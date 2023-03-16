Cinc investigadors de la UOC, entre els més citats del món en el nou rànquing de StanfordExperts de la universitat en internet de les coses, gestió de l'aigua, turisme, salut pública o nutrició figuren en aquest reconegut índex científic
Un any més, personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) apareix en el rànquing de l'editorial Elsevier i la Universitat de Stanford que inclou els científics i les científiques més citats a escala mundial. En l'edició de 2024 d'aquest prestigiat recull, cinc acadèmics de la Universitat figuren en aquesta classificació, que recopila el 2 % dels investigadors i les investigadores més citats de tot el món.
Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria, destaca que el fet que personal investigador de la UOC "aparegui en aquests rànquings evidencia que la recerca que fem té projecció i reconeixement internacional. Més enllà de la mètrica, és un reflex de la capacitat del nostre personal docent i investigador per generar coneixement rellevant i alineat amb les grans missions socials i científiques". El també catedràtic –adscrit al grup de recerca Wireless Networks (WINE), del centre UOC-TECH– apareix, a més, al rànquing, com en edicions anteriors, en el camp de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i el subcamp de Xarxes i Telecomunicacions.
“És un reflex de la capacitat del nostre personal docent i investigador per generar coneixement rellevant i alineat amb les grans missions socials i científiques”
Entre les persones que apareixen en aquesta classificació també es troba el catedràtic Hug March, que repeteix com a investigador més citat de la UOC, formant part del camp de Ciències Socials i els subcamps d'especialització de Geografia i de Planificació Urbana i Regional. March és un dels coordinadors del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA Lab) –adscrit al centre UOC-TRÀNSIC– i és professor dels Estudis d'Economia i Empresa. L'investigador és expert en ecologia política al cicle de l'aigua, que tracta la sequera, la financerització i les tecnologies de provisió, la sostenibilitat urbana i l'adaptació transformativa, així com la intersecció entre la transició ecològica i digital.
Per la seva banda, Lluís Garay, docent dels mateixos Estudis, ha estat reconegut, com l'any anterior, en l'àmbit d'Economia i Empresa, en els subcamps d'Esports, Oci i Turisme, així com en el de Geografia. Garay –un dels coordinadors del grup Noves Perspectives en Turisme i Oci (NOUTUR), adscrit al centre UOC-DIGIT– comenta que per a ell "és un honor figurar en aquest rànquing, tot i mantenir una mirada crítica envers aquest tipus de classificacions. Voldria que aquest reconeixement es llegís, sobretot, com un testimoni del bon treball de recerca dut a terme dins dels meus Estudis, i molt especialment en l'àmbit del turisme".
Garay reflexiona que "en aquest camp hem fet un gran esforç per combinar càrregues docents i de gestió molt exigents amb un creixement sostingut en la nostra activitat investigadora, tant en termes de qualitat com d'impacte". El professor també afegeix que "cal destacar que la recerca en turisme ha experimentat, en les darreres dècades, una evolució significativa". L'investigador vol posar en relleu el seu treball Life cycles, stages and tourism history: The Catalonia (Spain) experience, resultat de la seva tesi doctoral, com a punt de partida per despertar el seu interès en el seu àmbit.
En aquesta edició de Stanford també repeteix Margarita Triguero-Mas, investigadora del Barcelona Interdisciplinary Research Group on Planetary Health (BITAL) –adscrit a l'eHealth Centre–, reconeguda en Recerca Biomèdica, en els subcamps de Toxicologia i Salut Pública. La investigadora treballa per trobar solucions als problemes globals de l'antropocè, com l'alteració del clima i la pèrdua de biodiversitat, i destaca la importància de les col·laboracions interdisciplinàries per avançar en la creació d'entorns més saludables per a totes les espècies i per al planeta.
Completa la llista dels acadèmics de la UOC entre el 2 % mundial dels més citats per d'altres científics Gemma Chiva-Blanch, que destaca en Medicina Clínica, en els subcamps de Nutrició i Dietètica i Sistema Cardiovascular i Hematologia. La investigadora, que és una de les coordinadores del grup Nutrició, Alimentació, Salut i Sostenibilitat (NUTRALiSS), adscrit també a l'eHealth Centre, celebra els més de 20 anys d'esforç dedicats a l'estudi de la relació entre la dieta i la salut, especialment la cardiovascular: "Aquest no és un camí fàcil, i és un honor i un orgull veure que la teva recerca és reconeguda internacionalment perquè té un impacte tant en la comunitat científica com en la societat en general".
Chiva-Blanch, que també és professora dels Estudis de Ciències de la Salut, destaca dels seus treballs la publicació de l'efecte de l'alimentació en la densitat òssia en edats avançades i un altre sobre la prevenció de malalties cardiovasculars gràcies a la dieta rica en fruita i verdura.
Sobre el rànquing de Stanford
El rànquing de Stanford és una de les classificacions reconegudes internacionalment dins de la comunitat científica. Cada any, aquest recull identifica els científics més citats globalment, utilitzant com a mesura el nombre de citacions que reben les seves publicacions acadèmiques, i reflecteix el 2 % dels autors més referenciats per altres acadèmics.
La importància de l'avaluació quantitativa
Moltes institucions consideren que per avaluar el personal científic cal tenir presents tant indicadors quantitatius com qualitatius. Per això, la UOC és una de les que impulsa un nou model d'avaluació, motiu pel qual va signar el 2019 la Declaració de San Francisco (DORA) i va constituir el 2021 la Coalició Internacional per a l'Avenç de l'Avaluació de la Recerca (CoARA). De fet, la UOC disposa del Pla CoARA 2024-2027 per afavorir millores internes sobre l'avaluació de la recerca amb el seu personal docent i investigador.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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