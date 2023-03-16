La UOC presenta la Diagnosi de violències masclistes feta entre l'estudiantatEl 74 % dels estudiants enquestats consideren que la Universitat atén les denúncies d'assetjament amb un temps de resposta adequat o ràpid
La UOC, universitat compromesa amb la lluita contra les violències masclistes, fa un pas més per saber quins coneixements té l'estudiantat sobre aquesta qüestió. És per això que ha posat en marxa la Diagnosi de violències masclistes, un estudi que han respost 2.239 persones i que ha estat possible gràcies al finançament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat. Amb motiu del 25N, i en un acte celebrat a la seu de la Universitat el 24 de novembre, s'han compartit els resultats d'aquest treball. Destaca, per exemple, que el 48 % dels enquestats consideren que la Universitat respon a les denúncies d'assetjament "amb una velocitat adequada" i un 26 % afirma que ho fa "molt ràpidament". La UOC té un compromís de resposta d'un màxim de tres dies hàbils, a comptar de la recepció de la sol·licitud d'intervenció per part de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió.
"Aquest elevat percentatge suggereix una valoració positiva del sistema de resposta, aspecte fonamental per generar confiança en la comunitat universitària i fomentar l'ús d'aquest sistema en cas de necessitat", explica Maria Olivella, directora de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió de la UOC.
L'estudi també destaca que la UOC disposa d'un ecosistema consolidat de recursos, protocols i mecanismes d'actuació per prevenir, detectar i abordar situacions de discriminació i d'assetjament sexual. En són exemple el protocol d'actuació contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i altres canals de denúncia, que formen un marc d'actuació que l'estudiantat identifica com a existent i accessible.
El protocol ha esdevingut un sistema de resposta que va més enllà de la denúncia i permet l'activació d'atenció psicosocial, l'assessoria i el seguiment del cas, juntament amb l'establiment de mesures cautelars o reparadores, a més d'oferir un canal directe i obert a tota la comunitat UOC i als col·laboradors i contractistes.
Aspectes de millora
Malgrat la valoració positiva de la resposta per part de la institució, l'estudi assenyala que un 59 % dels estudiants enquestats desconeixen l'existència del protocol, i un 58 % no sap què ha de fer davant d'una situació d'assetjament. Aquest és el repte principal de l'estratègia institucional en el pròxim període.
"El fet que el 74 % dels estudiants enquestats considerin, en general, que la Universitat respon a les denúncies amb rapidesa suggereix una valoració positiva de la intenció i la capacitat de resposta. No obstant això, la dada de desconeixement ens obliga a actuar amb urgència. El nostre repte no és només tenir l'eina, sinó garantir que tota la comunitat la conegui i la sàpiga utilitzar", explica Olivella.
Violències masclistes en entorns virtuals
Un altre element destacat de la Diagnosi de violències masclistes és el fet que incorpori les particularitats de la violència en entorns digitals d'aprenentatge, un àmbit especialment rellevant per a una universitat pionera en ensenyament en línia com la UOC. L'estudi distingeix entre els termes en línia i in situ per identificar els espais on s'han pogut produir situacions de violència o assetjament. D'aquest apartat, destaca que un 42,21 % dels homes enquestats pensen que "l'entorn virtual com a espai d'aprenentatge contribueix a reduir les violències masclistes i LGTBI-fòbiques". En el cas de les dones, el percentatge és més elevat i arriba a més de la meitat: un 50,5 % de les dones enquestades consideren que aquest entorn "ajuda a reduir les violències".
Per a Olivella, "aquestes dades confirmen que hi ha una base sòlida sobre la qual podem continuar treballant en formació, sensibilització i difusió dels recursos existents".
Compromís amb la prevenció i l'abordatge de les violències masclistes
L'any 2008, la UOC va crear la Unitat d'Igualtat, una entitat que havia de desenvolupar les futures polítiques d'igualtat en matèria de gènere a la Universitat. Actualment, s'anomena Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió, i la seva funció és vetllar per la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, incloent-hi les persones que es defineixen com a LGTBIQ+, a més de combatre les situacions d'assetjament sexual i de discriminació per raó de sexe, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
La UOC disposa de la Normativa contra l'assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual i d'identitat i/o expressió de gènere i del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, d'orientació sexual i d'identitat i/o expressió de gènere, que els darrers anys ha evolucionat per guanyar abast en prevenció, incorporar canals de consulta i denúncia i crear nous recursos d'acompanyament i atenció, com ara el pioner servei d'atenció psicològica a les víctimes. A més, la institució disposa del Pla d'igualtat de gènere (2023-2025), que inclou més de cent accions orientades a impulsar la igualtat de gènere en tots els àmbits de la Universitat. Precisament, l'enquesta s'emmarca en l'avaluació del Pla d'igualtat, i els resultats s'integraran en el nou Pla d'igualtat, diversitat i inclusió en què es treballa actualment amb l'objectiu de continuar millorant.