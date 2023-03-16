Los autores desarrollaron un plan de acción para 86 estudiantes con diversas medidas específicas, como por ejemplo una aula exclusiva para repetidores, recursos iniciales sencillos, sesiones síncronas para instalar el software, retorno personalizado por actividad, reflexión sobre el fracaso anterior y la opción de conservar calificaciones aprobadas de intentos previos.

Buenos resultados sin más aprobados

Los resultados, publicados en abierto en la revista ACM Transactions on Computing Education, han mostrado que hubo una mejora clara en el nivel de implicación de los estudiantes y muchos consiguieron avanzar significativamente más que en el anterior intento. Además, la intervención tuvo un efecto directo en la reducción del abandono y en la percepción de la viabilidad de superar la asignatura.

En concreto, el alumnado repetidor que aprobó se conectó significativamente más al Campus Virtual que en los intentos anteriores (hasta más de ocho días). En muchos casos, los estudiantes también mejoraron los resultados de los ejercicios prácticos, pero, aun así, la tasa global de aprobados no aumentó de manera significativa: solo un 43,3 % de los estudiantes que habían fallado anteriormente aprobaron finalmente la asignatura.

Hacia una intervención hecha a medida

Los autores aseguran que la intervención todavía tiene margen de mejora, porque ayudó a los estudiantes a persistir, pero no todos mejoraron lo suficiente como para aprobar. De aquí que concluyan que es necesario seguir avanzando hacia intervenciones más personalizadas, con una atención específica a las barreras personales. También recomiendan explorar tecnologías de aprendizaje adaptativo y hacer seguimiento longitudinal de los estudiantes repetidores.

El análisis ha permitido identificar tipologías diferenciadas de estudiantes repetidores, según su comportamiento anterior en la asignatura. "Hemos constatado que variables como la edad o el sexo tienen menos peso que la misma experiencia previa con la asignatura. Los estudiantes repetidores tienen una historia que hay que conocer para diseñar un plan de intervención útil y ayudarles todavía más a no repetir los mismos errores", explican.

El tiempo es la clave

Con relación a cuáles son las causas principales del fracaso, los autores tienen claro que "el principal problema es el tiempo". Por un lado, la poca disponibilidad de tiempo que ciertos alumnos tienen para dedicar a la asignatura a causa de su situación personal, y del otro, el tiempo que se necesita para poder asumir e integrar los conceptos de programación, lo que, en algunas personas, puede requerir más de un semestre.

"Aprender a programar no es necesariamente difícil. Lo que resulta exigente es hacerlo en poco tiempo. Algunos estudiantes lo pueden hacer en un semestre; otros, en dos. Lo que es fundamental es garantizar que, en cada intento, sientan que están más cerca de conseguirlo y que cuentan con apoyo en el camino", dicen los autores.

Una investigación adaptable a otros estudios

Los resultados también abren la puerta a aplicar esta metodología a otras asignaturas troncales con altos porcentajes de repetidores y a continuar avanzando hacia un modelo educativo que entienda que aprender a programar —y aprender, en general— no es una cuestión de capacidad, sino de tiempo y acompañamiento.

Según los impulsores del proyecto, adscritos al centro UOC-FuturEd, sería especialmente interesante aplicar metodologías similares a otras asignaturas con índices elevados de repetidores, pero adaptando en cada caso las acciones que se llevan a cabo. "Conocer la historia del alumnado previamente suspenso, saber las razones que los llevaron a fallar la primera vez y dotarlos de instrumentos de reflexión y de apoyo son acciones necesarias, independientemente de la asignatura o incluso del programa", apunta Julià Minguillón. En este sentido, la UOC también tiene en marcha una tesis doctoral para diseñar y evaluar un conjunto de medidas adaptadas al perfil del alumnado repetidor y ayudarlo a entender y reflexionar sobre las causas de su fracaso.

Este trabajo se enmarca dentro de la misión de investigación de la UOC: Educación a lo largo de la vida, y favorece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: 4, sobre educación de calidad, y 10, sobre reducción de las desigualdades.