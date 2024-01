El ciberassetjament entre la joventut



Sobre el ciberassetjament entre joves, hi ha dades que mostren com les noies poden ser més víctimes de determinats tipus de delictes. Segons la professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Irene Montiel, a Espanya, les dades recollides pel Sistema Estadístic de Criminalitat (SEC) dels fets coneguts i registrats per les forces i els cossos de seguretat de l'Estat sobre cibercriminalitat del 2020 indiquen que les dones experimenten més victimitzacions per ciberdelictes sexuals que els homes. Montiel va participar com a investigadora en un informe de Save the Children del 2019 anomenat Violència viral, en el qual es posa de manifest que "qualsevol nen, nena o adolescent pot ser víctima de violència en línia", però que "en general les noies solen patir més violència cibernètica que els nois". A més a més, diferents estudis internacionals apunten que "les noies són en major mesura víctimes de ciberatacs de tipus sexual i presenten més risc de patir sèxting coercitiu o difusió inconsentida d'imatges sexuals".

Montiel, també investigadora del grup de recerca Sistema de Justícia Penal (VICRIM), destaca que hi ha evidències en estudis que demostren que les noies pateixen més "ciberagressions directes" que els nois en l'àmbit de la ciberviolència de parella entre adolescents, com ara els insults i les amenaces. La professora destaca també els resultats de l'informe d'Unicef Impacte de la tecnologia en l'adolescència: relacions, riscos i oportunitats. Un estudi comprensiu i inclusiu per a l'ús saludable de les TRIC. "En l'estudi s'estima en un 33,6 % la taxa de victimització d'assetjament escolar, i en un 22,5 % la de ciberassetjament." En noies la taxa és d'un 12,7 %, més elevada que la dels nois, un 8,7 %. Aquest panorama té conseqüències importants en salut mental, que fan que augmentin els diagnòstics de depressió i els pensaments suïcides.