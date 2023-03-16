Según Mireia Riera, directora del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta de la UOC, los inversores "podrán acceder a un portafolios de proyectos tecnológicos innovadores, alineados con los valores de la UOC, es decir, comprometidos con el conocimiento y la tecnología, con un fuerte componente de impacto social con viabilidad comercial".

Por lo tanto, el evento facilitará a los asistentes el contacto directo con emprendedores comprometidos con sus proyectos y también con la sociedad. "Gracias al foro favoreceremos sinergias entre emprendedores e inversores y oportunidades de negocio", señala Riera.

Impulso decisivo para proyectos emprendedores

Los proyectos emprendedores que participarán en el Foro de Inversión recibirán una preparación previa a través de sesiones de mentoría especializada, enfocadas a mejorar su estrategia de captación de inversores y a optimizar sus pitches. El objetivo es que los proyectos tengan la oportunidad de presentar sus propuestas ante inversores, con el fin de favorecer el acceso a financiación y a contactos estratégicos que contribuirán al crecimiento de sus iniciativas.

Para Mireia Riera, la combinación de mentorías, presentaciones y espacio de relación contribuirá "al establecimiento de conexiones estratégicas, lo que se traducirá en oportunidades concretas de financiación y colaboración. Este apoyo integral permitirá impulsar el crecimiento y la escalabilidad de los proyectos, de forma que les aportará una visibilidad relevante en el mercado". Por lo tanto, el entorno dinámico y de colaboración del primer Foro de Inversión de la UOC quiere fomentar el intercambio de ideas emprendedoras y la creación de sinergias con potencial de transformación real en el mercado.

En caso de ser inversor y buscar proyectos con una combinación de talento, innovación e impacto positivo, el foro es la oportunidad para conectar con el ecosistema emprendedor de la universidad.

Inscríbete ahora y forma parte del primer Foro de Inversión de la UOC, que impulsa el emprendimiento con impacto.