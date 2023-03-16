Entre las personas que aparecen en esta clasificación también se encuentra el catedrático Hug March, que repite como investigador más citado de la UOC, formando parte del campo de Ciencias Sociales y los subcampos de especialización de Geografía y de Planificación Urbana y Regional. March es uno de los coordinadores del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab) –adscrito al centro UOC-TRÀNSIC– y es profesor de los Estudios de Economía y Empresa. El investigador es experto en ecología política en el ciclo del agua, que trata la sequía, la financierización y las tecnologías de provisión, la sostenibilidad urbana y la adaptación transformativa, así como la intersección entre la transición ecológica y digital.

Por su parte, Lluís Garay, docente de los mismos Estudios, ha sido reconocido, como en el año anterior, en el ámbito de Economía y Empresa, en los subcampos de Deportes, Ocio y Turismo, así como en el de Geografía. Garay –uno de los coordinadores del grupo Nuevas Perspectivas en Turismo y Ocio (NOUTUR), adscrito al centro UOC-DIGIT– comenta que para él "es un honor figurar en este ranking, a pesar de mantener una mirada crítica hacia este tipo de clasificaciones. Querría que este reconocimiento se leyera, sobre todo, como un testigo del buen trabajo de investigación llevado a cabo dentro de mis Estudios, y muy especialmente en el ámbito del turismo".

Garay reflexiona que "en este campo hemos hecho un gran esfuerzo para combinar cargas docentes y de gestión muy exigentes con un crecimiento sostenido en nuestra actividad investigadora, tanto en términos de calidad como de impacto". El profesor también añade que "hay que destacar que la investigación en turismo ha experimentado, en las últimas décadas, una evolución significativa". El investigador quiere poner de relieve su trabajo Life cycles, stages and tourism history: The Catalonia (Spain) experience, resultado de su tesis doctoral, como punto de partida para despertar su interés en su ámbito.

En esta edición de Stanford también repite Margarita Triguero-Mas, investigadora del Barcelona Interdisciplinary Research Group on Planetary Health (BITAL) –adscrito al eHealth Centre–, reconocida en Investigación Biomédica, en los subcampos de Toxicología y Salud Pública. La investigadora trabaja para encontrar soluciones a los problemas globales del antropoceno, como la alteración del clima y la pérdida de biodiversidad, y destaca la importancia de las colaboraciones interdisciplinarias para avanzar en la creación de entornos más saludables para todas las especies y para el planeta.

Completa la lista de los académicos de la UOC entre el 2 % mundial de los más citados por otros científicos Gemma Chiva-Blanch, que destaca en Medicina Clínica, en los subcampos de Nutrición y Dietética y Sistema Cardiovascular y Hematología. La investigadora, que es una de las coordinadoras del grupo Nutrición, Alimentación, Salud y Sostenibilidad (NUTRALiSS), adscrito también al eHealth Centre, celebra los más de 20 años de esfuerzo dedicados al estudio de la relación entre la dieta y la salud, especialmente la cardiovascular: "Este no es un camino fácil, y es un honor y un orgullo ver que tu investigación es reconocida internacionalmente porque tiene un impacto tanto en la comunidad científica como en la sociedad en general".

Chiva-Blanch, que también es profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud, destaca de sus trabajos la publicación del efecto de la alimentación en la densidad ósea en edades avanzadas y otro sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares gracias a la dieta rica en fruta y verdura.

Sobre el ranking de Stanford

El ranking de Stanford es una de las clasificaciones reconocidas internacionalmente dentro de la comunidad científica. Cada año, esta compilación identifica los científicos más citados globalmente, utilizando como medida el número de citaciones que reciben sus publicaciones académicas, y refleja el 2 % de los autores más referenciados por otros académicos.

La importancia de la evaluación cuantitativa

Muchas instituciones consideran que para evaluar al personal científico hay que tener presentes tanto indicadores cuantitativos como cualitativos. Por eso, la UOC es una de las que impulsa un nuevo modelo de evaluación, motivo por el cual firmó en 2019 la Declaración de San Francisco (DORA) y constituyó en 2021 la Coalición Internacional para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA). De hecho, la UOC dispone del Plan CoARA 2024-2027 para favorecer mejoras internas sobre la evaluación de la investigación con su personal docente e investigador.

Investigación con impacto y vocación transformadora

En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.

Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion