolidado de recursos, protocolos y mecanismos de actuación para prevenir, detectar y abordar situaciones de discriminación y acoso sexual. Son ejemplo de ello el protocolo de actuación contra las violencias machistas y LGTBI-fóbicas y otros canales de denuncia, que conforman un marco de actuación que el estudiantado identifica como existente y accesible.
El protocolo se ha convertido en un sistema de respuesta que va más allá de la denuncia y permite la activación de atención psicosocial, la asesoría y el seguimiento del caso, junto con el establecimiento de medidas cautelares o reparadoras, además de ofrecer un canal directo y abierto a toda la comunidad UOC y a los colaboradores y contratistas.
Aspectos de mejora
Pese a la valoración positiva de la respuesta por parte de la institución, el estudio señala que un 59 % de los estudiantes encuestados desconocen la existencia del protocolo, y un 58 % no sabe qué hacer ante una situación de acoso. Este es el principal reto de la estrategia institucional en el próximo periodo.
"El hecho de que el 74 % de los estudiantes encuestados consideren, en general, que la UOC responde a las denuncias con rapidez sugiere una valoración positiva de la intención y la capacidad de respuesta. Sin embargo, el dato de desconocimiento nos obliga a actuar con urgencia. Nuestro reto no es solo tener la herramienta, sino garantizar que toda la comunidad la conozca y sepa utilizarla", explica Olivella.
Violencias machistas en entornos virtuales
Otro elemento destacado de la Diagnosis de violencias machistas es el hecho de incorporar las particularidades de la violencia en entornos digitales de aprendizaje, un ámbito especialmente relevante para una universidad pionera en enseñanza en línea como la UOC. El estudio distingue entre los términos en línea e in situ para identificar los espacios en los que han podido producirse situaciones de violencia o acoso. De este apartado, destaca que un 42,21 % de los hombres encuestados piensan que "el entorno virtual como espacio de aprendizaje contribuye a reducir las violencias machistas y LGTBI-fóbicas". En el caso de las mujeres, el porcentaje es más elevado y supera la mitad: un 50,5 % de las mujeres encuestadas consideran que este entorno "ayuda a reducir las violencias".
Para Olivella, "estos datos confirman que existe una base sólida sobre la que podemos seguir trabajando en formación, sensibilización y difusión de los recursos existentes".
Compromiso con la prevención y el abordaje de las violencias machistas
En 2008, la UOC creó la Unidad de Igualdad, una entidad que tenía el objetivo de desarrollar las futuras políticas de igualdad en materia de género en la universidad. Actualmente, se denomina Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión, y su función es velar por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, incluyendo a las personas que se definen como LGTBIQ+, así como combatir las situaciones de acoso sexual y de discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad o expresión de género.
La UOC cuenta con la Normativa contra el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo, de orientación sexual y de identidad y/o expresión de género y con el Protocolo para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, de orientación sexual y de identidad y/o expresión de género, que en los últimos años ha evolucionado para ganar alcance en prevención, incorporar canales de consulta y denuncia y crear nuevos recursos de acompañamiento y atención, como el pionero servicio de atención psicológica a las víctimas. Además, la institución cuenta con el Plan de igualdad de género (2023-2025), que incluye más de cien acciones orientadas a impulsar la igualdad de género en todos los ámbitos de la universidad. Precisamente, la encuesta se enmarca en la evaluación del Plan de igualdad, y los resultados se integrarán en el nuevo Plan de igualdad, diversidad e inclusión en el que se está trabajando actualmente con el objetivo de seguir mejorando.