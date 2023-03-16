Vine al Fòrum d'Inversió de la UOC per invertir en projectes emprenedors digitals de referènciaLa cita té l'objectiu de generar oportunitats d'inversió entre inversors i emprenedors de projectes amb potencial d'impacte
Els assistents podran accedir a projectes d'educació i tecnologia, salut digital i d'altres àmbits relacionats amb les TIC
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) celebrarà el 5 de maig -a les 17.00- a la seu de l'edifici C (rambla del Poblenou, 154-156, Barcelona) el seu primer Fòrum d'Inversió en projectes emprenedors, una iniciativa dissenyada per impulsar la viabilitat i l'entrada al mercat d'iniciatives sorgides de la comunitat universitària. L'esdeveniment es presenta com una acció estratègica per facilitar l'accés a finançament privat i potenciar la consolidació i l'escalabilitat de projectes amb alt potencial innovador i impacte social. En cas de persones que es dediquen a la inversió en projectes emprenedors digitals, cal que s'apuntin a la trobada escrivint a hubbik@uoc.edu.
Per a business angels (àngels inversors), family offices (gestores de patrimoni familiar), fons de capital de risc, pledge funds (fons amb compromís), acceleradores i, en definitiva, persones expertes en inversió en emprenedoria, el fòrum —impulsat a través de la plataforma Hubbik— representa una oportunitat per conèixer projectes tecnològics innovadors amb impacte social. Els assistents podran connectar directament amb emprenedors de la comunitat UOC compromesos amb el desenvolupament de solucions disruptives en sectors com l'educació i la tecnologia (EdTech), la salut digital (eHealth) o les TIC amb impacte social, així com fer-hi contactes. Els projectes participants es troben en diferents fases d'emprenedoria —tant early stage com seed o pre-seed—.
“Els inversors podran accedir a un portafolis de projectes tecnològics innovadors, amb un fort component d'impacte social amb viabilitat comercial”
Segons Mireia Riera, directora de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta de la UOC, els inversors "podran accedir a un portafolis de projectes tecnològics innovadors, alineats amb els valors de la UOC, és a dir, compromesos amb el coneixement i la tecnologia, amb un fort component d'impacte social amb viabilitat comercial".
L'esdeveniment facilitarà als assistents, doncs, el contacte directe amb emprenedors compromesos amb els seus projectes i també amb la societat. "Gràcies al fòrum afavorirem sinergies entre emprenedors i inversors i oportunitats de negoci", assenyala Riera.
Impuls decisiu per a projectes emprenedors
Els projectes emprenedors que participaran en el Fòrum d'Inversió rebran una preparació prèvia a través de sessions de mentoria especialitzada, enfocades a millorar la seva estratègia de captació d'inversors i optimitzar els seus pitches. L'objectiu és que els projectes tinguin l'oportunitat de presentar les seves propostes davant d'inversors, a fi d'afavorir-ne l'accés a finançament i a contactes estratègics que contribuiran al creixement de les seves iniciatives.
Per Mireia Riera, la combinació de mentories, presentacions i espai de relació contribuirà a "l'establiment de connexions estratègiques, fet que es traduirà en oportunitats concretes de finançament i col·laboració. Aquest suport integral permetrà impulsar el creixement i l'escalabilitat dels projectes, de manera que els aportarà una visibilitat rellevant en el mercat". L'entorn dinàmic i de col·laboració del primer Fòrum d'Inversió de la UOC vol fomentar, doncs, l'intercanvi d'idees emprenedores i la creació de sinergies amb potencial de transformació real al mercat.
En cas de ser inversor i cercar projectes amb una combinació de talent, innovació i impacte positiu, el fòrum és l'oportunitat per connectar amb l'ecosistema emprenedor de la Universitat.
Inscriu-t'hi ara i forma part del primer Fòrum d'Inversió de la UOC, que impulsa l'emprenedoria amb impacte.